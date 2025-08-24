মার্জিন ঋণ বিধিমালার খসড়া অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ‘বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্জিন) বিধিমালা, ২০২৫ ’-এর খসড়া অনুমোদন করেছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ৯৬৮ তম কমিশন সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের সুপারিশগুলো বিবেচনায় নিয়ে এবং প্রান্তিক বিনিয়োগকারীসহ পুঁজিবাজারের সব বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খসড়া বিধিমালাটি অনুমোদন করা হয়েছে। খসড়া বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারে মার্জিন অর্থায়নে বিদ্যমান ঝুঁকি (প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি, ক্রেডিট ঝুঁকি, পদ্ধতিগত ঝুঁকি ইত্যাদি) এবং সেগুলো হ্রাসকরণ তথা যথাযথ মার্জিন অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে।
বিএসইসির মুখপাত্র আবুল কালাম এ বিষয়ে বলেন, ইতিমধ্যে খসড়া বিধিমালাটি জনমত যাচাইয়ের জন্য কমিশনের ওয়েবসাইট ও পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে খসড়া বিধিমালাটির ওপর সংশ্লিষ্ট অংশীজন, বিনিয়োগকারী ও জনসাধারণের মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি আহ্বান করা হয়েছে। জনমত, পরামর্শ বা আপত্তি গ্রহণের পর সার্বিক বিচার বিবেচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন করে বিধিমালাটি চূড়ান্ত করবে কমিশন।
বিএসইসি জানায়, খসড়া বিধিমালাটি কমিশনের একটি প্রস্তাবনা, যা সংশ্লিষ্টদের মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি বিবেচনায় নিয়েই চূড়ান্ত করা হবে। পরবর্তীকালে চূড়ান্ত বিধিমালাটি সরকারি গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে কার্যকর করা হবে।
পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ‘বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্জিন) বিধিমালা, ২০২৫ ’-এর খসড়া অনুমোদন করেছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ৯৬৮ তম কমিশন সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। গতকাল এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের সুপারিশগুলো বিবেচনায় নিয়ে এবং প্রান্তিক বিনিয়োগকারীসহ পুঁজিবাজারের সব বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে খসড়া বিধিমালাটি অনুমোদন করা হয়েছে। খসড়া বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারে মার্জিন অর্থায়নে বিদ্যমান ঝুঁকি (প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি, ক্রেডিট ঝুঁকি, পদ্ধতিগত ঝুঁকি ইত্যাদি) এবং সেগুলো হ্রাসকরণ তথা যথাযথ মার্জিন অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে।
বিএসইসির মুখপাত্র আবুল কালাম এ বিষয়ে বলেন, ইতিমধ্যে খসড়া বিধিমালাটি জনমত যাচাইয়ের জন্য কমিশনের ওয়েবসাইট ও পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে খসড়া বিধিমালাটির ওপর সংশ্লিষ্ট অংশীজন, বিনিয়োগকারী ও জনসাধারণের মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি আহ্বান করা হয়েছে। জনমত, পরামর্শ বা আপত্তি গ্রহণের পর সার্বিক বিচার বিবেচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন করে বিধিমালাটি চূড়ান্ত করবে কমিশন।
বিএসইসি জানায়, খসড়া বিধিমালাটি কমিশনের একটি প্রস্তাবনা, যা সংশ্লিষ্টদের মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি বিবেচনায় নিয়েই চূড়ান্ত করা হবে। পরবর্তীকালে চূড়ান্ত বিধিমালাটি সরকারি গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে কার্যকর করা হবে।
সেমিনারে বক্তব্য দেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, মূল্যস্ফীতি কমাতে পারলেও মূল্যস্তর বেশ ওপরে চলে এসেছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার বিষয়টি বেশ আশঙ্কার।২ মিনিট আগে
ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আব্দুল খালেক মিয়াকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ভাইস চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত পত্রটি গত ২০ আগস্ট আব্দুল খালেক মিয়ার কাছে পাঠানো হয়।৪২ মিনিট আগে
বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার বাণিজ্য সম্পর্কে সংকট কাটিয়ে উন্নয়নের সম্ভাবনা দেখছেন জাম কামাল খান। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব বলে মনে করেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
চীনা মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ডুনিয়ন তাইয়াং শেং স্যুজ (বিডি) কোম্পানি লিমিটেড বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে একটি ফুটওয়্যার কারখানা স্থাপন করতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি ১ কোটি ২ লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে, বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ১২৪ কোটি ৪৪ লাখ টাকা।১ ঘণ্টা আগে