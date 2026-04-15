বাংলাদেশে প্রথম সমন্বিত ইনসুরটেক অ্যাপ চালু করল ল্যাবএইড

বাংলাদেশের বিমা খাতে ডিজিটাল রূপান্তরের লক্ষ্য নিয়ে ‘ল্যাবএইড ইনসুরটেক কোম্পানি লিমিটেড’-এর সফট লঞ্চ আজ বুধবার রাজধানীতে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘ডিজিটাল-ফার্স্ট’ এই প্ল্যাটফর্ম দেশের সাধারণ মানুষ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দোরগোড়ায় সহজ এবং সাশ্রয়ী বিমা সেবা পৌঁছে দিতে কাজ করবে।

অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির ফাউন্ডার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাকিফ শামীম এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বিমা খাতে প্রযুক্তিনির্ভর নতুন যুগের সূচনায় সাকিফ শামীমের উদ্ভাবনী নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁরা বলেন, ল্যাবএইড গ্রুপ স্বাস্থ্যসেবার আস্থাকে এখন প্রযুক্তিনির্ভর আর্থিক সেবার নতুন দিগন্তে নিয়ে গেছে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ল্যাবএইড গ্রুপের ডিরেক্টর ডা. সুচরিতা আহমেদ, ল্যাবএইড ক্যানসার হাসপাতাল অ্যান্ড সুপার স্পেশালিটি সেন্টারের ডিরেক্টর মাসতুরা ফারজানা মোহনা এবং ল্যাবএইড ইনসুরটেকের সিইও শরিফ মোহাম্মদ আবিদ। এ ছাড়া চার্টার্ড লাইফ, প্রগতি লাইফ, মেঘনা লাইফ, মাইক্রোমাস্টার ইনস্যুরেন্স বেলজিয়াম এবং শান্তা লাইফ ইনস্যুরেন্সের প্রতিনিধিরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

ল্যাবএইড ইনসুরটেকের নতুন অ্যাপের মাধ্যমে গ্রাহকেরা হেলথ, লাইফ, মোটর, ট্রাভেল, পেট (পোষা প্রাণী), ক্রপ (শস্য), ডিভাইস, প্রপার্টি ইনস্যুরেন্সসহ বিস্তৃত সেবা পাবেন। অ্যাপটিতে রয়েছে অনলাইন ক্লেইম সাবমিশন, রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং, ই-কেওয়াইসি এবং ক্যাশলেস চিকিৎসা সুবিধা।

প্ল্যাটফর্মটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বাংলাদেশের বিমা খাতে প্রথমবারের মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা ‘AI-powered Insurance E-KYC’ সিস্টেম চালু করা। এর মাধ্যমে গ্রাহকের পরিচয় যাচাই প্রক্রিয়া দ্রুত ও নিরাপদ হবে। এ ছাড়া নির্দিষ্ট যোগ্য ক্লেইমের ক্ষেত্রে মাত্র ১ থেকে ৩ কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির সক্ষমতা এই প্ল্যাটফর্মকে বাজারে অনন্য অবস্থানে নিয়ে যাবে।

সাকিফ শামীম বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য হলো বিমা খাতকে আরও স্বচ্ছ ও সহজলভ্য করা। এই অ্যাপ মানুষের আর্থিক নিরাপত্তার একটি স্মার্ট সমাধান। ল্যাবএইড গ্রুপের দীর্ঘদিনের আস্থাকে ভিত্তি করে আমরা ব্যক্তি, পরিবার ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঝুঁকি মোকাবিলায় কাজ করব।’ তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে এতে এমবেডেড ইনস্যুরেন্স ও মাইক্রো-ইনস্যুরেন্স যুক্ত করা হবে, যাতে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষও বিমার আওতায় আসতে পারে।

ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি প্রগতি ইনস্যুরেন্স, চার্টার্ড লাইফসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উদ্যোগ দেশের বিমা খাতে সচেতনতা ও আস্থা বাড়াতে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। ল্যাবএইড ইনসুরটেকের মূল ভিশন হলো ‘বুদ্ধিমান ও মানুষকেন্দ্রিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিমা খাতের ভবিষ্যৎ রূপান্তর করা’।

