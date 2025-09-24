Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> করপোরেট

বিএডিসিতে কমিউনিটি সিড ব্যাংক ও প্রায়োগিক গবেষণা বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর ঢাকায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) প্রধান কার্যালয়ের সেমিনার হলে ‘কমিউনিটি সিড ব্যাংক অ্যান্ড অ্যাডাপটিভ রিসার্চ’-এর ওপর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিএডিসির পার্টনার প্রকল্পের অর্থায়নে ও গবেষণা সেলের উদ্যোগে আয়োজিত বুধবারের (২৪ সেপ্টেম্বর) এই কর্মশালায় গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কৃষিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বিএডিসির বিভিন্ন বিভাগ, উইংপ্রধানসহ মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএডিসির চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) মো. রুহুল আমিন খান। তিনি বলেন, দেশের সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থাপনায় বিএডিসির ভূমিকা নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। তিনি আরও বলেন, ম্যান্ডেট অনুযায়ী গবেষণাক্ষেত্রেও বর্তমানে বিএডিসি জোরালো ভূমিকা রাখছে। গবেষণা সেলের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ফসল ও ফলের ৩৯টি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে এবং বর্তমানে ১৪টি বিষয়ের ওপর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিএডিসির চেয়ারম্যান আরও জানান, বিএডিসির মাধ্যমে ১০টি কমিউনিটি বীজ ব্যাংক চালু করা হয়েছে। এই বীজ ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে বিলুপ্তপ্রায় স্থানীয় জাতগুলো পুনরুদ্ধারে বিএডিসি কাজ করে যাচ্ছে এবং ৭০টি স্থানীয় ধানের জাত পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি বলেন, কাটারিভোগ, কালিজিরা, তুলসীমালা, রাতাবোরো ও গাইঞ্জা—ইত্যাদি জাতের ওপর তিনটি বীজবর্ধন খামারে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

রুহুল আমিন খান মত প্রকাশ করেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো অঞ্চল উপযোগী স্থানীয় ধানের চাষ সীমিত পরিসরে করা হচ্ছে। কমিউনিটি বীজ ব্যাংকের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে স্থানীয় জাত পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি কৃষকেরাও এ ক্ষেত্রে চাষাবাদে অধিক উৎসাহিত হবেন।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিরাজধানীকরপোরেটকৃষি বিশ্ববিদ্যালয়বিএডিসি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিবকে জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি থেকে বাদ

ঘরে সদ্য বিবাহিত বিক্রয় প্রতিনিধির লাশ, চিরকুটে লেখা ‘জীবন খুবই কঠিন’

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করেও মুখে দুর্গন্ধের কারণ, পরিত্রাণের উপায়

বঙ্গবন্ধু জেন–জিদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, হাসিনা সবচেয়ে অজনপ্রিয়: জরিপ

২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর হাইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নয়: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

সম্পর্কিত

ইউনিলিভার বাংলাদেশের নতুন সিইও ও এমডি রুহুল কুদ্দুস খান

ইউনিলিভার বাংলাদেশের নতুন সিইও ও এমডি রুহুল কুদ্দুস খান

বিএডিসিতে কমিউনিটি সিড ব্যাংক ও প্রায়োগিক গবেষণা বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিএডিসিতে কমিউনিটি সিড ব্যাংক ও প্রায়োগিক গবেষণা বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

শ্রীলঙ্কায় সেরা সাটা অ্যাওয়ার্ড পেল বাংলাদেশের হোটেল বে ওয়াচ

শ্রীলঙ্কায় সেরা সাটা অ্যাওয়ার্ড পেল বাংলাদেশের হোটেল বে ওয়াচ

এনবিআর চেয়ারম্যানের হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক করে টাকা ধারের আবদার

এনবিআর চেয়ারম্যানের হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক করে টাকা ধারের আবদার