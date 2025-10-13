Ajker Patrika
বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২২: ১১
বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বহুজাতিক জুতা প্রস্তুতকারক কোম্পানি বাটা শু বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফারিয়া ইয়াসমিন। আগামী ২০ নভেম্বর তিনি দায়িত্ব নেবেন বলে আজ সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জকে (ডিএসই) জানিয়েছে বহুজাতিক কোম্পানিটি।

ফারিয়া ইয়াসমিন ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম কোম্পানিটির শীর্ষ পদে একজন নারী এবং স্বাধীনতার পর প্রথম কোনো বাংলাদেশি হিসেবে দায়িত্ব নেবেন।

বাটার তথ্য অনুযায়ী, বাটা শু কোম্পানি বাংলাদেশের বর্তমান এমডি দেবব্রত মুখার্জি। ভারতীয় এই নাগরিক ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে এই পদেই যোগদান করেন। তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতের একটি বহুজাতিক কোম্পানির এমডি হিসেবে যোগ দেবেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন ফারিয়া ইয়াসমিন।

বাটা শুর এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ব্র্যান্ড মার্কেটিং, পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এবং ব্যবসা পরিচালনা মিলে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় মোট ২৩ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে ফারিয়া ইয়াসমিনের। এর আগে তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী এসিআইয়ের প্রধান ব্যবসায় কর্মকর্তা বা চিফ বিজনেস অফিসার (সিবিও) ছিলেন। এ ছাড়া বহুজাতিক কোম্পানি রেকিট বেনকাইজার, ম্যারিকো ও নেসলের উচ্চপদে কাজ করেছেন।

বাটা শু বাংলাদেশের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৬২ সালে এটি বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮৫ সালে এটি শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয়। কোম্পানিটির ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে টঙ্গী ও ধামরাইয়ে বাটা শুর দুটি কারখানা রয়েছে। কারখানা দুটির প্রতিদিন ১ লাখ ৬০ হাজার জোড়া জুতা তৈরির সক্ষমতা রয়েছে। কোম্পানিটির বার্ষিক জুতা বিক্রির পরিমাণ প্রায় তিন কোটি জোড়া।

বাটা শুর আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) ৫১৭ কোটি টাকার পণ্য বিক্রি করেছে। এ সময়ে মুনাফা করেছে ২৭ কোটি টাকার বেশি। গত বছর শেষে কোম্পানিটির শেয়ারের ৭০ শতাংশের মালিকানা ছিল বিদেশি উদ্যোক্তাদের হাতে। ১৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ শেয়ার ছিল প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর হাতে। ৯ দশমিক ২৩ শতাংশ শেয়ার ছিল ব্যক্তিশ্রেণির সাধারণ বিনিয়োগকারী ও ১ দশমিক ৩০ শতাংশ শেয়ার বিদেশি বিনিয়োগকারীর হাতে। ডিএসইতে আজ কোম্পানিটির শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল ৮৭৩ টাকা।

