ইভ্যালি গ্রাহকদের ১৩ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে: নগদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ইভ্যালির গ্রাহকদের প্রায় ১৩ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান (এমএফএস) নগদ। মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানায় তারা।

মঙ্গলবার নগদের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২১ সালের অক্টোবরে বন্ধ হওয়ার সময় ইভ্যালির গ্রাহকদের মোট ১৭ কোটি ৬৯ লাখ ৩৩ হাজার ১৭৫ টাকা নগদের কাছে জমা ছিল। এর মধ্যে ১২ কোটি ৮৩ লাখ ১২ হাজার ৭৮০ টাকা ২৪ হাজার ৬৩০ জন গ্রাহককে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

নগদের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার মোহাম্মদ শাহীন সারওয়ার ভূঁইয়া বলেন, অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা ইভ্যালির গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব পালন করছি। এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।

নগদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে ২০২৩ সালে ১ হাজার ৬৩১ জন গ্রাহককে ৬ কোটি ১৪ লাখ ৪৭৫ টাকা এবং ২০২৪ সালে ২২ হাজার ৯৯৯ জন গ্রাহককে কয়েক দফায় ৬ কোটি ৬৮ লাখ ২৬ হাজার ৩০৪ টাকা ফেরত দেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বর্তমানে নগদের কাছে ইভ্যালির গ্রাহকের ৪ কোটি ৮৬ লাখ ২০ হাজার ৩৯৫ টাকা জমা রয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক গ্রাহকদের এ অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য নগদ সবসময় প্রস্তুত রয়েছে।

ই-কমার্সইভ্যালিটাকানগদ
