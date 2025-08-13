ট্রাম্পের শুল্কে ভারতের হিরা ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত, চাকরি হারাতে পারে ২ লাখ কর্মী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতের গুজরাট রাজ্যের সুরাট শহরের বাসিন্দা ৩৫ বছর বয়সী কল্পেশ প্যাটেল। এ বছরের দীপাবলি তাঁর জন্য যেন ‘দীপ নিভে যাওয়ার দিন’ নিয়ে আসছে। পুরোনো হিরা কাটাই ও পলিশের ছোট্ট একটি কারখানা আছে তাঁর। কল্পেশের এই কারখানায় নেমে আসছে অন্ধকার। আর এই অন্ধকারের কারণ ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ।
৮ বছর ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলা কল্পেশের এই কারখানায় এখন ৪০ জন কর্মী রয়েছে। অপরিশোধিত হিরা কেটে ও ঘষেমেজে ঝকঝকে করে রপ্তানির জন্য প্রস্তুত করেন তাঁরা। কল্পেশ ভাবছেন, বছরের পর বছর বহু বাধা অতিক্রম করে আসা তার এই কারখানায় ট্রাম্পের এই শুল্ক যেন ‘কফিনের শেষ পেরেকটি’ ঠুকে দেবে।
আল-জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কল্পেশ বলতে থাকেন, ‘দীপাবলির কিছু অর্ডার বাকি আছে, সেগুলো শেষ করার চেষ্টা করব।’
আলোর উৎসব দীপাবলি ভারতের সবচেয়ে বড় উৎসবগুলোর একটি। প্রতি বছর অক্টোবরের শেষ দিকে আয়োজিত হয় এই উৎসবটি। এ উৎসবকে ঘিরে দেশটির বাজারে পণ্যের বিক্রি বেড়ে যায় কয়েকগুণ। কল্পেশ বলছিলেন, ‘এ বছর হয়তো উৎসবের আগেই ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শুল্কের কারণে রপ্তানিকারকেরা অর্ডার বাতিল করতে পারেন। এমনিতেই অর্ডার কমে আসায় কর্মীদের বেতন দেওয়া এবং অন্যান্য খরচ মেটানো ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে।’
‘ভারতের হিরার শহর’ নামে পরিচিত সুরাটে কল্পেশসহ প্রায় ২০ হাজার ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী হিরা কাটাই ও পলিশের কাজ করেন। এখানের কারখানাগুলোতে বিশ্বের প্রতি ১৫টি প্রাকৃতিক হিরার মধ্যে ১৪টি কাটাই ও পলিশের কাজ হয়।
ভারতের ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার হলো যুক্তরাষ্ট্র। ভারতের রত্ন ও গহনা রপ্তানি উন্নয়ন কাউন্সিলের (জিজেপিসি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে (যা মার্চে শেষ হয়েছে) দেশটি যুক্তরাষ্ট্রে ৪৮০ কোটি ডলারের কাটা ও পলিশ করা হিরা রপ্তানি করেছে। এই অঙ্ক ভারতের মোট কাটা ও পলিশ করা হিরা রপ্তানির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি, যা একই সময়ে ছিল ১৩২০ কোটি ডলার।
এরই মধ্যে অর্ডার বাতিল হতে শুরু করেছে বলে জানান কলকাতার হিরা রপ্তানিকারক ডিম্পল শাহ। আল জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘উচ্চ শুল্কের কথা বলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারা পাঠানো পণ্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। আমার দুই দশকের হিরা ব্যবসায় এটাই সবচেয়ে খারাপ সময়।’
গত ৭ আগস্ট থেকে ভারতের সব ধরনের পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কার্যকর হয় যা ২ এপ্রিল ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন। এরই মধ্যে ৬ আগস্ট ট্রাম্প আরও ২৫ শতাংশ শুল্কের ঘোষণা দেন, ফলে মোট শুল্কহার দাঁড়ায় ৫০ শতাংশে। তিনি জানান, এই অতিরিক্ত শুল্ক ২৭ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে। ভারত রাশিয়ার তেল কেনা অব্যাহত রেখেছে তাই এটি ভারতের ওপর এক ধরনের শাস্তি।
আর রত্নশিল্পের ওপর আগে থেকেই ২ দশমিক ১ শতাংশ শুল্ক ছিল, এখন কার্যকর শুল্কহার দাঁড়াল ৫২ দশমিক ১ শতাংশে।
ট্রাম্প প্রশাসনের এই অতিরিক্ত শুল্ক আরোপকে বাণিজ্য গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল রিসার্চ ট্রেড ইনিশিয়েটিভ (জিটিআরআই)-এর প্রতিষ্ঠাতা অজয় শ্রীবাস্তব ‘দ্বিচারিতা’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র নিজেই এখনো রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করছে এবং রাশিয়ার সবচেয়ে বড় তেল ক্রেতা চীন কোনো ধরনের শাস্তিমূলক শুল্কের মুখে পড়েনি।
অজয় বলেন, ‘রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানো এবং কৃষি ও দুগ্ধখাত উন্মুক্ত করতে অস্বীকার করায় ট্রাম্প হতাশা থেকে ভারতকে টার্গেট করছেন।’
এর মাধ্যমে তিনি চলমান বৃহত্তর বাণিজ্য আলোচনার কথা উল্লেখ করেন, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় অর্থনৈতিক খাতগুলোতে আরও প্রবেশাধিকার চাচ্ছে।
তবে ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের পেছনে যে কারণই থাকুক না কেন, তা ইতিমধ্যেই বিপর্যস্ত হিরা শিল্পকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
গুজরাটের সুরাট, আহমেদাবাদ ও রাজকোট শহরের হিরা কাটাই ও পলিশ শিল্পে ২০ লাখেরও বেশি মানুষ কাজ করেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের অনেকেরই বেতন কমে গেছে। প্রথমে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে এবং পরে ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের কারণে।
গুজরাট ডায়মন্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি রমেশ জিলরিয়া আল জাজিরাকে বলেন, ‘মহামারি আন্তর্জাতিক বাজারে, বিশেষত হংকং ও চীনে, অর্থনৈতিক মন্দা তৈরি করেছিল। আর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পশ্চিমা দেশগুলোর হিরা আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা এবং জি-৭–এর রাশিয়াবিরোধী নিষেধাজ্ঞাও আমাদের ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।’
ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়া ছিল অপরিশোধিত হিরার বড় উৎস।
আর্থিক সংকটে গত দুই বছরে অন্তত ৮০ জন হিরা শ্রমিক আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবি করেন ডায়মন্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি। তিনি বলেন, ‘আন্তর্জাতিক বাজারের পরিস্থিতি শ্রমিকদের মজুরি অর্ধেকে নামিয়ে আনতে বাধ্য করেছে, যা এখন গড়ে মাসপ্রতি ১৫ হাজার থেকে ১৭ হাজার রুপি (প্রায় ১৯৪ ডলার)। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে এ আয় দিয়ে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন।’
ট্রাম্পের শুল্ক সম্পূর্ণ কার্যকর হলে গুজরাটে প্রায় দুই লাখ মানুষ জীবিকা হারাতে পারেন বলে শঙ্কা প্রকাশ করেন রমেশ।
ইতিমধ্যেই হিরা শিল্পের সাবেক ১ লাখ ২০ হাজারেরও বেশি কর্মী সরকারি ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। চলতি বছরের মে মাসে গুজরাট রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি দেয়, শিল্পের অস্থিরতায় চাকরি হারানোদের পরিবারকে সহায়তা দিতে প্রতি সন্তানকে ১৩ হাজার ৫০০ রুপি (প্রায় ১৫৪ ডলার) ভাতা দেওয়া হবে।
তবে সংকটের জন্য শুধু ট্রাম্পের শুল্ক, মহামারি বা যুদ্ধ দায়ী নয়. এর পাশাপাশি কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত (ল্যাব–গ্রোন) হিরা ও প্রাকৃতিক হিরার বাজারকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে।
সুরাট জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সলিম দাগিনাওয়ালা বলেন, ‘প্রাকৃতিক হিরার মতো ল্যাব–গ্রোন হিরা খনি থেকে উত্তোলন করা হয় না, বরং বিশেষ ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা হয়, আর এর দাম প্রাকৃতিক হিরার মাত্র ১০ শতাংশ। খালি চোখে এমনকি অভিজ্ঞ জুয়েলারদের পক্ষেও প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম হিরার পার্থক্য ধরা কঠিন। ক্রেতাদের রুচি এখন কৃত্রিম হিরার দিকে ঝুঁকছে, কারণ এগুলো সস্তা।’
জিজেপিসির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত ১০.৮ বিলিয়ন ডলারের অপরিশোধিত হিরা আমদানি করেছে, যা ২০২৩-২৪ সালের ১৪ বিলিয়ন ডলারের আমদানি থেকে ২৪.২৭ শতাংশ কম।
একইভাবে কাটা ও পলিশ করা প্রাকৃতিক হিরার রপ্তানিও ১৬.৭৫ শতাংশ কমে ২০২৪-২৫ সালে দাঁড়িয়েছে ১৩.২ বিলিয়ন ডলারে, যা আগের বছরের ১৬ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস।
জিজেপিসির চেয়ারম্যান কীরিত ভানসালি বলেন, ‘এই শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত ভারতের অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলবে, যা গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ চেইনকে ব্যাহত করতে পারে, রপ্তানি বন্ধ করে দিতে পারে এবং হাজার হাজার মানুষের জীবিকা বিপন্ন করতে পারে। আমরা আশা করি শুল্কে স্বাভাবিককরণের ব্যবস্থা হবে, নাহলে টিকে থাকা কঠিন হবে।’
শুল্কের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গহনা বিক্রেতারাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন বলে সতর্ক করেন অল ইন্ডিয়া জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি ডোমেস্টিক কাউন্সিলের (জিজিসি) চেয়ারম্যান রাজেশ রোকডে। তিনি বলেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৭০ হাজার গহনা ব্যবসায়ী রয়েছেন, যারা গহনার দাম বাড়লে সংকটে পড়বেন।’
এ পরিস্থিতিতে বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরীণ হিরা চাহিদা বাড়ানো এবং নতুন বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে বৈচিত্রতা আনা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।
উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর নারায়ণ দাস সরাফ জুয়েলার্সের পরিচালক রাধা কৃষ্ণ আগারওয়াল বলেন, ‘অভ্যন্তরীণ বাজার শক্তিশালী হলে শুধু স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখবে না, পাশাপাশি হাজার হাজার মানুষের জন্য কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করবে।’
তিনি আরও জানান, ট্রাম্পের শুল্ক আরোপ যদি ভারতের রত্নশিল্পের ‘বহির্বিশ্ব নির্ভরতা’ কমিয়ে আনে, তাহলে তা ‘অপ্রত্যাশিত এক আশীর্বাদ’ হতে পারে।
জিজেপিসির চেয়ারম্যান কীরিত ভানসালি বলেন, ভারতের অভ্যন্তরীণ গহনা বাজার দ্রুত বাড়ছে এবং আগামী দুই বছরে তা বর্তমানে থাকা ৮৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১৩০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি, শিল্প নতুন বাজারের খোঁজে রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ল্যাটিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্য।
সুরাট জুয়েলারি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমিত কোরাত বলেন, স্বর্ণ ইতিমধ্যে শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ বাজারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা রপ্তানির ওপর আসা আঘাত সামলাতে সাহায্য করেছে।
তবে আপাতত ভারতের হিরা শিল্পের কোনো এমন অবস্থা নেই। এই শিল্পকে জরুরি ভিত্তিতে রক্ষা করতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন সুরাটের হিরা কাটাই ও পলিশ কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে থাকা ব্যবসায়ী রমেশ প্যাটেল। তিনি বলেন, ‘সহায়তা না পেলে, এই ব্যবসা চিরতরে তার ঝলক হারিয়ে ফেলবে।’
ভারতের গুজরাট রাজ্যের সুরাট শহরের বাসিন্দা ৩৫ বছর বয়সী কল্পেশ প্যাটেল। এ বছরের দীপাবলি তাঁর জন্য যেন ‘দীপ নিভে যাওয়ার দিন’ নিয়ে আসছে। পুরোনো হিরা কাটাই ও পলিশের ছোট্ট একটি কারখানা আছে তাঁর। কল্পেশের এই কারখানায় নেমে আসছে অন্ধকার। আর এই অন্ধকারের কারণ ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ।
৮ বছর ধরে তিলে তিলে গড়ে তোলা কল্পেশের এই কারখানায় এখন ৪০ জন কর্মী রয়েছে। অপরিশোধিত হিরা কেটে ও ঘষেমেজে ঝকঝকে করে রপ্তানির জন্য প্রস্তুত করেন তাঁরা। কল্পেশ ভাবছেন, বছরের পর বছর বহু বাধা অতিক্রম করে আসা তার এই কারখানায় ট্রাম্পের এই শুল্ক যেন ‘কফিনের শেষ পেরেকটি’ ঠুকে দেবে।
আল-জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কল্পেশ বলতে থাকেন, ‘দীপাবলির কিছু অর্ডার বাকি আছে, সেগুলো শেষ করার চেষ্টা করব।’
আলোর উৎসব দীপাবলি ভারতের সবচেয়ে বড় উৎসবগুলোর একটি। প্রতি বছর অক্টোবরের শেষ দিকে আয়োজিত হয় এই উৎসবটি। এ উৎসবকে ঘিরে দেশটির বাজারে পণ্যের বিক্রি বেড়ে যায় কয়েকগুণ। কল্পেশ বলছিলেন, ‘এ বছর হয়তো উৎসবের আগেই ব্যবসা বন্ধ করে দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শুল্কের কারণে রপ্তানিকারকেরা অর্ডার বাতিল করতে পারেন। এমনিতেই অর্ডার কমে আসায় কর্মীদের বেতন দেওয়া এবং অন্যান্য খরচ মেটানো ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে।’
‘ভারতের হিরার শহর’ নামে পরিচিত সুরাটে কল্পেশসহ প্রায় ২০ হাজার ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী হিরা কাটাই ও পলিশের কাজ করেন। এখানের কারখানাগুলোতে বিশ্বের প্রতি ১৫টি প্রাকৃতিক হিরার মধ্যে ১৪টি কাটাই ও পলিশের কাজ হয়।
ভারতের ব্যবসায়ীদের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার হলো যুক্তরাষ্ট্র। ভারতের রত্ন ও গহনা রপ্তানি উন্নয়ন কাউন্সিলের (জিজেপিসি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে (যা মার্চে শেষ হয়েছে) দেশটি যুক্তরাষ্ট্রে ৪৮০ কোটি ডলারের কাটা ও পলিশ করা হিরা রপ্তানি করেছে। এই অঙ্ক ভারতের মোট কাটা ও পলিশ করা হিরা রপ্তানির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি, যা একই সময়ে ছিল ১৩২০ কোটি ডলার।
এরই মধ্যে অর্ডার বাতিল হতে শুরু করেছে বলে জানান কলকাতার হিরা রপ্তানিকারক ডিম্পল শাহ। আল জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘উচ্চ শুল্কের কথা বলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারা পাঠানো পণ্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। আমার দুই দশকের হিরা ব্যবসায় এটাই সবচেয়ে খারাপ সময়।’
গত ৭ আগস্ট থেকে ভারতের সব ধরনের পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক কার্যকর হয় যা ২ এপ্রিল ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন। এরই মধ্যে ৬ আগস্ট ট্রাম্প আরও ২৫ শতাংশ শুল্কের ঘোষণা দেন, ফলে মোট শুল্কহার দাঁড়ায় ৫০ শতাংশে। তিনি জানান, এই অতিরিক্ত শুল্ক ২৭ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে। ভারত রাশিয়ার তেল কেনা অব্যাহত রেখেছে তাই এটি ভারতের ওপর এক ধরনের শাস্তি।
আর রত্নশিল্পের ওপর আগে থেকেই ২ দশমিক ১ শতাংশ শুল্ক ছিল, এখন কার্যকর শুল্কহার দাঁড়াল ৫২ দশমিক ১ শতাংশে।
ট্রাম্প প্রশাসনের এই অতিরিক্ত শুল্ক আরোপকে বাণিজ্য গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল রিসার্চ ট্রেড ইনিশিয়েটিভ (জিটিআরআই)-এর প্রতিষ্ঠাতা অজয় শ্রীবাস্তব ‘দ্বিচারিতা’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র নিজেই এখনো রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করছে এবং রাশিয়ার সবচেয়ে বড় তেল ক্রেতা চীন কোনো ধরনের শাস্তিমূলক শুল্কের মুখে পড়েনি।
অজয় বলেন, ‘রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানো এবং কৃষি ও দুগ্ধখাত উন্মুক্ত করতে অস্বীকার করায় ট্রাম্প হতাশা থেকে ভারতকে টার্গেট করছেন।’
এর মাধ্যমে তিনি চলমান বৃহত্তর বাণিজ্য আলোচনার কথা উল্লেখ করেন, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় অর্থনৈতিক খাতগুলোতে আরও প্রবেশাধিকার চাচ্ছে।
তবে ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের পেছনে যে কারণই থাকুক না কেন, তা ইতিমধ্যেই বিপর্যস্ত হিরা শিল্পকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
গুজরাটের সুরাট, আহমেদাবাদ ও রাজকোট শহরের হিরা কাটাই ও পলিশ শিল্পে ২০ লাখেরও বেশি মানুষ কাজ করেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের অনেকেরই বেতন কমে গেছে। প্রথমে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে এবং পরে ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের কারণে।
গুজরাট ডায়মন্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি রমেশ জিলরিয়া আল জাজিরাকে বলেন, ‘মহামারি আন্তর্জাতিক বাজারে, বিশেষত হংকং ও চীনে, অর্থনৈতিক মন্দা তৈরি করেছিল। আর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পশ্চিমা দেশগুলোর হিরা আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা এবং জি-৭–এর রাশিয়াবিরোধী নিষেধাজ্ঞাও আমাদের ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।’
ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়া ছিল অপরিশোধিত হিরার বড় উৎস।
আর্থিক সংকটে গত দুই বছরে অন্তত ৮০ জন হিরা শ্রমিক আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবি করেন ডায়মন্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি। তিনি বলেন, ‘আন্তর্জাতিক বাজারের পরিস্থিতি শ্রমিকদের মজুরি অর্ধেকে নামিয়ে আনতে বাধ্য করেছে, যা এখন গড়ে মাসপ্রতি ১৫ হাজার থেকে ১৭ হাজার রুপি (প্রায় ১৯৪ ডলার)। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে এ আয় দিয়ে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন।’
ট্রাম্পের শুল্ক সম্পূর্ণ কার্যকর হলে গুজরাটে প্রায় দুই লাখ মানুষ জীবিকা হারাতে পারেন বলে শঙ্কা প্রকাশ করেন রমেশ।
ইতিমধ্যেই হিরা শিল্পের সাবেক ১ লাখ ২০ হাজারেরও বেশি কর্মী সরকারি ভাতা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। চলতি বছরের মে মাসে গুজরাট রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতি দেয়, শিল্পের অস্থিরতায় চাকরি হারানোদের পরিবারকে সহায়তা দিতে প্রতি সন্তানকে ১৩ হাজার ৫০০ রুপি (প্রায় ১৫৪ ডলার) ভাতা দেওয়া হবে।
তবে সংকটের জন্য শুধু ট্রাম্পের শুল্ক, মহামারি বা যুদ্ধ দায়ী নয়. এর পাশাপাশি কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত (ল্যাব–গ্রোন) হিরা ও প্রাকৃতিক হিরার বাজারকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে।
সুরাট জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সলিম দাগিনাওয়ালা বলেন, ‘প্রাকৃতিক হিরার মতো ল্যাব–গ্রোন হিরা খনি থেকে উত্তোলন করা হয় না, বরং বিশেষ ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা হয়, আর এর দাম প্রাকৃতিক হিরার মাত্র ১০ শতাংশ। খালি চোখে এমনকি অভিজ্ঞ জুয়েলারদের পক্ষেও প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম হিরার পার্থক্য ধরা কঠিন। ক্রেতাদের রুচি এখন কৃত্রিম হিরার দিকে ঝুঁকছে, কারণ এগুলো সস্তা।’
জিজেপিসির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত ১০.৮ বিলিয়ন ডলারের অপরিশোধিত হিরা আমদানি করেছে, যা ২০২৩-২৪ সালের ১৪ বিলিয়ন ডলারের আমদানি থেকে ২৪.২৭ শতাংশ কম।
একইভাবে কাটা ও পলিশ করা প্রাকৃতিক হিরার রপ্তানিও ১৬.৭৫ শতাংশ কমে ২০২৪-২৫ সালে দাঁড়িয়েছে ১৩.২ বিলিয়ন ডলারে, যা আগের বছরের ১৬ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস।
জিজেপিসির চেয়ারম্যান কীরিত ভানসালি বলেন, ‘এই শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত ভারতের অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলবে, যা গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ চেইনকে ব্যাহত করতে পারে, রপ্তানি বন্ধ করে দিতে পারে এবং হাজার হাজার মানুষের জীবিকা বিপন্ন করতে পারে। আমরা আশা করি শুল্কে স্বাভাবিককরণের ব্যবস্থা হবে, নাহলে টিকে থাকা কঠিন হবে।’
শুল্কের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গহনা বিক্রেতারাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন বলে সতর্ক করেন অল ইন্ডিয়া জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি ডোমেস্টিক কাউন্সিলের (জিজিসি) চেয়ারম্যান রাজেশ রোকডে। তিনি বলেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৭০ হাজার গহনা ব্যবসায়ী রয়েছেন, যারা গহনার দাম বাড়লে সংকটে পড়বেন।’
এ পরিস্থিতিতে বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরীণ হিরা চাহিদা বাড়ানো এবং নতুন বাজারে প্রবেশের মাধ্যমে বৈচিত্রতা আনা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা।
উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর নারায়ণ দাস সরাফ জুয়েলার্সের পরিচালক রাধা কৃষ্ণ আগারওয়াল বলেন, ‘অভ্যন্তরীণ বাজার শক্তিশালী হলে শুধু স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখবে না, পাশাপাশি হাজার হাজার মানুষের জন্য কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করবে।’
তিনি আরও জানান, ট্রাম্পের শুল্ক আরোপ যদি ভারতের রত্নশিল্পের ‘বহির্বিশ্ব নির্ভরতা’ কমিয়ে আনে, তাহলে তা ‘অপ্রত্যাশিত এক আশীর্বাদ’ হতে পারে।
জিজেপিসির চেয়ারম্যান কীরিত ভানসালি বলেন, ভারতের অভ্যন্তরীণ গহনা বাজার দ্রুত বাড়ছে এবং আগামী দুই বছরে তা বর্তমানে থাকা ৮৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ১৩০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি, শিল্প নতুন বাজারের খোঁজে রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ল্যাটিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্য।
সুরাট জুয়েলারি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমিত কোরাত বলেন, স্বর্ণ ইতিমধ্যে শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ বাজারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা রপ্তানির ওপর আসা আঘাত সামলাতে সাহায্য করেছে।
তবে আপাতত ভারতের হিরা শিল্পের কোনো এমন অবস্থা নেই। এই শিল্পকে জরুরি ভিত্তিতে রক্ষা করতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন সুরাটের হিরা কাটাই ও পলিশ কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে থাকা ব্যবসায়ী রমেশ প্যাটেল। তিনি বলেন, ‘সহায়তা না পেলে, এই ব্যবসা চিরতরে তার ঝলক হারিয়ে ফেলবে।’
আজ দেশের মুদ্রাবাজারে প্রধান মুদ্রাগুলোর মধ্যে বিক্রির ক্ষেত্রে ডলারের দাম কিছুটা কমেছে। পাশাপাশি ব্রিটিশ পাউন্ড স্টারলিং ও ইউরোর দাম বেড়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত বৈদেশিক মুদ্রার দামের চেয়ে কিছুটা বেশি দামে খোলাবাজারে বিক্রি হয়। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামার সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য২ ঘণ্টা আগে
ভারত-যুক্তরাজ্যের মধ্যে গত মাসে স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, ভারতের বৃহৎ সরকারি ক্রয় বাজার যুক্তরাজ্যের সরবরাহকারীদের জন্য খুলে দিতে নরেন্দ্র মোদি সরকারের সিদ্ধান্ত। পণ্য ও সেবা থেকে শুরু করে সড়ক নির্মাণের মতো জন সম্পর্কিত কাজের চুক্তি তাদের এর আওতাভুক্ত।২ ঘণ্টা আগে
২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশের কৃষি ও পল্লিঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এবার ৩৯ হাজার কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণ করা হবে, যা গত অর্থবছরে ছিল ৩৮ হাজার কোটি। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৩ হাজার ৮৮০ কোটি টাকা এবং বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের জন্য ২৫ হাজার ১২০ কোটি।৬ ঘণ্টা আগে
এক বছর আগে আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনার সরকারের যখন পতন হয়, তখন দেশের অর্থনীতি নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ছিল বলে মন্তব্য করেছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরে অর্থনীতির সেই অবস্থায় কিছুটা স্থিতিশীলতা ফিরেছে বলে মনে করেন তিনি...৬ ঘণ্টা আগে