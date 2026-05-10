শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির রজতজয়ন্তী পূর্তি উদযাপন

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর (রজতজয়ন্তী) পূর্তি উদযাপন করেছে। ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ রোববার (১০ মে) করপোরেট প্রধান কার্যালয়সহ ব্যাংকের সকল শাখা ও উপ-শাখায় পবিত্র কোরআন খতম এবং দো’আ মাহ্ফিল এর আয়োজন করা হয়।
দো’আ মাহ্ফিলে দেশ ও জাতির বৃহৎ কল্যাণে বিশেষ দো’আ ও মোনাজাত করা হয়। পরবর্তীতে করপোরেট প্রধান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এবং কেক কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকের ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়। তাছাড়া একই দিনে ব্যাংকের নতুন ১২টি এসএমই বিনিয়োগ প্রডাক্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউনুছ এবং ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের ভাইস-চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন আহমেদ, পরিচালক মো. সানাউল্লাহ সাহিদ, হারুন মিয়া, আক্কাচ উদ্দিন মোল্লা, খন্দকার শাকিব আহমেদ, ইঞ্জি. মো. তৌহীদুর রহমান, ফকির মনিরুজ্জামান, আবদুল হাকিম, স্বতন্ত্র পরিচালক মো. রিয়াজুল করিম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসলেহ্ উদ্দীন আহমেদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে শরীয়াহ্ সুপারভাইজরী কমিটির সদস্য মুফতী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মোনাজাত পরিচালনা করেন।
অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুল্লাহ আল-মামুন, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. এম. সাইফুল ইসলাম ও মো. জাফর ছাদেক।
ব্যাংকের এসইভিপি ও কোম্পানি সচিব মো. আবুল বাশার সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন। তাছাড়া দো’আ ও মোনাজাত পরিচালনা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ব্যাংকের জেএভিপি ও জনসংযোগ বিভাগের ইনচার্জ কে. এম. হারুনুর রশীদ।
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ২০০১ সালের ১০ মে থেকে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ পর্যন্ত ১৪২টি শাখা, ৫টি উপ-শাখা, প্রায়োরিটি ব্যাংকিং ইউনিট, অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এটিএম বুথ এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থাপিত এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে গ্রাহকদের আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে উন্নত ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। গত ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এই ব্যাংকের আমানতের মোট পরিমাণ প্রায় ৩১ হাজার কোটি টাকা এবং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড (ইসিআরএল)-এর রেটিং এ শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের ক্রেডিট রেটিং দীর্ঘ মেয়াদে-ডাবল এ প্লাস এবং স্বল্প মেয়াদে-এসটি-১। দেশের শীর্ষস্থানীয় আর্থিকভাবে শক্তিশালী ব্যাংকগুলোর মধ্যে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক অন্যতম। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাংকটির আর্থিক ভিত অত্যন্ত সুদৃঢ় অবস্থানে উপনীত হয়েছে। ব্যাংকের বিজ্ঞ পর্ষদ, দক্ষ জনবল এবং সময়োপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংকের গ্রাহক সংখ্যা এবং ব্যবসার পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে।
ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোসলেহ্ উদ্দীন আহমেদ বলেন, শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে গ্রাহকদের আন্তরিকভাবে সেবা প্রদান করে আসছে। ব্যাংকিং সেক্টরে গ্রাহক আস্থার নাম শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। গ্রাহকদের আন্তরিকভাবে সেবা প্রদান, আমানত ও বিনিয়োগ, ক্রেডিট রেটিং-সহ সার্বিক সূচকে এই ব্যাংকের অবস্থান অত্যন্ত সন্তোষজনক। পাশাপাশি প্রতিনিয়ত আমাদের আমানত ও বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ গ্রাহক বান্ধব ও যুগোপযোগী করে ডিজাইন করা হচ্ছে।
ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরও বলেন, বিগত বছরগুলোতে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক ব্যাংকিং উৎকর্ষতায় দেশ ও দেশের বাহিরের বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে পুরস্কার অর্জন করেছে। পুরস্কারগুলোর মধ্যে আইসিএবি, আইসিএমএবি, আইসিএসবি ও সাফা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সাসটেইনেবল রেটিং এর জন্য সম্মাননা অর্জন করেছে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি।
মোসলেহ্ উদ্দীন আহমেদ বলেন, ‘গৌরবময় সাফল্যের এই ধারায় গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী, স্টেকহোল্ডার, পৃষ্ঠপোষক, নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এবং গণমাধ্যমের সহযোগিতা ও ভালোবাসা ছাড়া আমরা আজকের এই অবস্থানে পৌঁছাতে পারতাম না।’ এই ২৫ বছরে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংককে একটি ভালো অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য সকল কর্মী, গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকদের তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তাছাড়া এই ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকদের আস্থা ও বিশ্বাস যাতে সবসময় অটুট থাকে সেই প্রত্যয় নিয়ে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানান।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউনুছ বলেন, বিগত ২৫ বছরে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক দেশের কৃষি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, অবকাঠামো থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। দেশের টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে গর্বিত অংশীদার হতে পেরে আমরা আনন্দিত। ব্যাংকিং কার্যক্রমের শুরু থেকেই ব্যাংকটি আন্তরিকভাবে গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। পর্যায়ক্রমে তিনি এই আধুনিক ব্যাংকিং সেবা দেশের প্রতিটি প্রান্তে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান বলে, বক্তব্যে উল্লেখ করেন।
তাছাড়া তিনি ব্যাংকের এই ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী, পৃষ্ঠপোষক এবং নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।
উত্তরা ব্যাংক পিএলসির ২০২৬ সালে যোগদান করা প্রবেশনারি অফিসারদের ‘বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ’-এর সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে।৩৩ মিনিট আগে
গত কয়েক মাসে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যে চাপ তৈরি হয়েছে, তা এখন আর দূরের কোনো শঙ্কা নয়; বরং তা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে খাদ্যবাজারের দামে; যা মূল্যস্ফীতির নতুন বাস্তবতায় নিয়ে যাওয়ার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।১৩ ঘণ্টা আগে
বেনাপোল স্থলবন্দরে ভারী পণ্য ওঠানো-নামানোর জন্য পর্যাপ্ত ক্রেন ও ফর্কলিফট না থাকায় আমদানি পণ্য খালাসে চরম ধীরগতি তৈরি হয়েছে। এতে শিল্পকারখানার যন্ত্রপাতি, নির্মাণসামগ্রী ও উন্নয়ন প্রকল্পসংশ্লিষ্ট ভারী পণ্য দিনের পর দিন বন্দরেই আটকে থাকছে।১৩ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত ১০ শতাংশ শুল্ক গত বৃহস্পতিবার অবৈধ ঘোষণা করেছেন দেশটির একটি বাণিজ্য আদালত। একই সঙ্গে বাড়তি শুল্ক হিসেবে নেওয়া অর্থ ফেরত দিতে হবে। যদিও আদালত শুধু দুটি বেসরকারি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান এবং ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের ক্ষেত্রে এই শুল্ক স্থগিত করেছেন।১৪ ঘণ্টা আগে