নির্ধারিত মূল্যে কৃষককে ধান-গম-আলুর বীজ দেবে বিএডিসি

হয়রানি ছাড়াই নির্ধারিত মূল্যে কৃষকেরা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) বীজ পাবেন বলে জানিয়েছেন বিএডিসি চেয়ারম্যান মো. আজিজুল ইসলাম। আজ বুধবার (২৬ আগস্ট) বিএডিসি থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
মঙ্গলবার ও বুধবার দুই দিনব্যাপী রাজধানীর মতিঝিল বিএডিসির সদরদপ্তরে আয়োজিত সেমিনারে এ তথ্য জানানো হয়। এতে আসন্ন রবি মৌসুমে বোরো ধানবীজ, গমবীজ ও আলুবীজ বিতরণ কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয় তুলে ধরা হয়।
সেমিনারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বীজ বিতরণ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ সদর দপ্তরস্থ বিভাগ ও উইং প্রধানেরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন সাধন করা না হলে সামগ্রিক উন্নয়ন কোনভাবেই টেকসই হবে না। সুতরাং কৃষিই দেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। কৃষকের উন্নয়ন করতে না পারলে আমাদের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি নিছক ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। সরকারের আধুনিক ও স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে কৃষকের দোরগোড়ায় বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ আরও কার্যকরভাবে যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।
সেমিনারে আরও জানানো হয়, বীজ উৎপাদন হতে শুরু করে সরবরাহ পর্যন্ত নির্ধারিত সকল পদক্ষেপ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে। মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ব্যবস্থার পাশাপাশি দেশের কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী অঞ্চল উপযোগী ফসলের বীজ মৌসুম শুরুর পূর্বেই কৃষকের নিকট পৌঁছানোর বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
অনুষ্ঠানে বীজ বিতরণ কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ সংক্রান্ত কর্মকৌশল উপস্থাপন করেন বীজ বিতরণ বিভাগের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক কৃষিবিদ মো. সেলিম হায়দার।
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