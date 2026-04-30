Ajker Patrika
করপোরেট

বিজ্ঞপ্তি
সাউথইস্ট ব্যাংক ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির যৌথ উদ্যোগে এক্সক্লুসিভ ভিসা ব্র্যান্ডেড স্টুডেন্ট কার্ড চালু
ছবি: সংগৃহীত

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে একটি এক্সক্লুসিভ ভিসা ব্র্যান্ডেড স্টুডেন্ট কার্ড ক্যাম্পেইন চালু করেছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বসুন্ধরা ক্যাম্পাসে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ক্রেডিট ও প্রি-পেইড কার্ডগুলোর উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান এম এ কাশেম, সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসির ভাইস চেয়ারপারসন রেহানা রহমান, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. নেছার ইউ আহমেদ এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য বেনজীর আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসির এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ক্রেডিট কার্ড এবং শিক্ষার্থীদের জন্য স্টুডেন্ট ক্রেডিট ও প্রি-পেইড কার্ড চালু করা হয়েছে। শিক্ষক ও কর্মকর্তারা তাঁদের ক্রেডিট কার্ডে আজীবন বার্ষিক ফি মওকুফের সুবিধা পাবেন এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে তাঁদের জন্য উপযুক্ত ক্রেডিট লিমিট প্রদান করা হবে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা তাঁদের প্রথম প্রি-পেইড কার্ড লেনদেনে ১০০ টাকা ক্যাশব্যাক এবং প্রথম বছরের জন্য এসএমএস চার্জ মওকুফের সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এ কার্ডগুলো দেশীয় ও আন্তর্জাতিক লেনদেন, বিশেষ করে টিউশন ফি প্রদান এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন ফি পরিশোধের প্রক্রিয়াকে সহজ ও সুবিধাজনক করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য আর্থিক সেবাকে আরও সহজলভ্য করা হবে।

অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এই ক্যাম্পেইনটি সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির মধ্যে একটি শক্তিশালী অংশীদারত্বের প্রতিফলন। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো, একাডেমিক কমিউনিটির জন্য নিরাপদ, সহজ এবং ডিজিটাল আর্থিক সেবা সম্প্রসারণ করা।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়বিজ্ঞপ্তিশিক্ষার্থীকরপোরেটভিসা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

