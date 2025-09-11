তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে রূপালী ব্যাংকে পালিত হচ্ছে গ্রাহকসেবা পক্ষ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
তারুণ্যের শক্তিকে উজ্জীবিত করে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তরুণদের মাঝে আর্থিক স্বাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি মালিকানাধীন রূপালী ব্যাংক পিএলসির সব শাখায় পালিত হচ্ছে গ্রাহকসেবা পক্ষ।
১ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলমান এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকার রূপালী সদন করপোরেট শাখায় অনুষ্ঠিত আর্থিক স্বাক্ষরতা কর্মসূচি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলাম। এ সময় তিনি অংশগ্রহণকারী তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে ব্যাংকিং সেবা-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন।
এ সময় ঢাকা দক্ষিণ বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক তানভীর হাসনাইন মইন এবং রূপালী সদন করপোরেট শাখার উপমহাব্যবস্থাপক এস এম রোকনুজ্জামানসহ ব্যাংকের অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক এখন আরও শক্ত অবস্থানে। গত এক দশকে রপ্তানি বেড়েছে ৫৮ শতাংশের বেশি। ২০১৫ সালে যেখানে রপ্তানি আয় ছিল ১১ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন ইউরো, ২০২৪ সালের শেষে তা দাঁড়িয়েছে ১৮ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ইউরোতে।১৮ ঘণ্টা আগে
পোশাক শিল্পের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণ ও হয়রানিমুক্ত করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। এজন্য তারা ৭ দফা প্রস্তাবনাও দিয়েছে।১ দিন আগে
বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে সার্কুলার অর্থনীতি ও টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করতে নেদারল্যান্ডসে চার দিনব্যাপী সার্কুলার টেক্সটাইল ট্রেড মিশনে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। ‘টুগেদার ফর এ সার্কুলার ফ্যাশন টুমোরো’ প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত এ মিশন ৮ সেপ্টেম্বর শ১ দিন আগে
দেশে সোনার দাম ক্রমেই বাড়ছে। প্রায় প্রতিদিন গড়ছে নতুন রেকর্ড। আন্তর্জাতিক বাজারে ঊর্ধ্বগতি, ডলার-সংকট ও আমদানির জটিলতা প্রভাব ফেলছে স্থানীয় বাজারে। ক্রেতারা আগ্রহ হারাচ্ছেন। ফলে বিপাকে পড়েছেন জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা।১ দিন আগে