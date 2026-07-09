ব্র্যাক ব্যাংকের ৫০ হাজার কোটি টাকার রিটেইল ডিপোজিট মাইলফলক

প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তির বছরে রিটেইল ডিপোজিটে ৫০ হাজার কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করেছে ব্র্যাক ব্যাংক। গত ৩০ জুন পর্যন্ত ব্যাংকটির রিটেইল ডিপোজিটের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০ হাজার ৩২৪ কোটি টাকা।
আজ বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত চার বছরে ব্যাংকটির রিটেইল ডিপোজিট প্রায় তিন গুণ বেড়েছে। ২০২২ সালের জুনে এ খাতে আমানতের পরিমাণ ছিল ১৭ হাজার ৫১৪ কোটি টাকা। চার বছরের ব্যবধানে তা বেড়ে ৫০ হাজার ৩২৪ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এছাড়া গত এক বছরে রিটেইল ডিপোজিটে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৮ শতাংশ।
ব্যাংকটির মতে, দেশব্যাপী বিস্তৃত শাখা ও সাব-শাখা নেটওয়ার্ক এ সাফল্যে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি রিটেইল সেলস এবং এজেন্ট ব্যাংকিং চ্যানেলও আমানত বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।
ব্র্যাক ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং মো. মাহীয়ুল ইসলাম বলেন, প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তির বছরে রিটেইল ডিপোজিটে ৫০ হাজার কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করা ব্যাংকের জন্য অত্যন্ত গর্বের। এই অর্জন ডিজিটাল ব্যাংকিং সম্প্রসারণ এবং আরও বেশি মানুষের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার প্রতিফলন।
মো. মাহীয়ুল ইসলাম বলেন, গ্রাহকদের আস্থা এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত সহকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টাই এ সাফল্যের মূল ভিত্তি।
ব্র্যাক ব্যাংক জানায়, শক্তিশালী ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক, আধুনিক ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা, উদ্ভাবনী পণ্য ও গ্রাহককেন্দ্রিক সেবার মাধ্যমে ব্যাংকটি বর্তমানে দেশের অন্যতম শীর্ষ রিটেইল ব্যাংক। প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্প্রসারণ, গ্রাহকদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে ব্যাংকটি।
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