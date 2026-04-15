মার্কিন অবরোধের মধ্যেই হরমুজ পার হলো ইরানের সুপারট্যাঙ্কার, তেলের বাজারে নরওয়ের রেকর্ড

মধ্যপ্রাচ্যে ঘনীভূত সামরিক ও কূটনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই বিশ্ব জ্বালানি বাজারে দুটি বিপরীতমুখী চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। একদিকে মার্কিন নৌ-অবরোধ উপেক্ষা করে ইরানের একটি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত বিশাল সুপারট্যাঙ্কার হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করেছে, অন্যদিকে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের জেরে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় রেকর্ড পরিমাণ মুনাফা অর্জন করেছে ইউরোপের দেশ নরওয়ে।
ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা ফারস নিউজ জানিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর নৌ-অবরোধ সত্ত্বেও ইরানের একটি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত সুপারট্যাঙ্কার সফলভাবে হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করেছে।
‘ভেরি লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ার’ (ভিএলসিসি) শ্রেণির এই বিশাল জাহাজটি ২০ লাখ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল বহনে সক্ষম।
ট্যাংকারটি বর্তমানে ইরানের ইমাম খোমেনি বন্দরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তবে জাহাজটি তেল নিয়ে ফিরছে নাকি খালি অবস্থায় আছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ছাড়া খাদ্যপণ্য বোঝাই একটি জাহাজও উপসাগরীয় জলসীমায় প্রবেশ করেছে এবং সেটিও খোমেনি বন্দরের দিকে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে ইরান।
মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) ১৫টি যুদ্ধজাহাজ ও ১০ হাজার সৈন্যের পাহারার মধ্যে এই জাহাজের চলাচল ওয়াশিংটনের অবরোধের কার্যকারিতাকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।
এদিকে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ এবং হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে নরওয়ে।
স্ট্যাটিসটিকস নরওয়ে জানিয়েছে, গত মার্চ মাসে দেশটি ৫ হাজার ৭৪০ কোটি ক্রোনার (প্রায় ৬০৮ কোটি ডলার) মূল্যের অপরিশোধিত তেল রপ্তানি করেছে। এটি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় অবিশ্বাস্যভাবে ৬৭.৯ শতাংশ বেশি। গত মার্চে তাদের প্রতি ব্যারেল তেলের গড় দাম ১০৭ দশমিক ৫২ ডলারে পৌঁছেছে, যা ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরের পর সর্বোচ্চ মাসিক গড়। রাশিয়ার পর ইউরোপের বৃহত্তম জ্বালানি (তেল ও গ্যাস) উৎপাদক হিসেবে নরওয়ে বর্তমানে বিশ্ববাজারে তেলের ঘাটতি মেটাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।
বিশ্লেষকদের মতে, হরমুজ প্রণালিতে উত্তেজনার কারণে বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন সাধারণ আমদানিকারক দেশগুলো বিপাকে পড়েছে, অন্যদিকে নরওয়ের মতো বিকল্প রপ্তানিকারক দেশগুলো বিপুল মুনাফা করছে। মার্কিন নৌ-অবরোধের মাধ্যমে ইরানকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার চেষ্টা চললেও, নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত জাহাজের চলাচল প্রমাণ করছে যে তেহরান এখনো বিকল্প পথে তাদের বাণিজ্য সচল রাখার চেষ্টা করছে।
আইএমএফ-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই যুদ্ধের ফলে বিশ্বজুড়ে মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে। যদি হরমুজ প্রণালি দিয়ে তেলের চলাচল দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যাহত হয়, তবে তেলের দাম আরও বাড়বে, যা নরওয়ের মতো দেশগুলোর আয় আরও বাড়াবে কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতির ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করবে।
মাহমুদ তিতুমীর বলেন, সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় তিনটি মৌলিক পরিবর্তন আনতে চায়। অতীতে প্রণীত পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যানের সঙ্গে বাস্তবতার বিস্তর অমিল ছিল, যা এখন মূল্যায়নের আওতায় আনা হয়েছে। ভবিষ্যতে এমন পরিকল্পনা নেওয়া হবে, যা বাস্তবায়নযোগ্য এবং জনগণের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।১ ঘণ্টা আগে
ওয়াশিংটনে চলমান আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বসন্তকালীন বৈঠক থেকে বিশ্ব অর্থনীতির এক অন্ধকার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আইএমএফ-এর অর্থনীতিবিদদের মতে, ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের ফলে বিশ্ব অর্থনীতির যে ক্ষতি হওয়ার কথা ছিল, তা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হলো, এই ক্ষতির গভীরতা কতটা ভয়াবহ হবে।
তেজাবী স্বর্ণ ও রুপার (পিওর গোল্ড ও সিলভার) দাম বাড়ায় দেশের বাজারে নতুন দাম নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। ২২ ক্যারেটের সোনার প্রতি ভরির দাম এখন থেকে ২ লাখ ৫০ হাজার ১৯৩ টাকা। আর ২২ ক্যারেটের রুপার প্রতি ভরির দাম ৬ হাজার ৬৫ টাকা।৮ ঘণ্টা আগে
কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সঞ্চিয়া বিন্তে আলী প্রধানমন্ত্রীকে জানান, সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ কর্মসূচির আওতায় মোট মওকুফ করা ঋণের প্রায় ৫২ শতাংশই কৃষি ব্যাংকের। এ ছাড়া দেশের মোট কৃষিঋণের ৪০ শতাংশই এককভাবে কৃষি ব্যাংক অর্থায়ন করছে।২০ ঘণ্টা আগে