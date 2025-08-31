Ajker Patrika
এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ লেনদেন ডিএসইতে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের শেয়ারবাজারে আবারও চাঙাভাবের দেখা মিলেছে। দীর্ঘদিনের ধীরগতি কাটিয়ে সূচকের পাশাপাশি লেনদেনও বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস গতকাল রোববার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) হয়েছে গত এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ লেনদেন।

দিনটিতে সূচক উত্থান ছিল বেশ স্পষ্ট। ডিএসইতে দরপতনের চেয়ে দরবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় দেড় গুণ। মোট ২০১টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম বেড়েছে, কমেছে ১৪১ টির এবং অপরিবর্তিত ছিল ৫৬ টি। প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ৭৬ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়ায় ৫ হাজার ৫৯৪ পয়েন্টে।

লেনদেনের পরিমাণও ছিল উল্লেখযোগ্য। এদিন ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২৯৬ কোটি টাকার বেশি, যা আগের কার্যদিবসের তুলনায় ১৬৪ কোটি টাকা বেশি। এর ফলে ২০২৪ সালের ১১ আগস্টের পর এটিই এক দিনে সর্বোচ্চ লেনদেন। সেই সময় লেনদেন হয়েছিল দুই হাজার কোটি টাকার বেশি।

লেনদেনে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে লাভেলো আইসক্রিম; কোম্পানিটির শেয়ার কেনাবেচা হয়েছে ৩৬ কোটি টাকার। এরপরই রয়েছে রবি আজিয়াটা (৩২ কোটি ৭০ লাখ টাকা) এবং ব্র্যাক ব্যাংক (২৭ কোটি ৮৪ লাখ টাকা)।

শীর্ষ ১০ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আরও ছিল সিটি ব্যাংক, ওরিয়ন ইনফিউশন, সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন, অগ্নি সিস্টেম, সোনালি পেপার এবং খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ।

অন্যদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) বাজারও ছিল ইতিবাচক। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ২৩২ পয়েন্ট। দিনটিতে ২৬০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৬০ টির দর বেড়েছে, ৭০ টির কমেছে এবং ৩০টি অপরিবর্তিত ছিল। লেনদেন হয়েছে ২৩ কোটি টাকার বেশি।

