জেনসেনের মতো নারী কেলেঙ্কারিতে পদ হারিয়েছেন বিশ্বখ্যাত যত সিইও

জেনসেনের মতো নারী কেলেঙ্কারিতে পদ হারিয়েছেন বিশ্বখ্যাত যত সিইও
প্রযুক্তি থেকে খাদ্যপণ্য, সংবাদমাধ্যম থেকে জ্বালানি—বিশ্বের নামীদামি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ নির্বাহীদের অনেকেই ব্যক্তিগত সম্পর্ক, বিবাহবহির্ভূত প্রেম, যৌন অসদাচরণ কিংবা কর্মক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে নিজেদের পদ হারিয়েছেন। কোথাও গোপন প্রেম, কোথাও যৌন হয়রানি, আবার কোথাও প্রতিষ্ঠানের আচরণবিধি ভঙ্গই হয়েছে তাঁদের পতনের কারণ।
বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেনসেন হুয়াংয়ের পদত্যাগ নতুন করে আলোচনায় এনেছে করপোরেট দুনিয়ার এক স্পর্শকাতর বাস্তবতা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) বিপ্লবের অন্যতম প্রধান মুখ ও বিশ্বের শীর্ষ ধনীদের একজন হুয়াংয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক শেষ পর্যন্ত তাঁর নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) পদত্যাগের আগে স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা করার কথা স্বীকার করে এনভিডিয়ার কর্মীদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন হুয়াং। তাঁর সঙ্গে অ্যালিস হুয়াং নামের এক নারীর সম্পর্ক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভাব্য চীনা গোয়েন্দা তৎপরতার অভিযোগও সামনে আসে।
হুয়াংয়ের আগেও বিশ্বের বহু পরিচিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীরা ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিংবা যৌন অসদাচরণের অভিযোগে পদ হারিয়েছেন।
গোপন সম্পর্কেই গেল চাকরি
২০২৫ সালে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান নেসলের (Nestlé) প্রধান নির্বাহী লরাঁ ফ্রেক্সের বিদায় ছিল আলোচিত ঘটনা। অধস্তন এক নারী সহকর্মীর সঙ্গে তাঁর গোপন সম্পর্কের বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের তদন্তে সামনে আসে। পরে সম্পর্কের তথ্য যথাযথভাবে পরিচালনা পর্ষদকে না জানানোর অভিযোগে তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।
একই বছর প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান অ্যাস্ট্রোনমারের (Astronomer) প্রধান নির্বাহী অ্যান্ডি বায়রনের ঘটনাও বিশ্বজুড়ে আলোচনার জন্ম দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে কোল্ডপ্লের একটি কনসার্টে কিস ক্যামেরায় নারী সহকর্মী ও প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান ক্রিস্টিন ক্যাবটের সঙ্গে তাঁকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখা যায়। ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে শুরু হয় তীব্র বিতর্ক। পরে বায়রন পদত্যাগ করেন। ঘটনাটি করপোরেট দুনিয়ায় ব্যক্তিগত আচরণ ও প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তির সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তোলে।
২০২৩ সালে ব্রিটিশ জ্বালানি প্রতিষ্ঠান বিপির (BP) প্রধান নির্বাহী বার্নার্ড লুনি পদত্যাগ করেন সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের তথ্য যথাযথভাবে প্রকাশ না করার কারণে। পরিচালনা পর্ষদের কাছে নিজের সম্পর্কের বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ছিলেন না বলে তিনি স্বীকার করেন।
এর আগে ২০২২ সালে সিএনএনের (CNN) প্রেসিডেন্ট জেফ জাকারও পদত্যাগ করেছিলেন। দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা অ্যালিসন গোলাস্টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের তথ্য প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রকাশ না করাই ছিল পদত্যাগের কারণ। দুই দশকের বেশি সময় ধরে তাঁদের পেশাগত সম্পর্ক থাকলেও ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়টি যথাসময়ে জানানো হয়নি বলে জাকার স্বীকার করেছিলেন।
সম্মতিপূর্ণ সম্পর্কও যখন চাকরি হারানোর কারণ
২০১০ সালে প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান হিউলেট-প্যাকার্ডের (HP) প্রধান নির্বাহী মার্ক হার্ড পদত্যাগ করেন। এক নারী ঠিকাদারের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা, ব্যয়সংক্রান্ত অনিয়ম ও প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্য গোপনের বিষয়টি তদন্তে উঠে আসে। তবে তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
২০১৮ সালে বিশ্বের অন্যতম বড় প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ইন্টেলের (Intel) প্রধান নির্বাহী ব্রায়ান ক্রজানিচ পদত্যাগ করেন। কারণ, এক নারী কর্মীর সঙ্গে তাঁর গোপন সম্মতিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, যা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের জন্য নির্ধারিত সম্পর্কবিষয়ক নীতিমালা লঙ্ঘন করেছিল। ইন্টেলের নিয়ম অনুযায়ী, ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অধস্তন কর্মীদের সঙ্গে রোমান্টিক বা যৌন সম্পর্ক রাখা নিষিদ্ধ ছিল।
২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় ফাস্টফুড চেইন ম্যাকডোনাল্ডসের (McDonald's) প্রধান নির্বাহী স্টিভ ইস্টারব্রুককে বরখাস্ত করা হয়। এক নারী কর্মীর সঙ্গে সম্মতিপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটি তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। পরবর্তী তদন্তে আরও কিছু সম্পর্কের তথ্য গোপন করার বিষয়ও সামনে আসে।
যৌন হয়রানির অভিযোগেও শীর্ষ পদ ছাড়তে হয়েছে
২০১৮ সালে বিশ্বের অন্যতম বড় হোটেল ও ক্যাসিনো প্রতিষ্ঠান উইন রিসোর্টসের (Wynn Resorts) প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী স্টিভ উইন পদত্যাগ করেন। নারী কর্মীদের যৌন হয়রানি ও অসদাচরণের একাধিক অভিযোগ সামনে আসার পর তাঁর ওপর চাপ বাড়তে থাকে। তিনি অবশ্য অভিযোগগুলো অস্বীকার করেছিলেন।
২০০৫ সালে উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের (Boeing) প্রধান নির্বাহী হ্যারি স্টোনসাইফার এক নারী কর্মীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কারণে প্রতিষ্ঠানের আচরণবিধি ভঙ্গ করেন। পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়।
অন্যদিকে, ২০১৮ সালে মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএসের (CBS) প্রধান নির্বাহী লেসলি মুনভেস একাধিক নারীর যৌন অসদাচরণের অভিযোগের মুখে পদত্যাগ করেন। এসব অভিযোগ করপোরেটজগতে ক্ষমতাধর পুরুষদের বিরুদ্ধে নারীদের মুখ খোলার বৃহত্তর মি-টু আন্দোলনের সঙ্গেও সম্পর্কিত ছিল।
ব্যক্তিগত জীবন ও করপোরেট দায়বদ্ধতা
এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়—কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীর ব্যক্তিগত জীবন সব সময় ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে না। বিশেষ করে, অধস্তন কর্মীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষমতার অসমতা, স্বার্থের সংঘাত ও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
তবে সব ঘটনাকে একই পাল্লায় মাপার সুযোগ নেই। সম্মতিপূর্ণ সম্পর্ক গোপন রাখা, কর্মক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার ও যৌন হয়রানি—প্রতিটির প্রকৃতি এবং আইনি গুরুত্ব আলাদা।