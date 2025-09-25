Ajker Patrika
বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে ফুলব্রাইট স্পেশালিস্ট প্রোগ্রামের অধীনে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে ফুলব্রাইট স্পেশালিস্ট প্রোগ্রামের অধীনে চার সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি (বিএমইউ) ও ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের ফুলব্রাইট স্পেশালিস্ট প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে ‘স্মার্ট পোর্ট ম্যানেজমেন্ট: এমপাওয়ারিং ইকোনমিক প্রোসপারিটি উইথ এআই বুটক্যাম্প’ শীর্ষক চার সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

গত ৩১ আগস্ট থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ প্রোগ্রাম মার্কিন দূতাবাসের তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেলের (আইকিউএসি) উদ্যোগে আয়োজিত হয়।

প্রোগ্রামটিতে রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের ফুলব্রাইট প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ড. বুরাক চানকায়া, সহযোগী অধ্যাপক, ডিসিশন সায়েন্সেস অ্যান্ড অ্যানালিটিকস বিভাগ, এমব্রি-রিডল অ্যারোনটিক্যাল ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ। প্রোগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনেরা, অনুষদ সদস্যরা, সরকারি ও বেসরকারি মেরিটাইম স্টেকহোল্ডার হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম ড্রাই ডক লিমিটেড, বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, খুলনা শিপইয়ার্ডসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

এ ছাড়া পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মাসুদ ইকবাল, এনপিপি, এনডিসি, পিএসসি উক্ত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। গতকাল বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ২টা ৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে উক্ত প্রোগ্রামের সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রিয়ার অ্যাডমিরাল ড. খন্দকার আক্তার হোসেন, এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, পিএইচডি। অনুষ্ঠানে ইউজিসির স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স বিভাগের পরিচালক ড. দুর্গা রানী সরকার, মার্কিন দূতাবাসের পাবলিক এনগেজমেন্ট বিভাগের উপপরিচালক রিচার্ড ব্রুনার এবং ইউএস স্পিকার ফিলিপ গ্রোভ, ডিরেক্টর অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, এলিকট ড্রেজ এন্টারপ্রাইজেস, এলএলসি উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত প্রোগ্রামে দেশের বন্দরসমূহের আধুনিকীকরণ, স্মার্ট বন্দর পরিচালনা, বন্দরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সেরন (এআই) ব্যবহার ও ডিজিটালাইজড মেরিটাইম লজিস্টিকসের পাঠ্যক্রম আধুনিকীকরণ এবং দক্ষ জনবল তৈরিতে করণীয় বিষয়সমূহ আলোচিত হয়।

