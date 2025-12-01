Ajker Patrika
করপোরেট

মেট্রোরেল ও অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মেট্রোরেল ও অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
মেট্রোরেল ও অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) ও বিজ্ঞাপনী সংস্থা অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের মধ্যে মেট্রোরেলের এক্সক্লুসিভ ইনসাইড ব্র্যান্ডিং সার্ভিসেসবিষয়ক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) ডিএমটিসিএল কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত এই তাৎপর্যপূর্ণ আয়োজন দুই প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সহযোগিতার একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ডিএমটিসিএলের যুগ্ম সচিব ও কোম্পানিসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) খন্দকার এহতেশামুল কবির এবং অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের পরিচালক শরিফ সাব্বীর। দুই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিষয়টি এক যৌথ অঙ্গীকার ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার নতুন দিগন্তকে সামনে এনে দিল।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান, উপদেষ্টা সাইদুল আমিন, চিফ অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স অফিসার শাহীন সরকার, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন) আবু সাইদ মো. মবিন এবং ডিএমটিসিএল ব্র্যান্ডিং প্রজেক্টের কনসালট্যান্ট সানাউল আহমেদ।

ডিএমটিসিএলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারুক আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ আব্দুল ওহাব, পরিচালক (প্রশাসন) এ কে এম খায়রুল আলমসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

মেট্রোরেল যে ঢাকার গতিময়তা বদলে দিয়েছে—এ কথা এখন আর নতুন নয়। বাড়তে থাকা যাত্রীসংখ্যা, বাড়তে থাকা ট্রেন চলাচল এবং বিস্তৃত হতে থাকা রুট—সব মিলিয়ে মেট্রোরেলের অভ্যন্তরীণ ব্র্যান্ডিং ক্রমেই হয়ে উঠছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর একটি মাধ্যম।

চুক্তির ফলে মেট্রোরেলের ভেতরে ব্র্যান্ডগুলোর জন্য নতুন ধরনের বিজ্ঞাপনী সম্ভাবনা উন্মোচিত হচ্ছে। প্রতিদিন শহরের নানা বয়স, পেশা ও শ্রেণির মানুষ চলতি পথে মেট্রোরেলের ভেতরের প্রতিটি বিজ্ঞাপন দেখবে। ফলে ব্র্যান্ডগুলো এখন আরও স্বাভাবিক ও প্রাসঙ্গিকভাবে যাত্রীদের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ পাবে।

অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেড দীর্ঘদিন ধরে সৃজনশীল ও কৌশলভিত্তিক যোগাযোগ সমাধানের মাধ্যমে ব্র্যান্ডগুলোর বিকাশে অবদান রাখছে। এই সহযোগিতার মাধ্যমে মেট্রোরেলে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের অভিজ্ঞতা আরও সুগঠিত, দর্শনীয় ও সংগঠিত হয়ে উঠবে বলে প্রতিষ্ঠানটি আশাবাদী।

একইভাবে ডিএমটিসিএলও মনে করে, মেট্রোরেলের প্রতিটি যাত্রাই শুধু গন্তব্যে পৌঁছানোর অভিজ্ঞতা নয়, বরং এটি শহরের নাগরিক যোগাযোগ এবং ব্র্যান্ড ও মানব সংযোগের এক নতুন মাত্রা তুলে ধরবে।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটচুক্তিপ্রতিষ্ঠানের খবর
অর্থনীতি

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান হলেন ড. আইয়ুব মিয়া

ইউএনবি
সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া। ফাইল ছবি
সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া। ফাইল ছবি

সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব ড. মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়াকে দেশের সবচেয়ে বড় শরিয়াহ ব্যাংক সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান করা হয়েছে। গতকাল রোববার (৩০ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সভায় এই ব্যাংকের চূড়ান্ত লাইসেন্স অনুমোদনের পর চেয়ারম্যান নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, দেশের পাঁচটি দুর্বল ব্যাংক একীভূত করে গঠিত নতুন ব্যাংকটি ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই পূর্ণাঙ্গ ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করবে। একীভূত পাঁচ ব্যাংক হলো— ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক।

বারবার তারল্য সহায়তা দেওয়ার পরও এসব ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা উন্নতি হয়নি, বরং শেয়ারবাজারে তাদের শেয়ারের দাম ব্যাপকভাবে কমে গেছে এবং প্রায় সব ব্যাংকের নেট অ্যাসেট ভ্যালু (এনএভি) এখন ঋণাত্মক। এই নাজুক পরিস্থিতিতেই একত্রীকরণের মাধ্যমে নতুন ব্যাংক গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নতুন ব্যাংকটির মোট পেইড-আপ ক্যাপিটাল নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকার ২০ হাজার কোটি টাকা দেবে, এবং বাকি ১৫ হাজার কোটি টাকা আসবে আমানতকারীদের শেয়ার থেকে। প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত মূলধন নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০ হাজার কোটি টাকা।

এর আগে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৯ নভেম্বর সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের প্রাথমিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল।

বিষয়:

অর্থ মন্ত্রণালয়অর্থনীতির খবরব্যাংক
অর্থনীতি

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় অগ্রণী ব্যাংক জিয়া পরিষদের দোয়া মাহফিল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় অগ্রণী ব্যাংক জিয়া পরিষদের দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় অগ্রণী ব্যাংক জিয়া পরিষদের দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির জিয়া পরিষদের উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় দোয়া এবং জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা ‘অরুণাভ’ ও দেয়ালিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে।

গত ৩০ নভেম্বর ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এ দোয়া এবং স্মরণিকা মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জিয়া পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবদুল লতিফ। বিশেষ অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম।

আরও উপস্থিত ছিলেন জিয়া পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব আবদুল্লাহিল মাসুদ, যুগ্ম মহাসচিব মনোয়ারুল ইসলাম, যুগ্ম মহাসচিব সহিদুল হক সহিদ, অগ্রণী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহমিনা আখতার ও রুবানা পারভীন, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহী, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ এবং জিয়া পরিষদ, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির নেতারা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জিয়া পরিষদ, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির সভাপতি মো. সুজাউদ্দৌলা।

জিয়া পরিষদ, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল্লাহর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা করে দোয়া করার পাশাপাশি উপস্থিত অতিথিরা বক্তব্যের মাধ্যমে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের চেতনা তুলে ধরেন।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিআর্থিক প্রতিষ্ঠানব্যাংক
অর্থনীতি

আদালতের আদেশের পর চট্টগ্রাম বন্দরে বর্ধিত মাশুল আদায় শুরু

আবু বকর ছিদ্দিক, চট্টগ্রাম 
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

চট্টগ্রাম বন্দরের নতুন ট্যারিফ কাঠামো নিয়ে হাইকোর্টের দেওয়া স্থগিতাদেশ উঠিয়ে নিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার জজ। গত মঙ্গলবার আবেদন শুনানির পর চেম্বার জজ আদালত উপর্যুক্ত আদেশ দেন এবং একই সঙ্গে হাইকোর্টকে সংশ্লিষ্ট রুলটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করারও নির্দেশ দেন। এতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নতুন ট্যারিফ আদায় শুরু করতে আইনগত আর কোনো বাধা থাকল না।

গত রোববার (৩০ নভেম্বর) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে সার্কুলার জারি করে নতুন ট্যারিফ আদায়ের উদ্যোগ নিয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব ওমর ফারুক।

সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশ মেরিটাইম ল সোসাইটি (বিএমএলএস) গত ১৪ সেপ্টেম্বরের ট্যারিফ গেজেট ও ৩০ সেপ্টেম্বরের সার্কুলার চ্যালেঞ্জ করে রিটটি দাখিল করেছিল। রিট আবেদনের পর হাইকোর্টের বিচারপতি কাজী জিনাত হক ও বিচারপতি আইনুন নাহার সিদ্দিকার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ গত ৯ নভেম্বর নতুন ট্যারিফ এক মাসের জন্য স্থগিত করেন এবং কেন এটি বাতিল ঘোষণা করা হবে না, সে বিষয়ে একটি রুল জারি করে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ১৫ অক্টোবর থেকে গড়ে ৪১ শতাংশ ট্যারিফ বৃদ্ধি কার্যকর করে, যেখানে কিছু ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৪০০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছে বলে ওই রিটে আদালতকে জানানো হয়। গত মঙ্গলবার চেম্বার জজ বিচারপতি ফারাহ মাহবুব হাই কোর্টের দেওয়া স্থগিতাদেশ ‘ডিসপোজড অ্যান্ড স্টে ভেকেটড’ ঘোষণা করেন।

বিএমএলএস সভাপতি মহিউদ্দিন আব্দুল কাদির সাংবাদিকদের বলেন, আগে স্থগিতাদেশ থাকলেও চেম্বার বিচারক এখন তা তুলে দিয়েছেন এবং রুলটি দ্রুত শুনানির নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান অর্থ ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দপ্তর থেকে গত রোববার (৩০ নভেম্বর) জারি করা এক অফিস আদেশে জানানো হয়েছে, হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ-সংক্রান্ত নোটিফিকেশনটি আর কার্যকর নয়। কারণ, সুপ্রিম কোর্টের আদেশে স্থগিতাদেশ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে ২০২৫ সালের ট্যারিফ অন গুডস অ্যান্ড ভেসেলস এটসেটরা ফর চিটাগাং পোর্ট-২০২৫ বহাল রয়েছে। এতে করে চট্টগ্রাম বন্দরে নতুন ট্যারিফ আদায়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম বন্দরচট্টগ্রামঅর্থনীতির খবর
অর্থনীতি

জুলাই যোদ্ধাদের জন্য মিরপুরে হবে ১৫৬০টি ফ্ল্যাট, একনেকে অনুমোদন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

মিরপুরে আহত জুলাই যোদ্ধাদের ১৫৬০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে। এ জন্য ১ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এ–সংক্রান্ত প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পের শিরোনাম ঢাকার মিরপুর ১ নম্বর সেকশনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-২০২৪–এ কর্মক্ষমতা হারানো জুলাই যোদ্ধা পরিবারের স্থায়ী বাসস্থান প্রদানের জন্য ১৫৬০টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ।

এ বছরের জুলাই মাস থেকে ২০২৯ সালের জুন মাসের মধ্যে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

এ ছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-২৪–এ শহীদ পরিবারের স্থায়ী বাসস্থান প্রদানের জন্য আলাদা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জমিতে ‘৩৬ জুলাই’ আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে। এতে খরচ হবে ৭৬১ কোটি টাকা। ২০২৮ সালে প্রকল্পটি শেষ হবে। এ প্রকল্পটিও আজ পাস হয়।

আজকের একনেক সভায় সব মিলিয়ে ১৭টি প্রকল্প পাস হয়েছে। এতে খরচ হবে ১৫ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকা।

এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ৯ হাজার ৪৫১ কোটি টাকা, প্রকল্প ঋণ ৫ হাজার ৬১০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৩৭৯ কোটি টাকা।

প্রধান উপদেষ্টা ও একনেক চেয়ারপারসন ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে আজ শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে নতুন প্রকল্প ১৩টি এবং সংশোধিত প্রকল্প ৫টি।

একনেক সভা শেষে প্রকল্পগুলো নিয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।

বিষয়:

মিরপুরএকনেকআহতঅর্থনীতির খবরপ্রধান উপদেষ্টাজুলাই সনদ
