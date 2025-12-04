Ajker Patrika
করপোরেট

মেট্রো রেলস্টেশনে ৯টি সুপারস্টোর চালু করবে এমজিআই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ডিএমটিসিএল সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এমজিআই। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
ডিএমটিসিএল সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এমজিআই। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে রিটেইল ব্যবসায় প্রবেশ করেছে বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই)। সোমবার (১ ডিসেম্বর) স্বাক্ষরিত এই চুক্তির মাধ্যমে এমজিআই জানুয়ারি ২০২৬ থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর এমআরটি লাইন-৬-এর আটটি স্টেশনে ‘ফ্রেশ সুপার মার্ট’ নামে মোট নয়টি সুপারস্টোর পরিচালনা করবে।

বাংলাদেশের কোনো মেট্রো রেলস্টেশনের ভেতরে এই সুপারস্টোরগুলোই হতে যাচ্ছে প্রথম বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।

এমজিআই ডিরেক্টর তানভীর মোস্তফা এবং ডিএমটিসিএল কোম্পানি সচিব খোন্দকার এহতেশামুল কবীর নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এমজিআই এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (এডমিন) সৈয়দ তৌফিক উদ্দিন আহমেদ, চিফ হিউম্যান রিসোর্সেস অফিসার (সিএইচআরও) আতিক উজ জামান খান, হেড অব সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট রাশেদুল হক, জিএম (অডিট) সাজ্জাদ হোসেন, সিনিয়র এজিএম (প্রজেক্ট) মো. শাহেদ ইকবাল ভূঁইয়া, সিনিয়র এজিএম (অ্যাকাউন্টস) সৈয়দ মনিরুজ্জামান, এজিএম (ফ্রেশ সুপার মার্ট) মীর আবদুল হাফিজ উপস্থিত ছিলেন।

ডিএমটিসিএলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফারুক আহমেদ, প্রজেক্ট ডিরেক্টর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. আব্দুল ওহাব, ডিরেক্টর (এডমিনিস্ট্রেশন) এ কে এম খায়রুল আলম। এ ছাড়া এমজিআই এবং ডিএমটিসিএলের অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ফ্রেশ সুপার মার্ট সুপারস্টোরগুলো উত্তরা উত্তর (উত্তর ও দক্ষিণ পাশে দুটি পৃথক আউটলেট), উত্তরা সেন্টার, পল্লবী, মিরপুর-১১, মিরপুর-১০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় এবং মতিঝিল মেট্রো রেলস্টেশনের অভ্যন্তরে থাকবে।

এর মধ্যে ফ্ল্যাগশিপ হিসেবে মিরপুর-১০-এর আউটলেটটির আয়তন হবে ২ হাজার ১০৫ বর্গফুট। প্রতিটি আউটলেটই মেট্রোস্টেশনের কনকোর্স এলাকায় হবে এবং সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রতিটি আউটলেটে নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি অনুযায়ী ভোগ্যপণ্য, ফুড স্টেশন এবং কফি ও জুস কর্নার থাকবে। জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ফ্রেশ সুপার মার্ট আউটলেটগুলো বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করবে।

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটপ্রতিষ্ঠানের খবর
অর্থনীতি

প্রায় ৯ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছে একটি সিগারেট কোম্পানি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রায় ৯ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি দিয়েছে একটি সিগারেট কোম্পানি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ভ্যাট গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর সিগারেট কোম্পানি ইউনাইটেড টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের প্রায় ৯ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি উদঘাটন করেছে। আজ বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে এনবিআর।

এনবিআর জানায়, তামাক ও তামাকজাত পণ্যের অবৈধ উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধে সম্প্রতি কার্যক্রম আরও জোরদার করেছে এনবিআর। এরই ধারাবাহিকতায় গোপন সূত্রের ভিত্তিতে এনবিআরের ভ্যাট গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের একটি দল ঈশ্বরদীতে অবস্থিত ইউনাইটেড টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কারখানায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে।

গোয়েন্দা দলের পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটি ভ্যাট নিবন্ধন গ্রহণ করলেও দীর্ঘদিন ধরে আনুষ্ঠানিক উৎপাদন কার্যক্রম প্রদর্শন না করে গোপনে সিগারেট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আসছে। অভিযানে ৬ লাখ ৩৪ হাজার ৫৯০ শলাকা জাল ব্যান্ডরোলযুক্ত সিগারেট জব্দ করা হয়, যার বাজারমূল্য ৩৮ লাখ টাকারও বেশি। এসব সিগারেটের বিপরীতে সরকারের প্রাপ্য প্রায় ২৯ লাখ টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ ছাড়া ১০ লাখ ২৯ হাজারটি অব্যবহৃত জাল ব্যান্ডরোল বা স্ট্যাম্প উদ্ধার করা হয়, যা ব্যবহার করা হলে অতিরিক্ত ৮ কোটি ৫০ লাখ টাকারও বেশি রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া সম্ভব ছিল। প্রতিষ্ঠানটি ৩ লাখ ২২ হাজার ৫০০টি বৈধ ব্যান্ডরোল সংগ্রহ করলেও তা ব্যবহার না করে জাল ব্যান্ডরোল ব্যবহার করে সিগারেট উৎপাদন ও বিক্রি করছিল।

এনবিআর জানিয়েছে, সব সিগারেট ও উপকরণ আইনানুগভাবে জব্দ করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনিপ্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। অভিযানে উদ্ধার করা দলিলাদির ভিত্তিতে শিগগিরই পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ভ্যাট কমিশনারেটকে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন ও বিক্রি কার্যক্রমের ওপর কঠোর নজরদারির জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

করতদন্তগোয়েন্দা পুলিশভ্যাটরাজস্বসিগারেটঅর্থনীতির খবরএনবিআরবাণিজ্যগোয়েন্দা সংস্থা
অর্থনীতি

১২তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা শুরু রোববার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০: ১৮
১২ তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন। ছবি: এসএমই ফাউন্ডেশনের ফেসবুক পেজ
১২ তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন। ছবি: এসএমই ফাউন্ডেশনের ফেসবুক পেজ

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলনকেন্দ্রে শুরু হচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় দেশি পণ্যের আয়োজন ১২ তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা। এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এ মেলা আগামী রোববার (৭ ডিসেম্বর) শুরু হয়ে চলবে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মেলার উদ্বোধন করবেন শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, এবারের মেলায় অংশ নেবে প্রায় সাড়ে তিন শ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান, যাদের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশই নারী-উদ্যোক্তা। অনুষ্ঠানে জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২৫ বিজয়ী ছয়জন মাইক্রো, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও স্টার্টআপ উদ্যোক্তার হাতে ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেবেন অতিথিরা। মেলায় প্রতিদিন এসএমইবিষয়ক কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, ব্যাংকার-উদ্যোক্তা ঋণ সংযোগ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। প্রতিদিন কমবেশি ৩০-৩৫ হাজার ক্রেতা ও দর্শনার্থীর সমাগম হতে পারে মেলায়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন মো. মুসফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি থাকবেন সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়-সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর, শিল্পসচিব মো. ওবায়দুর রহমান, এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী এবং পর্ষদ সদস্য ও মেলা বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক সামিম আহমেদ।

সংবাদ সম্মেলনে মো. মুসফিকুর রহমান বলেন, মেলায় এসএমই ঋণ বিতরণকারী প্রায় ৩০টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করবে, যাদের কাছ থেকে উদ্যোক্তারা এসএমই ঋণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য স্পষ্টীকরণসহ ব্যাংকারদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা ও পরামর্শ করার সুযোগ পাবেন। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক-উদ্যোক্তা একমত হলে উদ্যোক্তারা ঋণের জন্য মেলাতেই আবেদন করতে পারবেন এবং সম্ভব হলে, ঋণপ্রাপ্তির বিষয়েও ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, মেলা বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক সামিম আহমেদ, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজিম হাসান সাত্তার এবং সিটি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুল মেহেদী।

বাংলাদেশচীনশিল্পঅর্থনীতির খবরউপদেষ্টাবাণিজ্যবাণিজ্য মন্ত্রণালয়
করপোরেট

প্রশান্ত মহাসাগরে দুই প্রকল্পের অনুমোদন দিল এডিবি-বিশ্বব্যাংক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা ও এডিবির প্রেসিডেন্ট মাসাতো কান্দা। ছবি: এডিবি
বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা ও এডিবির প্রেসিডেন্ট মাসাতো কান্দা। ছবি: এডিবি

উন্নয়ন সহযোগিতায় নতুন ধারা তৈরি করে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) ও বিশ্বব্যাংক গ্রুপ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যৌথ অর্থায়নের প্রথম দুটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। ‘ফুল মিউচুয়াল রিলায়েন্স ফ্রেমওয়ার্ক’ নামে নতুন অংশীদারত্ব মডেলটিকে উন্নয়ন অর্থায়নের সম্ভাবনাময় ‘গেম চেঞ্জার’ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার এডিবির সদর দপ্তরে সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট মাসাতো কান্দা আনুষ্ঠানিকভাবে এই উদ্যোগের ঘোষণা দেন।

এই ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় যেকোনো দেশ চাইলে এডিবি বা বিশ্বব্যাংক দুই সংস্থার মধ্যে একটিকে নেতৃত্বদানকারী ঋণদাতা হিসেবে নির্বাচনের সুযোগ পাবে। প্রকল্প নকশা, প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন থেকে মূল্যায়ন—সব দিকই পরিচালনা করবে সেই প্রতিষ্ঠান। এতে দুই সংস্থার আলাদা আলাদা প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি কমবে, প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে আরও দ্রুত, ব্যয়ও কমবে।

এডিবি প্রেসিডেন্ট মাসাতো কান্দা বলেন, ‘উন্নয়ন অর্থায়নকে সহজ, দ্রুত ও কার্যকর করতে আমরা কাজ করছি। দুর্যোগ-সহনশীলতা বৃদ্ধি থেকে অবকাঠামো উন্নয়ন, জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশগুলোর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করাই আমাদের লক্ষ্য।’

বিশ্বব্যাংক গ্রুপের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা বলেন, ‘এই কাঠামো নেওয়ার মূল কারণ একটাই, আমাদের ক্লায়েন্টরা বলেছিল, তাদের জীবন সহজ করতে হবে, আরও দ্রুত কাজ করতে হবে। এটি আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, তবে আরও বড় পদক্ষেপ সেই দেশগুলোর জন্য, যারা বাস্তব ফলাফলের জন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।’

উন্নয়নএডিবিপ্রশান্ত মহাসাগরবিশ্বব্যাংক
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

এক ব্যক্তি ও তিন প্রতিষ্ঠানকে ১৬ কোটি টাকা জরিমানা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এক ব্যক্তি ও তিন প্রতিষ্ঠানকে ১৬ কোটি টাকা জরিমানা

শেয়ারবাজারে অনিয়ম ও সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনের দায়ে গত নভেম্বর মাসে এক ব্যক্তি ও তিন প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৬ কোটি ১০ লাখ টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এনফোর্সমেন্ট বিভাগের চারটি পৃথক আদেশে এ দণ্ড আরোপ করা হয়।

বিএসইসির তথ্যমতে, দণ্ডিত ব্যক্তি হলেন আইএফআইসি ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহ আলম সরোয়ার। তাঁর বিরুদ্ধে ৫ কোটি টাকা জরিমানা নির্ধারণ করেছে কমিশন। দণ্ডিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ইসলাম এন্টারপ্রাইজকে ৫ কোটি ২৫ লাখ, রাইয়ান ট্রেডিংকে ২ কোটি ৭৩ লাখ এবং ফারুক এন্টারপ্রাইজকে ৩ কোটি ১২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

বিএসইসির এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, ‘বাজারে আইন লঙ্ঘন বা কারসাজির কোনো সুযোগ আমরা দিচ্ছি না। সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত, লেনদেন বিশ্লেষণ এবং ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেমের ভিত্তিতে এসব তদন্ত চালানো হয়। কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। নিয়ম ভাঙলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান—যেই হোক, তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাজারকে স্বচ্ছ, স্থিতিশীল ও বিনিয়োগবান্ধব রাখতে এ কঠোরতা অব্যাহত থাকবে।’

বিএসইসি জানায়, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার লেনদেনে অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। লেনদেনের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, তাদের কর্মকাণ্ড সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯-এর সেকশন ২২ এবং বিএসইসি আইন, ১৯৯৩-এর ধারা ১৮ লঙ্ঘন করেছে। এ কারণে কমিশন আইনানুগ ক্ষমতাবলে তাদের বিরুদ্ধে অর্থদণ্ড আরোপ করেছে।

বিএসইসির আদেশে বলা হয়, ৩০ দিনের মধ্যে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জরিমানার অর্থ কমিশনের অনুকূলে জমা দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা না দিলে সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে বিএসইসি।

অনিয়মবিএসইসিশেয়ারবাজারজরিমানাআইনব্যাংক
