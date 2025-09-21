টানা দ্বিতীয়বারের মতো সুপারব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পেল আকিজ সিরামিকস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দেশের শীর্ষস্থানীয় টাইলস ব্র্যান্ড আকিজ সিরামিকস টানা দ্বিতীয়বারের মতো সুপারব্র্যান্ডের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর লো মেরিডিয়ান হোটেলে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের আয়োজনে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের সেরা ব্র্যান্ডগুলোকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।
‘সুপারব্র্যান্ডস’ হলো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যা বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ৯০টি দেশে ব্র্যান্ডগুলোকে তাদের আস্থা ও উৎকর্ষের ভিত্তিতে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে।
‘Promise of Perfection’ স্লোগানকে ধারণ করে ২০১২ সালে যাত্রা শুরু করে আকিজ সিরামিকস খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের সবচেয়ে বড় টাইলস ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে। সিরামিকস শিল্পে ধারাবাহিক সাফল্যের প্রতিফলন হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত টানা ছয়বার ‘বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করেছে, যা এই খাতে সর্বোচ্চ।
এর আগে ২০২৩-২৪ সালে আকিজ সিরামিকস প্রথমবারের মতো সুপারব্র্যান্ড স্বীকৃতি পেয়েছিল। এই অনন্য স্বীকৃতি গ্রাহকদের আস্থার প্রতি আকিজ সিরামিকসের প্রতিশ্রুতিরও প্রতিফলন। আধুনিক লাইফস্টাইলের সঙ্গে মানানসই ও মানসম্মত ডিজাইনের আকিজ সিরামিকসের টাইলস দেশজুড়ে বিভিন্ন ঘর ও বাণিজ্যিক স্থাপনায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এই নতুন মাইলফলক স্থাপনের মাধ্যমে আকিজ সিরামিকস গ্রাহকদের আস্থা ও গুণগত মান বজায় রাখার আশা প্রকাশ করেছে।
