Ajker Patrika
করপোরেট

সহজ ও স্মার্ট ট্রাভেল বুকিং এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে পুনরায় চালু হলো ফার্স্টট্রিপের বিটুসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সহজ ও স্মার্ট ট্রাভেল বুকিং এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে পুনরায় চালু হলো ফার্স্টট্রিপের বিটুসি
ডিজিটাল ট্রাভেল বুকিং এক্সপেরিয়েন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছে ফার্স্টট্রিপ। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

দেশের অন্যতম অনলাইন ট্রাভেল-টেক প্ল্যাটফর্ম ফার্স্টট্রিপ আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বিটুসি পুনরায় চালু করেছে। গ্রাহকদের জন্য আরও সহজ, দ্রুত এবং সুবিধাজনক ডিজিটাল ট্রাভেল বুকিং এক্সপেরিয়েন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছে ফার্স্টট্রিপ।

গ্রাহকেরা এখন ফার্স্টট্রিপের ওয়েব ও অ্যাপ ভিজিট করে বিভিন্ন ট্রাভেল সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন এবং আরও সহজে বুকিং এক্সপেরিয়েন্স নিতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছে, পুনরায় চালু হওয়া এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গ্রাহকেরা এখন সহজেই তাঁদের ট্রাভেল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। গ্রাহকদের ট্রাভেল এক্সপেরিয়েন্সকে আরও সহজ ও কার্যকর করতে বিটুসিতে যুক্ত করা হয়েছে আধুনিক সব ট্রাভেল সেবা ও বিভিন্ন ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস।

নতুনভাবে চালু হওয়া ফার্স্টট্রিপ ওয়েব ও অ্যাপে থাকছে ফ্লাইট বুকিং, এক্সট্রা ব্যাগেজ, সিট সিলেকশন, মিল সিলেকশন, ইএমআই সুবিধা, ই-সিম, ব্যাগেজ প্রোটেকশন, অটো রিফান্ড এবং অটো রিইস্যু সেবাসহ নানা আধুনিক সুবিধা। এসব ফিচার গ্রাহকদের ট্রাভেল প্ল্যানিংকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় ও ঝামেলামুক্ত করে তুলবে।

ওয়েব ও অ্যাপ পুনরায় চালুর বিষয়ে ফার্স্টট্রিপ কর্তৃপক্ষ জানায়, গ্রাহকের সুবিধা, ডিজিটাল সেবার কার্যকারিতা এবং উন্নত ট্রাভেল এক্সপেরিয়েন্সকে গুরুত্ব দিয়েই প্ল্যাটফর্মটি নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রাহকদের জন্য ট্রাভেল প্ল্যানিংকে আরও সহজ, দ্রুত ও সহজলভ্য করে তোলাই এখন ফার্স্টট্রিপের প্রধান লক্ষ্য।

ফার্স্টট্রিপ আশাবাদী, এই নতুন উদ্যোগ দেশে অনলাইন ট্রাভেল সেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং গ্রাহককেন্দ্রিক ডিজিটাল ট্রাভেল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তাঁদের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে।

ফার্স্টট্রিপ বাংলাদেশের অন্যতম দ্রুত অগ্রগতিশীল অনলাইন ট্রাভেল-টেক প্ল্যাটফর্ম এবং ইউএস বাংলা এয়ারলাইনসের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। ফ্লাইট বুকিংসহ বিভিন্ন ট্রাভেল সেবা সহজ, নির্ভরযোগ্য ও ঝামেলামুক্তভাবে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে ফার্স্টট্রিপ। উন্নত গ্রাহকসেবা, নির্ভরযোগ্যতা এবং আধুনিক ডিজিটাল সুবিধার মাধ্যমে সবার জন্য ট্রাভেল প্ল্যানিংকে আরও সহজ, স্মার্ট ও সহজলভ্য করে তুলতে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি।

বিষয়:

পর্যটনকরপোরেটফ্লাইটভ্রমণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেষ বিদায়ে সহকর্মীদের ব্যতিক্রমী শ্রদ্ধা: অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে থমকে গেল জনপদ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ২৩ দিনের টানা ছুটি আসছে

বিনা দোষে মারধর ও হাতকড়া: মবের রাজত্বে অসহায় শ্যামলরা

চট্টগ্রাম নগরীর ফ্লাইওভারে ঝুলছিল ছাত্রলীগ নেতার মরদেহ

জাবিতে এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ২৩ দিনের টানা ছুটি আসছে

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৬ থেকে ২৩ দিনের টানা ছুটি আসছে

জাবিতে এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেল

জাবিতে এক ছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টা, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেল

শেষ বিদায়ে সহকর্মীদের ব্যতিক্রমী শ্রদ্ধা: অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে থমকে গেল জনপদ

শেষ বিদায়ে সহকর্মীদের ব্যতিক্রমী শ্রদ্ধা: অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে থমকে গেল জনপদ

চট্টগ্রাম নগরীর ফ্লাইওভারে ঝুলছিল ছাত্রলীগ নেতার মরদেহ

চট্টগ্রাম নগরীর ফ্লাইওভারে ঝুলছিল ছাত্রলীগ নেতার মরদেহ

সম্পর্কিত

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি

এআই ফিচার যুক্ত নতুন চার মডেলের ওয়াশিং মেশিন বাজারে এনেছে ওয়ালটন

এআই ফিচার যুক্ত নতুন চার মডেলের ওয়াশিং মেশিন বাজারে এনেছে ওয়ালটন

ভারতে এক ধাক্কায় ৯% বাড়ল সোনার আমদানি শুল্ক, অর্ধেক হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী মোদির কনভয়

ভারতে এক ধাক্কায় ৯% বাড়ল সোনার আমদানি শুল্ক, অর্ধেক হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী মোদির কনভয়

ভিসা আবেদনের ব্যাংক স্টেটমেন্টে বাধ্যতামূলক কিউআর কোড

ভিসা আবেদনের ব্যাংক স্টেটমেন্টে বাধ্যতামূলক কিউআর কোড