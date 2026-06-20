খুলনায় আরএকে সিরামিকসের নতুন ফ্যাক্টরি আউটলেট উদ্বোধন করলেন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর মেহেদী হাসান মিরাজ

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় এবং বাংলাদেশের একমাত্র বহুজাতিক টাইলস ও স্যানিটারিওয়্যার ব্র্যান্ড আরএকে সিরামিকস আজ আনুষ্ঠানিকভাবে খুলনার সোনাডাঙ্গার এম. এ. বারী রোডের ১৪২ নম্বর প্লটে তাদের ব্র্যান্ড-নিউ ফ্যাক্টরি আউটলেটের শুভ উদ্বোধন করেছে।
এই জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ক্রিকেট দলের তারকা অলরাউন্ডার এবং আরএকে সিরামিকসের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর মেহেদী হাসান মিরাজ। তাঁর সঙ্গে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের চিফ মার্কেটিং অফিসার মো. মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন মো. রাশেদুজ্জামান (জেনারেল ম্যানেজার–সেলস), মো. মাহমুদুর রহমানসহ (সিনিয়র ম্যানেজার–ব্র্যান্ড অ্যান্ড মার্কেটিং) প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
নতুন এই ফ্যাক্টরি আউটলেটটি গ্রাহকদের জন্য একটি সম্পূর্ণ ও আধুনিক রিটেল শপিংয়ের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে; যেখানে বাড়িওয়ালা, স্থপতি এবং ইন্টেরিয়র ডিজাইনাররা আরএকে সিরামিকসের বিশ্বমানের টাইলস ও স্যানিটারিওয়্যারের বিশাল কালেকশন থেকে নিজেদের পছন্দসই পণ্য বেছে নিতে ও সরাসরি কেনাকাটা করতে পারবেন। এই গ্র্যান্ড ওপেনিং উদ্যাপন উপলক্ষে আউটলেটটিতে নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের ওপর সীমিত সময়ের জন্য বিশেষ ছাড় দেওয়া হচ্ছে, যা বিলাসবহুল হোম নান্দনিকতাকে সবার জন্য আরও সহজলভ্য করে তুলবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চিফ মার্কেটিং অফিসার মো. মিজানুর রহমান বলেন, ‘আরএকে সিরামিকস সব সময় যুগোপযোগী ডিজাইন এবং আপসহীন গুণগত মান বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। খুলনায় এই ফ্যাক্টরি আউটলেটের যাত্রা শুরু সেই প্রতিশ্রুতিরই একটি অংশ। আমরা নিশ্চিত করতে চাই যেন খুলনাবাসী আমাদের প্রিমিয়াম ও বিশ্বজুড়ে সমাদৃত পণ্যগুলো সরাসরি এবং অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে দেখার ও কেনার সুযোগ পান।’
অনুষ্ঠানে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর মেহেদী হাসান মিরাজ বলেন, ‘একজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে আমি জানি বিশ্বমঞ্চে পারফর্ম করতে কতটা নিখুঁত দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা আর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি অবিচল প্রত্যয় প্রয়োজন। আরএকে সিরামিকসের মধ্যেও আমি ঠিক একই মূল্যবোধ লক্ষ্য করি। আমরা দুজনেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেরা হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করি। খুলনা আমার হৃদয়ের খুব কাছের একটি শহর, আর আরএকে সিরামিকসের মতো একটি গ্লোবাল লিডার ব্র্যান্ড এখানে তাদের প্রিমিয়াম ও বিশ্বমানের পণ্য নিয়ে আসায় আমি সত্যি আনন্দিত। এই আউটলেটটি নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলের মানুষের বাড়িঘর ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আধুনিক সাজসজ্জায় এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।’
নতুন এই টাচ পয়েন্ট চালুর মাধ্যমে আরএকে সিরামিকস বাজারে তাদের শীর্ষস্থানকে আরও মজবুত করল এবং দ্রুত বর্ধনশীল খুলনা বিভাগের আধুনিক আবাসিক ও বাণিজ্যিক স্থাপত্যশৈলী গঠনে অগ্রণী ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করল।
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