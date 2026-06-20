Ajker Patrika
করপোরেট

প্রগতি ইনস্যুরেন্সের ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত, ৩০ শতাংশ লভ্যাংশ অনুমোদন

বিজ্ঞপ্তি
প্রগতি ইনস্যুরেন্সের ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত, ৩০ শতাংশ লভ্যাংশ অনুমোদন
১৮ জুন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত এই বার্ষিক সাধারণ সভায় বিপুলসংখ্যক শেয়ারহোল্ডার অনলাইনের মাধ্যমে যুক্ত হন। ছবি: সংগৃহীত

দেশের শীর্ষস্থানীয় বিমাপ্রতিষ্ঠান প্রগতি ইনস্যুরেন্স পিএলসির ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮ জুন সম্পূর্ণ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। কোম্পানির চেয়ারম্যান সৈয়দ এম আলতাফ হোসাইন সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত এই বার্ষিক সাধারণ সভায় বিপুলসংখ্যক শেয়ারহোল্ডার অনলাইনের মাধ্যমে যুক্ত হন। সভায় শেয়ারহোল্ডারদের সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৫ সালের জন্য ৩০ শতাংশ লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়, যার মধ্যে ২৭ শতাংশ নগদ (ক্যাশ) লভ্যাংশ এবং ৩ শতাংশ বোনাস শেয়ার রয়েছে। শেয়ারহোল্ডাররা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের মতামত জানান এবং প্রস্তাবিত সকল আলোচ্যসূচির অনুমোদন দেন।

২০২৫ সালে প্রগতি ইনস্যুরেন্স পিএলসি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে দুর্দান্ত সাফল্য ও ঈর্ষণীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। কোম্পানির গ্রস প্রিমিয়াম আয় দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৭১১ দশমিক ৪ মিলিয়ন টাকা, করপূর্ব মুনাফা ৫৭১ দশমিক ৯৫ মিলিয়ন টাকা, মোট দাবি পরিশোধ ৬৮৮ দশমিক ৬১ মিলিয়ন টাকা। সব মিলিয়ে বছর শেষে কোম্পানির মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৩৪৮ দশমিক ৪ মিলিয়ন টাকা।

কোম্পানির চেয়ারম্যান সৈয়দ এম আলতাফ হোসাইন তাঁর বক্তব্যে বলেন, বৈশ্বিক ও দেশীয় নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও এ বছর প্রগতি ইনস্যুরেন্স তার শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ২৭ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ এবং ৩ শতাংশ বোনাস শেয়ার ঘোষণা করতে পেরেছে, যা প্রগতির এক অনন্য সাফল্য।

এই সাফল্যের নেপথ্যের কারিগরদের ধন্যবাদ জানিয়ে আলতাফ হোসাইন আরও বলেন, এই অর্জনের পেছনে রয়েছে বিমা গ্রাহকদের অসীম অবদান, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সঠিক দিকনির্দেশনা এবং কোম্পানির সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্মনিষ্ঠা।

বার্ষিক সাধারণ সভা সঞ্চালনা করেন কোম্পানি সচিব। অনুষ্ঠান চলাকালে শেয়ারহোল্ডারদের উত্থাপিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যা দেন কোম্পানির সচিব এবং চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার (সিএফও)। সভায় যুক্ত হয়ে শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রমে এবং অর্জিত সাফল্যে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন।

গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় অন্যদের মধ্যে অংশ নেন ভাইস চেয়ারম্যান মো. মুশফিকুর রহমান, পরিচালক খলিলুর রহমান, মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, মো. সাইদুর রহমান, মোহাম্মদ আব্দুল মালেক, নাসির লতিফ, হাজী নিগার জাহান চৌধুরী, সৈয়দ মোহাম্মদ জান ও ফরিদা আক্তার, স্বতন্ত্র পরিচালক মাহবুব আনাম ও প্রফেসর শামছুন নাহার।

কোম্পানির উপদেষ্টা মো. রেজাউল করিম, ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা শরীফ মোস্তবা, হেড অব অ্যাডমিন অ্যান্ড এইচআর মেজর (অব.) সাদাত মো. মুসা, অমর কৃষ্ণ শীল, কোম্পানি সচিব মোহাম্মদ জাফর আলীসহ প্রতিষ্ঠানের অন্য কর্মকর্তারা।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটলাইফ ইনস্যুরেন্স
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত