জিয়া হার্ট ফাউন্ডেশনের সঙ্গে জাপান বাংলা ব্রীজের সমঝোতা চুক্তি

জাপানি ভাষা শিক্ষা এবং দক্ষ শ্রমিক জাপানে পাঠানো নিয়ে দিনাজপুর জিয়া হার্ট ফাউন্ডেশনের সঙ্গে জাপান বাংলা রিক্রুট এজেন্সির সমঝোতা স্মারক চুক্তি হয়েছে। গত সোমবার দুপুরে দিনাজপুরের উপশহরের এলাকায় হাসপাতালের কনফারেন্স হলে এ চুক্তি হয়।
জাপান বাংলা ব্রীজ করপোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মঈনুল তাহমিদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে চুক্তিতে সই করেন জিয়া হার্ট ফাউন্ডেশনের জেনারেল সেক্রেটারি এ কে আজাদ ও জাপান বাংলা ব্রীজ রিক্রুটিং এজেন্সি (জেবিবিআরএ)-এর মানবসম্পদ ও প্রশাসন প্রধান মোহাম্মদ রেজুয়ানুর রহমান।
অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন জিয়া হার্ট ফাউন্ডেশনের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) ডাক্তার এ এফ এম মোস্তফা সরকার, কার্যনির্বাহী পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক ডাক্তার মোহাম্মদ জিয়াউল হক, জেবিবিআরএর জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ রোকন উদ্দিন, ম্যানেজার সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং মো. আমান উল্লাহ্ ও সিনিয়র সাংবাদিক আহসান হাবিবুল আলম প্রমুখ।
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