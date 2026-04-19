Ajker Patrika
বিশ্ববাণিজ্য

১০ রুপির পানীয়, নাম পাকিস্তানি: ভারতে যেভাবে গড়ে উঠল ২৮০০ কোটির ব্র্যান্ড

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
১০ রুপির এই দেশি স্বাদের পানীয় ভারতে বিদেশি ব্র্যান্ডের দীর্ঘদিনের একাধিপত্য ভেঙে দিচ্ছে। ছবি: ফেসবুক

ভারতে কোনো ছোট দোকান, রেস্তোরাঁ বা ধাবা যেখানেই যান না কেন, সামনে রাখা ফ্রিজে কোকা-কোলা, পেপসি বা স্প্রাইটের মতো বিদেশি পানীয়ের ছড়াছড়ি চোখে পড়বেই। স্থানীয় বাজারে আখের রস, বেলের শরবত বা আম পান্নার চেয়ে এই মার্কিন পানীয়গুলো খুঁজে পাওয়া অনেক সহজ। তবে ভারতের দেশীয় পানীয়গুলোও এখন জায়গা করে নিচ্ছে রেস্তোরাঁর মেনুতে। তেমনই এক পানীয় ব্র্যান্ড লাহোরি জিরা। নামে পাকিস্তানি হলেও এটি ভারতে গড়ে ওঠা একটি পানীয়র ব্র্যান্ড।

১০ রুপির এই দেশি স্বাদের পানীয় এখন দেশটিতে বিদেশি ব্র্যান্ডের দীর্ঘদিনের একাধিপত্য ভেঙে দিচ্ছে। তবে এই সাফল্য এক রাতে আসেনি। স্রেফ সড়কের পাশের সাধারণ পানীয়কে নতুন মোড়কে ব্র্যান্ডিং করা এবং মানুষের নস্টালজিয়াকে কাজে লাগিয়ে আজ এটি কয়েকশ কোটি রুপির ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

ভারতের ছোট শহর বা মফস্বলে বেড়ে ওঠা মানুষের কাছে কোমল পানীয় মানেই ছিল বাড়িতে অতিথি আসা বা বিয়েবাড়ির আয়োজন। কিন্তু তৃষ্ণা মেটানো বা শরীরে ইলেকট্রোলাইট ধরে রাখার কথা উঠলে সবার আগে নাম আসত শিকঞ্জি, লেবুর শরবত, বান্টা বা আম পান্নার।

সেই ঘরোয়া এবং প্রাকৃতিক স্বাদ ধরে মানুষের মনে জায়গা করে নিতে ২০১৭ সালে তিন ভাই সৌরভ মুঞ্জাল, সৌরভ ভুটনা ও নিখিল ডোডা মিলে প্রতিষ্ঠা করেন লাহোরি জিরা। তাঁরা সড়কের ধারের পরিচিত পানীয়কেই সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত বোতলে বাজারজাত শুরু করেন। ঘরোয়া পানীয়ের স্বাদ ঠিক রেখে তাতে কেবল যোগ করা হয় কিছুটা ফিজ বা বুদবুদ।

পাঞ্জাবের খাদ্যরসিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন এই তিন ভাই। শৈশবে রাস্তার ধারের গোলি সোডার ওপর বিট লবণ ও জিরার গুঁড়ো ছিটিয়ে খাওয়ার স্মৃতি তাঁদের মনে গেঁথে ছিল। এই পানীয়টি শুধু গরম থেকে স্বস্তিই দিত না, বরং শরীরে এক ধরনের সতেজতা নিয়ে আসত। অথচ ভারতীয় বাজারে জনপ্রিয় পানীয়গুলোতে বিট লবণ বা জিরার কোনো নামগন্ধ ছিল না।

বাজারের এই শূন্যতাকেই তাঁরা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। ২০১৬ সালে নিখিল ডোডা কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই বিট লবণ, জিরা ও লেবুর রস মিশিয়ে একটি পানীয় তৈরি করেন। এর স্বাদ তাঁদের রাস্তার ধারের সেই পুরোনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

২০১৭ সালে তিন ভাই সৌরভ মুঞ্জাল, সৌরভ ভুটনা ও নিখিল ডোডা মিলে প্রতিষ্ঠা করেন লাহোরি জিরা। ছবি: ফেসবুক
নিখিল ডোডা এক সাক্ষাৎকারে জানান, ‘আমরা তিন ভাই একসঙ্গে বড় হয়েছি। আমাদের মধ্যে গভীর বোঝাপড়া ছিল। একসঙ্গে কিছু করার স্বপ্ন আমাদের সব সময়ই ছিল। খাবারের ব্যবসায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমরা পানীয় নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিই।’

পুরনো কিছু মেশিন কিনে সেগুলো মেরামত করে কাজ শুরু করেন তাঁরা। এরপর স্থানীয় মুদি দোকানদার, চায়ের দোকান, কলেজ শিক্ষার্থী ও অটোচালকদের খাইয়ে তাঁদের মতামত নেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মসলা, স্বাদ ও গ্যাসের সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পান তাঁরা।

নিখিল আরও যোগ করেন, ‘আমরা স্রেফ একটি কারখানা দিয়ে শুরু করেছিলাম, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ছিল স্পষ্ট—খাঁটি দেশি পানীয় তৈরি করা। মাত্র ১৬০ মিলিলিটারের একটি বোতলের দাম রাখা হয় ১০ টাকা, যাতে গুণগত মান ঠিক রেখেও সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকা যায়।’

কেন এই ব্র্যান্ডের নাম লাহোরি জিরা

ভারত ও পাকিস্তানের পাঞ্জাব অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ভাষার এক গভীর মিল রয়েছে। অমৃতসরের ওয়াঘা সীমান্ত থেকে লাহোরের দূরত্ব মাত্র ৫০-৫৫ কিলোমিটার। জিরার সঙ্গে লাহোর নামটি জুড়ে দিয়ে তাঁরা মূলত দুই দেশের মানুষের অভিন্ন নস্টালজিয়াকে ধরতে চেয়েছেন।

২০১৭ সালে যাত্রার পর থেকে ভারতীয় পানীয়র বাজারে দ্রুত জায়গা করে নিয়েছে লাহোরি জিরা। ছবি: ফেসবুক
বাজারে লাহোরি জিরার অবস্থান

২০১৭ সালে যাত্রার পর থেকে ভারতীয় পানীয়র বাজারে দ্রুত জায়গা করে নিয়েছে লাহোরি জিরা। ২০২৪ অর্থবছরে এর আয় ছিল ৩১২ কোটি রুপি, যা ২০২৫ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৫৪০ কোটি রুপিতে।

২০২৫ সালের মে মাসে মতিলাল ওসওয়াল ওয়েলথ থেকে ২০০ কোটি রুপি বিনিয়োগ পায় কোম্পানিটি। ফলে বর্তমানে এর বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৮০০ কোটি রুপি। তবে বড় কোনো বিজ্ঞাপন ছাড়াই প্রতিষ্ঠানটি তাদের উৎপাদন সক্ষমতা এবং খুচরা বিপণন নেটওয়ার্ক বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দিচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানটির মূল পানীয়ের মধ্যে রয়েছে লাহোরি জিরা, লাহোরি শিকঞ্জি, লাহোরি নিম্বু, কাঁচা আম ও লাহোরি ইমলি বান্টা। ২০২৬ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটির মোট রাজস্ব প্রায় ৭৭৫ কোটি রুপি এবং ইবিআইটিডিএ ৬০ কোটি রুপিতে পৌঁছেছে।

বর্তমানে লাহোরি জিরার এক বিশাল ক্রেতা ও অনুরাগী গোষ্ঠী রয়েছে। সহপ্রতিষ্ঠাতা সৌরভ মুঞ্জাল বলেন, ‘বিক্রি করা আমাদের জন্য সমস্যা নয়, বরং চাহিদার তুলনায় জোগান দেওয়াই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের বর্তমান সক্ষমতায় এটিই সর্বোচ্চ উৎপাদন।’

মাত্র ২০ জন কর্মী নিয়ে শুরু করা লাহোরি জিরায় এখন ১ হাজার ৮০০-এর বেশি স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মী কাজ করছেন। সড়কের পাশে সাধারণ পানীয়কে শৈশবের স্মৃতি ও সাহসের মিশেলে বোতলবন্দী করে আজ এক বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন এই তিন তরুণ।

বিষয়:

ভারতবাজারঅর্থনীতির খবরবাণিজ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

