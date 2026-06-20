টানা তৃতীয় দিন দেশে কমল সোনার দাম

স্থানীয় বাজারে তেজাবি স্বর্ণের (খাঁটি সোনা) মূল্য হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বাজারে আবারও স্বর্ণের দাম কমানোর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) স্বর্ণের দাম ২ হাজার ২১৬ টাকা কমিয়ে ভ্যাটসহ ২ লাখ ২৬ হাজার ৩৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
আজ শনিবার সকালে বাজুসের স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং-এর এক জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আজ সকাল ১০টা থেকে নতুন এই দাম দেশব্যাপী কার্যকর হয়েছে।
সংগঠনটির পাঠানো এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, আজ সকাল ৯টায় কমিটির চেয়ারম্যান ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীনের সভাপতিত্বে এই মূল্য নির্ধারণী সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ববাজার ও স্থানীয় বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে মূল্য হ্রাসের এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
এ নিয়ে টানা তৃতীয় দিনের মতো দেশের বাজারে স্বর্ণের দাম কমল। এর আগে গতকাল ২২ ক্যারেট সোনায় ভরিতে দাম কমানো হয় ৪ হাজার ৩৭৪ টাকা এবং এর আগের দিন কমানো হয় ৯ হাজার ১৩ টাকা।
আজ ঘোষিত নতুন দাম অনুযায়ী, দেশের বাজারে ভ্যাটসহ স্বর্ণালঙ্কারের খুচরা বিক্রয়:
২২ ক্যারেট (হলমার্কযুক্ত): প্রতি গ্রামের দাম ১৯ হাজার ৪০৫ টাকা। অর্থাৎ প্রতি ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) স্বর্ণের দাম পড়বে ২ লাখ ২৬ হাজার ৩৪০ টাকা। (পূর্বের মূল্য ছিল ২ লাখ ২৮ হাজার ৫৫৬ টাকা)।
২১ ক্যারেট (হলমার্কযুক্ত): প্রতি গ্রামের দাম ১৮ হাজার ৫৩৫ টাকা। ভরিপ্রতি এর দাম দাঁড়াবে ২ লাখ ১৬ হাজার ১৯২ টাকা।
১৮ ক্যারেট (হলমার্কযুক্ত): প্রতি গ্রামের দাম ১৫ হাজার ৯২০ টাকা। ভরিপ্রতি মূল্য পড়বে ১ লাখ ৮৫ হাজার ৬৯১ টাকা।
সনাতন পদ্ধতি: প্রতি গ্রামের দাম ১৩ হাজার ৫ টাকা। ভরিপ্রতি এর দাম হবে ১ লাখ ৫১ হাজার ৬৯০ টাকা।
স্বর্ণের পাশাপাশি বাজুসের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে রূপার অলঙ্কারের মূল্যও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তবে রূপার দামের ক্ষেত্রে বর্তমানে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। প্রতি গ্রাম রূপার অলঙ্কারের দাম নিচে দেওয়া হলো:
২২ ক্যারেট (হলমার্কযুক্ত): প্রতি গ্রাম ৪৫০ টাকা।
২১ ক্যারেট (হলমার্কযুক্ত): প্রতি গ্রাম ৪৩০ টাকা।
১৮ ক্যারেট (হলমার্কযুক্ত): প্রতি গ্রাম ৩৬৫ টাকা।
সনাতন পদ্ধতি: প্রতি গ্রাম ২৭৫ টাকা।
বিজ্ঞপ্তিতে গ্রাহকদের সচেতনতার জন্য এবং জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে:
১. পৃথক ভ্যাট আদায়ে নিষেধাজ্ঞা: বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যেহেতু স্বর্ণালঙ্কারের নির্ধারিত বিক্রয় মূল্যের সাথে অলরেডি ভ্যাট যুক্ত করা রয়েছে, তাই ক্রেতাদের কাছ থেকে আলাদা করে কোনো ভ্যাট আদায় করা যাবে না।
২. ডিজাইন অনুযায়ী মজুরি: অলঙ্কারের শৈল্পিক নকশা বা ডিজাইন অনুযায়ী জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নির্ধারিত মজুরি (মেকিং চার্জ) দাবি করতে পারবে।
৩. এক্সচেঞ্জ ও পারচেজ নিয়ম: অলঙ্কার পরিবর্তন (Exchange) এবং পুনরায় ক্রয়ের (Purchase) ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়মাবলী বহাল থাকবে। তবে এই হিসেব করার সময় সুনির্দিষ্ট ভ্যাট, মজুরি এবং পাথরের মূল্য বাদ দিয়ে হিসাব করা হবে।
৪. রূপার ভ্যাট: রূপার অলঙ্কারের ওপর ভ্যাট আরোপের বিষয়ে বাজুস খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
টানা তৃতীয় দিন স্বর্ণের দাম কমার ফলে সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এসেছে। এর আগে গত বৃহস্পতিবার ভরিতে ৯ হাজার ১৩ টাকা, গতকাল শুক্রবার ৪ হাজার ৩৭৪ টাকা কমানো হয়েছিল। আজ শনিবার আবারও দাম কমায় তিন দিনে ভরিতে মোট ১৫ হাজার ৬০৩ টাকা কমল।
চলতি ২০২৬ সালে বাজুস এ পর্যন্ত মোট ৭৮ বার দেশের বাজারে স্বর্ণের দাম সমন্বয় করেছে। এর মধ্যে ৩৯ বার দাম বাড়ানো হয়েছে এবং ৩৯ বার দাম কমানো হয়েছে, যা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের মূল্যের তীব্র অস্থিরতার প্রমাণ দেয়। জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, বিশ্ববাজারে ফেডারেল রিজার্ভের নীতি এবং আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে পরিবর্তনের কারণেই সোনার বাজারে এই নিম্নমুখী প্রবণতা তৈরি হয়েছে।
সারা দেশে এটিএম ও পস নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর বেইলি রোডের অফিসার্স ক্লাবে একটি নতুন এটিএম বুথ উদ্বোধন করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংক পিএলসি।২০ ঘণ্টা আগে
দেশের বাজারে তেজাবি সোনা ও রুপার (পিওর গোল্ড ও সিলভার) দাম কমেছে। একই সঙ্গে ভোক্তাদের বিভ্রান্তি এড়াতে এবার ভ্যাটসহ প্রতি গ্রামের নতুন বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। ২২ ক্যারেট সোনায় ভরিতে দাম কমেছে ৪ হাজার ৩৭৪ টাকা।১ দিন আগে
মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতির পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিকেও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। অনেক বেড়ে গেছে জ্বালানির দাম। এর সঙ্গে বেড়েছে পরিবহন খরচ ও আমদানি ব্যয়। প্রায় চার মাস পরে এসে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি হওয়ায় মিলেছে স্বস্তি।১ দিন আগে
বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির প্রায় এক দশক পরও আন্তর্জাতিক অর্থ লেনদেন ব্যবস্থায় একাধিক দুর্বলতা রয়ে গেছে। ওই ঘটনার পর কিছু নিরাপত্তাব্যবস্থা উন্নত করা হলেও আন্তর্জাতিক মানের তথ্যপ্রযুক্তি নিরাপত্তা এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হয়নি।১ দিন আগে