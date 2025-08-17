Ajker Patrika
ডলারের পরিবর্তে রুপির প্রসারে ভারতের বড় পদক্ষেপ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতীয় মুদ্রা রুপির ব্যবহার বাড়াতে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই) একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। এখন থেকে বিদেশি ব্যাংকগুলোর জন্য ‘স্পেশাল রুপি ভোস্ট্রো অ্যাকাউন্ট’ (এসআরভিএ) খোলার আগে আর আরবিআইয়ের অনুমতির প্রয়োজন হবে না। এই সিদ্ধান্তের ফলে রুপিভিত্তিক বাণিজ্য লেনদেন প্রক্রিয়া আরও দ্রুত ও সহজ হবে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই পদক্ষেপকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক হুমকির প্রেক্ষাপটে একটি কৌশলগত সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখা হচ্ছে। ট্রাম্প সম্প্রতি ব্রিকস জোটভুক্ত দেশগুলোকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তারা যদি মার্কিন ডলারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজস্ব মুদ্রা চালু করে, তাহলে তাদের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। ইতিমধ্যে, রাশিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ তেল কেনার কারণে ট্রাম্প ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্প আরও হুমকি দিয়েছেন, ভারতসহ ব্রিকসের যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী নীতি অনুসরণ করছে, তাদের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক বসানো হবে এবং এই নীতিতে কোনো ব্যতিক্রম থাকবে না।

গত ৫ আগস্ট আরবিআই এক সার্কুলারে জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে। এর মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি এখন থেকে সরাসরি রুপিতে ইনভয়েস করা যাবে এবং লেনদেনও হবে রুপিতেই। ফলে লেনদেনের বিনিময় হার বাজারের ওপর নির্ভর করবে, যা আরও বেশি নমনীয়তা দেবে।

পূর্বে, বিদেশি ব্যাংকগুলোর জন্য ভোস্ট্রো অ্যাকাউন্ট খোলার আগে ভারতীয় ব্যাংকগুলোকে আরবিআইয়ের অনুমতি নিতে হতো। এখন সেই বাধ্যবাধকতা আর নেই। তবে, আরবিআই জানিয়েছে, ব্যাংকগুলোকে ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (এফইএমএ) এবং নো ইওর কাস্টমার (কেওয়াইসি) নীতিসহ অন্যান্য বিদ্যমান নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। আরবিআই মনে করছে, এই পরিবর্তনের ফলে রুপিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেন প্রক্রিয়া আরও দ্রুত হবে।

শুল্ক ভারত যুক্তরাষ্ট্র ব্যাংক বাণিজ্য
