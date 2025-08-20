ইভ্যালি গ্রাহকদের ১৩ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে: নগদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ইভ্যালির গ্রাহকদের প্রায় ১৩ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান (এমএফএস) নগদ। মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানায় তারা।
মঙ্গলবার নগদের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২১ সালের অক্টোবরে বন্ধ হওয়ার সময় ইভ্যালির গ্রাহকদের মোট ১৭ কোটি ৬৯ লাখ ৩৩ হাজার ১৭৫ টাকা নগদের কাছে জমা ছিল। এর মধ্যে ১২ কোটি ৮৩ লাখ ১২ হাজার ৭৮০ টাকা ২৪ হাজার ৬৩০ জন গ্রাহককে ফেরত দেওয়া হয়েছে।
নগদের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার মোহাম্মদ শাহীন সারওয়ার ভূঁইয়া বলেন, অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা ইভ্যালির গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব পালন করছি। এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।
নগদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে ২০২৩ সালে ১ হাজার ৬৩১ জন গ্রাহককে ৬ কোটি ১৪ লাখ ৪৭৫ টাকা এবং ২০২৪ সালে ২২ হাজার ৯৯৯ জন গ্রাহককে কয়েক দফায় ৬ কোটি ৬৮ লাখ ২৬ হাজার ৩০৪ টাকা ফেরত দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বর্তমানে নগদের কাছে ইভ্যালির গ্রাহকের ৪ কোটি ৮৬ লাখ ২০ হাজার ৩৯৫ টাকা জমা রয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক গ্রাহকদের এ অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য নগদ সবসময় প্রস্তুত রয়েছে।
ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ইভ্যালির গ্রাহকদের প্রায় ১৩ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান (এমএফএস) নগদ। মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানায় তারা।
মঙ্গলবার নগদের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০২১ সালের অক্টোবরে বন্ধ হওয়ার সময় ইভ্যালির গ্রাহকদের মোট ১৭ কোটি ৬৯ লাখ ৩৩ হাজার ১৭৫ টাকা নগদের কাছে জমা ছিল। এর মধ্যে ১২ কোটি ৮৩ লাখ ১২ হাজার ৭৮০ টাকা ২৪ হাজার ৬৩০ জন গ্রাহককে ফেরত দেওয়া হয়েছে।
নগদের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার মোহাম্মদ শাহীন সারওয়ার ভূঁইয়া বলেন, অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমরা ইভ্যালির গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব পালন করছি। এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।
নগদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে ২০২৩ সালে ১ হাজার ৬৩১ জন গ্রাহককে ৬ কোটি ১৪ লাখ ৪৭৫ টাকা এবং ২০২৪ সালে ২২ হাজার ৯৯৯ জন গ্রাহককে কয়েক দফায় ৬ কোটি ৬৮ লাখ ২৬ হাজার ৩০৪ টাকা ফেরত দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বর্তমানে নগদের কাছে ইভ্যালির গ্রাহকের ৪ কোটি ৮৬ লাখ ২০ হাজার ৩৯৫ টাকা জমা রয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক গ্রাহকদের এ অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য নগদ সবসময় প্রস্তুত রয়েছে।
দেশে হরতাল, অবরোধ বা বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই। তবুও চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার জট তৈরি হয়েছে। বর্তমানে ২০টি কনটেইনারবাহী জাহাজ ইয়ার্ডে খালাসের অপেক্ষায় রয়েছে। এই সমস্যার মূলে রয়েছে ঘন ঘন স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট হয়ে যাওয়া। এই অবস্থায় প্রতিদিন যে হারে কনটেইনার জমছে, তাতে বন্দর কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা না১৯ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ভালুকায় উদীয়মান শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামো নির্মাণ করছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বেস্ট হোল্ডিংস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি পাঁচ তারা ম্যারিয়ট হোটেল, যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বোর্ডিং স্কুল হেইলিবেরির শাখা হিসেবে হেইলিবেরি ভালুকা এবং আন্তর্জাতিক রিসোর্ট...৩৪ মিনিট আগে
ভরসার বিমা এখনো বহু গ্রাহকের কাছে অবিশ্বাসের নাম। এর যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ রয়েছে। দেশের ৪৬টি নন-লাইফ কোম্পানি মিলে গ্রাহকের দাবির ৩ হাজার ১৫০ কোটি টাকা আটকে রেখেছে। ডিসেম্বরের শেষে যেটি ছিল ২ হাজার ৬৩৫ কোটি, মার্চের শেষে সেখানে আরও ৫১৫ কোটি টাকা যোগ হয়েছে।৪০ মিনিট আগে
আন্দোলনের পর এনবিআরে অস্থিরতা তীব্র। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বরখাস্তের পাশাপাশি হঠাৎ বদলির আতঙ্কেও রয়েছেন। নিয়মিত বিরতিতে এখন পর্যন্ত ৩০-এর বেশি কর্মকর্তা বরখাস্ত হয়েছেন। এ ছাড়াও বদলি ও গণবদলির ঘটনা ঘটছে। সর্বশেষ ১৮ আগস্ট ৯ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং পরদিন একযোগে ৪১ অতিরিক্ত...১ ঘণ্টা আগে