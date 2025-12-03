রূপালী ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় বিশেষ দোয়া

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রূপালী ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদের সভায় বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় এক বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দিলকুশায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ডরুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে তিনবারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়ার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা, দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম, ত্যাগ ও অবদান স্মরণের পাশাপাশি তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
এতে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মো. নজরুল হুদা উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া ব্যাংকের পরিচালক এ বি এম আব্দুস সাত্তার, মো. আবু ইউসুফ মিয়া, সোয়ায়েব আহমেদ, মুজিব আহমদ সিদ্দিকী, এ এইচ এম মঈন উদ্দীন, এ বি এম শওকত ইকবাল শাহিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলামসহ ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকেরা উপস্থিত ছিলেন।
রূপালী ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদের সভায় বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় এক বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দিলকুশায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ডরুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে তিনবারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়ার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা, দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম, ত্যাগ ও অবদান স্মরণের পাশাপাশি তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
এতে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মো. নজরুল হুদা উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া ব্যাংকের পরিচালক এ বি এম আব্দুস সাত্তার, মো. আবু ইউসুফ মিয়া, সোয়ায়েব আহমেদ, মুজিব আহমদ সিদ্দিকী, এ এইচ এম মঈন উদ্দীন, এ বি এম শওকত ইকবাল শাহিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলামসহ ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকেরা উপস্থিত ছিলেন।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রূপালী ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদের সভায় বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় এক বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দিলকুশায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ডরুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে তিনবারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়ার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা, দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম, ত্যাগ ও অবদান স্মরণের পাশাপাশি তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
এতে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মো. নজরুল হুদা উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া ব্যাংকের পরিচালক এ বি এম আব্দুস সাত্তার, মো. আবু ইউসুফ মিয়া, সোয়ায়েব আহমেদ, মুজিব আহমদ সিদ্দিকী, এ এইচ এম মঈন উদ্দীন, এ বি এম শওকত ইকবাল শাহিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলামসহ ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকেরা উপস্থিত ছিলেন।
রূপালী ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদের সভায় বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় এক বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দিলকুশায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ডরুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে তিনবারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খালেদা জিয়ার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা, দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম, ত্যাগ ও অবদান স্মরণের পাশাপাশি তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
এতে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মো. নজরুল হুদা উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া ব্যাংকের পরিচালক এ বি এম আব্দুস সাত্তার, মো. আবু ইউসুফ মিয়া, সোয়ায়েব আহমেদ, মুজিব আহমদ সিদ্দিকী, এ এইচ এম মঈন উদ্দীন, এ বি এম শওকত ইকবাল শাহিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলামসহ ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকেরা উপস্থিত ছিলেন।
বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মো. আবদুর রশিদ ভূঁইয়া গতকাল মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) আনুমানিক বিকেল ৫টায় হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ঢাকার হেমায়েতপুরের বিসিক শিল্পনগরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আয়োজিত১ ঘণ্টা আগে
ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (আইইউবি) বিজনেস স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী অধ্যাপক ওসামা খান যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলসের উপাচার্য ও প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। ২০২৬ সালের মে মাসে তিনি দায়িত্ব নেবেন। এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাজ্য তথা গোটা ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র...২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো তিন দিনব্যাপী বিশ্বমানের এক্সপো শেষ করেছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি)। ‘গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো ২০২৫, ঢাকা’য় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে ৩ লাখ ১১ হাজার মার্কিন ডলারের পণ্য ক্রয়াদেশ এসেছে। একই সময়ে ক্রয়াদেশের প্রস্তাব এসেছে ৩ লাখ ৭২ হাজার ডলারের।৫ ঘণ্টা আগে
ভারতীয় রুপি ডলারের বিপরীতে আজ বুধবার ৯০–এর ঘর পার করেছে। একসময় যা বহুদূর বলে মনে হতো, চার দশকের দীর্ঘ সময়ের পতনের ইতিহাস ধরে তা এখন বাস্তবতা। দুর্বল পুঁজি প্রবাহ, আমদানিকারকদের লাগাতার চাহিদা এবং মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কায় থাকা কোম্পানিগুলোর নতুন করে হেজিংয়ের চাপের ফলেই রুপির এই পতন।১০ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মো. আবদুর রশিদ ভূঁইয়া গতকাল মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) আনুমানিক বিকেল ৫টায় হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ঢাকার হেমায়েতপুরের বিসিক শিল্পনগরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে অংশ নেওয়ার সময় মৃত্যুবরণ করেন।
তিনি রশিদ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার এবং ঢাকা হ্যান্ড অ্যান্ড স্ক্রিনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন।
এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদার সুজ ও ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাবেক সংসদ সদস্য শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানির শ্বশুর তিনি।
তাঁর মৃত্যুতে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।
বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মো. আবদুর রশিদ ভূঁইয়া গতকাল মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) আনুমানিক বিকেল ৫টায় হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ঢাকার হেমায়েতপুরের বিসিক শিল্পনগরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আয়োজিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে অংশ নেওয়ার সময় মৃত্যুবরণ করেন।
তিনি রশিদ গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার এবং ঢাকা হ্যান্ড অ্যান্ড স্ক্রিনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন।
এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদার সুজ ও ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সাবেক সংসদ সদস্য শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানির শ্বশুর তিনি।
তাঁর মৃত্যুতে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।
রূপালী ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদের সভায় বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় এক বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দিলকুশায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (আইইউবি) বিজনেস স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী অধ্যাপক ওসামা খান যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলসের উপাচার্য ও প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। ২০২৬ সালের মে মাসে তিনি দায়িত্ব নেবেন। এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাজ্য তথা গোটা ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র...২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো তিন দিনব্যাপী বিশ্বমানের এক্সপো শেষ করেছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি)। ‘গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো ২০২৫, ঢাকা’য় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে ৩ লাখ ১১ হাজার মার্কিন ডলারের পণ্য ক্রয়াদেশ এসেছে। একই সময়ে ক্রয়াদেশের প্রস্তাব এসেছে ৩ লাখ ৭২ হাজার ডলারের।৫ ঘণ্টা আগে
ভারতীয় রুপি ডলারের বিপরীতে আজ বুধবার ৯০–এর ঘর পার করেছে। একসময় যা বহুদূর বলে মনে হতো, চার দশকের দীর্ঘ সময়ের পতনের ইতিহাস ধরে তা এখন বাস্তবতা। দুর্বল পুঁজি প্রবাহ, আমদানিকারকদের লাগাতার চাহিদা এবং মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কায় থাকা কোম্পানিগুলোর নতুন করে হেজিংয়ের চাপের ফলেই রুপির এই পতন।১০ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (আইইউবি) বিজনেস স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী অধ্যাপক ওসামা খান যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলসের উপাচার্য ও প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। ২০২৬ সালের মে মাসে তিনি দায়িত্ব নেবেন। এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাজ্য তথা গোটা ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র মিলিয়ে কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পাওয়া প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিক্ষাবিদ হলেন তিনি।
অধ্যাপক ওসামা খান ১৯৯৯ সালে আইইউবি থেকে ফাইন্যান্স ও অর্থনীতি বিষয়ে দ্বৈত মেজর নিয়ে সুমা কাম লাওডে হিসেবে ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) ডিগ্রি অর্জন করেন। সে বছরই অনুষ্ঠিত আইইউবির তৃতীয় সমাবর্তনে তিনি ছিলেন ভ্যালেডিকটরিয়ান।
বর্তমানে যুক্তরাজ্যের অ্যাস্টন ইউনিভার্সিটিতে ডেপুটি ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিক) হিসেবে কর্মরত রয়েছেন তিনি। শিক্ষা খাতে আসার আগে তিনি ছিলেন একজন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব কেমব্রিজ, ল্যাংকাস্টার ইউনিভার্সিটি ও ইউনিভার্সিটি অব সারেতে তিনি উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন।
কেমব্রিজে অ্যাসোসিয়েট লেকচারার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তিনি যুক্তরাজ্যে একাডেমিক ক্যারিয়ার শুরু করেন। এরপর ইউনির্ভাসিটি অব সারেতে উপ-উপাচার্য হিসেবে কাজ করেছেন। সোলেন্ট ইউনির্ভাসিটিতেও তিনি শীর্ষস্থানীয় পদে কর্মরত ছিলেন। শিক্ষকতা করেছেন সারে বিজনেস স্কুল, কেমব্রিজ জাজ বিজনেস স্কুল, এইচইসি প্যারিস, কোপেনহেগেন বিজনেস স্কুল এবং ইউনিভার্সিটি অব হংকংয়ে।
উচ্চশিক্ষা খাতে তাঁর রয়েছে ২৫ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও রূপান্তর, শিক্ষার্থীদের সাফল্য, ডিজিটাল লার্নিং এবং প্রমাণভিত্তিক শিক্ষা প্রশাসনে তাঁর কাজ যুক্তরাজ্যে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। অ্যাস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান, অন্তর্ভুক্তি ও গবেষণার মানোন্নয়নে বিভিন্ন সংস্কারমূলক উদ্যোগে নেতৃত্ব দিয়েছেন।
ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (আইইউবি) বিজনেস স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী অধ্যাপক ওসামা খান যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলসের উপাচার্য ও প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। ২০২৬ সালের মে মাসে তিনি দায়িত্ব নেবেন। এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাজ্য তথা গোটা ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র মিলিয়ে কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পাওয়া প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শিক্ষাবিদ হলেন তিনি।
অধ্যাপক ওসামা খান ১৯৯৯ সালে আইইউবি থেকে ফাইন্যান্স ও অর্থনীতি বিষয়ে দ্বৈত মেজর নিয়ে সুমা কাম লাওডে হিসেবে ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) ডিগ্রি অর্জন করেন। সে বছরই অনুষ্ঠিত আইইউবির তৃতীয় সমাবর্তনে তিনি ছিলেন ভ্যালেডিকটরিয়ান।
বর্তমানে যুক্তরাজ্যের অ্যাস্টন ইউনিভার্সিটিতে ডেপুটি ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিক) হিসেবে কর্মরত রয়েছেন তিনি। শিক্ষা খাতে আসার আগে তিনি ছিলেন একজন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব কেমব্রিজ, ল্যাংকাস্টার ইউনিভার্সিটি ও ইউনিভার্সিটি অব সারেতে তিনি উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন।
কেমব্রিজে অ্যাসোসিয়েট লেকচারার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তিনি যুক্তরাজ্যে একাডেমিক ক্যারিয়ার শুরু করেন। এরপর ইউনির্ভাসিটি অব সারেতে উপ-উপাচার্য হিসেবে কাজ করেছেন। সোলেন্ট ইউনির্ভাসিটিতেও তিনি শীর্ষস্থানীয় পদে কর্মরত ছিলেন। শিক্ষকতা করেছেন সারে বিজনেস স্কুল, কেমব্রিজ জাজ বিজনেস স্কুল, এইচইসি প্যারিস, কোপেনহেগেন বিজনেস স্কুল এবং ইউনিভার্সিটি অব হংকংয়ে।
উচ্চশিক্ষা খাতে তাঁর রয়েছে ২৫ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও রূপান্তর, শিক্ষার্থীদের সাফল্য, ডিজিটাল লার্নিং এবং প্রমাণভিত্তিক শিক্ষা প্রশাসনে তাঁর কাজ যুক্তরাজ্যে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। অ্যাস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থান, অন্তর্ভুক্তি ও গবেষণার মানোন্নয়নে বিভিন্ন সংস্কারমূলক উদ্যোগে নেতৃত্ব দিয়েছেন।
রূপালী ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদের সভায় বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় এক বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দিলকুশায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মো. আবদুর রশিদ ভূঁইয়া গতকাল মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) আনুমানিক বিকেল ৫টায় হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ঢাকার হেমায়েতপুরের বিসিক শিল্পনগরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আয়োজিত১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো তিন দিনব্যাপী বিশ্বমানের এক্সপো শেষ করেছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি)। ‘গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো ২০২৫, ঢাকা’য় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে ৩ লাখ ১১ হাজার মার্কিন ডলারের পণ্য ক্রয়াদেশ এসেছে। একই সময়ে ক্রয়াদেশের প্রস্তাব এসেছে ৩ লাখ ৭২ হাজার ডলারের।৫ ঘণ্টা আগে
ভারতীয় রুপি ডলারের বিপরীতে আজ বুধবার ৯০–এর ঘর পার করেছে। একসময় যা বহুদূর বলে মনে হতো, চার দশকের দীর্ঘ সময়ের পতনের ইতিহাস ধরে তা এখন বাস্তবতা। দুর্বল পুঁজি প্রবাহ, আমদানিকারকদের লাগাতার চাহিদা এবং মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কায় থাকা কোম্পানিগুলোর নতুন করে হেজিংয়ের চাপের ফলেই রুপির এই পতন।১০ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো তিন দিনব্যাপী বিশ্বমানের এক্সপো শেষ করেছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি)। ‘গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো ২০২৫, ঢাকা’য় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে ৩ লাখ ১১ হাজার মার্কিন ডলারের পণ্য ক্রয়াদেশ এসেছে। একই সময়ে ক্রয়াদেশের প্রস্তাব এসেছে ৩ লাখ ৭২ হাজার ডলারের।
আজ বুধবার গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপোর সমাপনী অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়েছে। রাজধানী ঢাকার অদূরে পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিগ ওয়েভ) বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এই এক্সপোর আয়োজন করে ইপিবি। ১ থেকে ৩ ডিসেম্বর এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।
সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ইপিবির মহাপরিচালক বেবী রাণী কর্মকার। অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিকেএমইএর নির্বাহী প্রেসিডেন্ট ফজলে শামীম এহসান, ফার্নিচার মালিক সমিতির চেয়ারম্যান সেলিম এইচ রহমান এবং বিপিজিএমইএর প্রেসিডেন্ট শামীম আহমেদ।
অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ হাসান আরিফ বলেন, অতি অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে এ রকম একটি সোর্সিং এক্সপো আয়োজন করতে হয়েছে, ফলে এ বছর অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। আগামী দিনে নিয়মিত এই আন্তর্জাতিক মানের সোর্সিং এক্সপো আয়োজন করা হবে।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এ বছর ১২৫টি প্রতিষ্ঠান ১৬৫টি স্টলে অংশগ্রহণ করেছে। বিশ্বের ১৪টি দেশের শতাধিক আন্তর্জাতিক ক্রেতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা করেন। এ ছাড়া বিদেশি ক্রেতারা দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টল ও কারখানা পরিদর্শন করেন। তিন দিনব্যাপী এই এক্সপোতে বিভিন্ন বিষয় ও সেক্টরের ওপর ছয়টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২৩৮টি বি-টু-বি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সেরা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। আটটি সেক্টরের পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো—কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রাণ আরএফএল গ্রুপ, অ্যাপারেলে শিশু পরিবহন, ফার্নিচার অ্যান্ড হোম ডেকোরে হাতিল, আইটি অ্যান্ড আইটি সার্ভিসে ডিজি ইনফোটেক, পাট ও পাটজাত দ্রব্যে প্ল্যানেট কেয়ার, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যে এলএফএমইএবি, ফার্মাসিউটিক্যালসে রেডিয়েন্ট এবং প্লাস্টিক ও কিচেন ওয়্যারে বেঙ্গল প্লাস্টিক।
বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো তিন দিনব্যাপী বিশ্বমানের এক্সপো শেষ করেছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি)। ‘গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো ২০২৫, ঢাকা’য় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে ৩ লাখ ১১ হাজার মার্কিন ডলারের পণ্য ক্রয়াদেশ এসেছে। একই সময়ে ক্রয়াদেশের প্রস্তাব এসেছে ৩ লাখ ৭২ হাজার ডলারের।
আজ বুধবার গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপোর সমাপনী অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়েছে। রাজধানী ঢাকার অদূরে পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিগ ওয়েভ) বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এই এক্সপোর আয়োজন করে ইপিবি। ১ থেকে ৩ ডিসেম্বর এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।
সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ইপিবির মহাপরিচালক বেবী রাণী কর্মকার। অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিকেএমইএর নির্বাহী প্রেসিডেন্ট ফজলে শামীম এহসান, ফার্নিচার মালিক সমিতির চেয়ারম্যান সেলিম এইচ রহমান এবং বিপিজিএমইএর প্রেসিডেন্ট শামীম আহমেদ।
অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে ইপিবির ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ হাসান আরিফ বলেন, অতি অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে এ রকম একটি সোর্সিং এক্সপো আয়োজন করতে হয়েছে, ফলে এ বছর অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। আগামী দিনে নিয়মিত এই আন্তর্জাতিক মানের সোর্সিং এক্সপো আয়োজন করা হবে।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এ বছর ১২৫টি প্রতিষ্ঠান ১৬৫টি স্টলে অংশগ্রহণ করেছে। বিশ্বের ১৪টি দেশের শতাধিক আন্তর্জাতিক ক্রেতা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা করেন। এ ছাড়া বিদেশি ক্রেতারা দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টল ও কারখানা পরিদর্শন করেন। তিন দিনব্যাপী এই এক্সপোতে বিভিন্ন বিষয় ও সেক্টরের ওপর ছয়টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২৩৮টি বি-টু-বি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সেরা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। আটটি সেক্টরের পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো—কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রাণ আরএফএল গ্রুপ, অ্যাপারেলে শিশু পরিবহন, ফার্নিচার অ্যান্ড হোম ডেকোরে হাতিল, আইটি অ্যান্ড আইটি সার্ভিসে ডিজি ইনফোটেক, পাট ও পাটজাত দ্রব্যে প্ল্যানেট কেয়ার, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যে এলএফএমইএবি, ফার্মাসিউটিক্যালসে রেডিয়েন্ট এবং প্লাস্টিক ও কিচেন ওয়্যারে বেঙ্গল প্লাস্টিক।
রূপালী ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদের সভায় বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় এক বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দিলকুশায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মো. আবদুর রশিদ ভূঁইয়া গতকাল মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) আনুমানিক বিকেল ৫টায় হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ঢাকার হেমায়েতপুরের বিসিক শিল্পনগরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আয়োজিত১ ঘণ্টা আগে
ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (আইইউবি) বিজনেস স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী অধ্যাপক ওসামা খান যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলসের উপাচার্য ও প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। ২০২৬ সালের মে মাসে তিনি দায়িত্ব নেবেন। এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাজ্য তথা গোটা ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র...২ ঘণ্টা আগে
ভারতীয় রুপি ডলারের বিপরীতে আজ বুধবার ৯০–এর ঘর পার করেছে। একসময় যা বহুদূর বলে মনে হতো, চার দশকের দীর্ঘ সময়ের পতনের ইতিহাস ধরে তা এখন বাস্তবতা। দুর্বল পুঁজি প্রবাহ, আমদানিকারকদের লাগাতার চাহিদা এবং মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কায় থাকা কোম্পানিগুলোর নতুন করে হেজিংয়ের চাপের ফলেই রুপির এই পতন।১০ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতীয় রুপি ডলারের বিপরীতে আজ বুধবার ৯০–এর ঘর পার করেছে। একসময় যা বহুদূর বলে মনে হতো, চার দশকের দীর্ঘ সময়ের পতনের ইতিহাস ধরে তা এখন বাস্তবতা। দুর্বল পুঁজি প্রবাহ, আমদানিকারকদের লাগাতার চাহিদা এবং মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কায় থাকা কোম্পানিগুলোর নতুন করে হেজিংয়ের চাপের ফলেই রুপির এই পতন।
ডলারের রুপি এদিন ৮৯ দশমিক ৯০ এর কাছাকাছি দরে লেনদেন শুরু করে এবং আন্তঃব্যাংক ব্যবস্থায় সামান্য সময়ের জন্য ৯০–এর ঘর স্পর্শ করে। এই পতনের কারণে রুপি চলতি বছরে এশিয়ার সবচেয়ে দুর্বল মুদ্রাগুলোর মধ্যে অন্যতম হয়ে আট মাসের নিম্নমুখী প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
রুপির এই পতন-যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৮৩ সালে। সে সময়ই প্রথমবারের মতো রুপি ডলারের বিপরীতে ১০–এর ঘর পার করে। তখন ভারতের অর্থনীতি ছিল বদ্ধ, মূল্যস্ফীতি ছিল চড়া এবং বিদেশি বিনিয়োগ ছিল নগণ্য। তবে বড় এবং আসল ধাক্কাটি আসে ১৯৯১ সালের এপ্রিলে। সে সময় ঐতিহাসিক ‘ব্যালেন্স অব পেমেন্টস’ সংকটের সময় ডলারের বিপরীতে রুপির মূল্য ২০ পার হয়ে যায়। সে যাত্রায় টিকে থাকতে ভারতকে স্বর্ণের সঞ্চয় বন্ধক রাখতে হয়েছিল এবং এর পরেই ঘটে যাওয়া তীব্র অবমূল্যায়নের ফলে দুই বছরের মধ্যে ডলারের বিপরীতে রুপি মূল্য ৩০–এর ঘরে নেমে আসে।
ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ডের সাহিল কাপুরের মতে, ২০ থেকে ৩০ রুপিতে নামার এই পরিবর্তনই রুপির দ্রুততম অবমূল্যায়নের সময়কাল, যার যৌগিক বার্ষিক হার ছিল প্রায় ২৫ শতাংশ।
নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে রুপি সামান্য স্থিতিশীল হলেও, ১৯৯৮ সালে এশীয় আর্থিক সংকট ও পোখরান পারমাণবিক পরীক্ষার পর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মুখে এটি ৪০–এর ঘর পার হয়। ২০০০ এর দশকের শুরুতে, বৈশ্বিক প্রযুক্তি খাতের তেজিভাব ও ভারতের পরিষেবা খাতে নিয়মিত অর্থ প্রবাহের কারণে রুপির দাম ৪৪ থেকে ৪৯–এর মধ্যে ঘোরাফেরা করে।
পরবর্তী বড় পরিবর্তন আসে ২০০৮ সালের অক্টোবরে। সে সময় বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের মধ্যে ডলারের বিপরীতে রুপির দর ৫০ অতিক্রম করে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা উদীয়মান বাজার থেকে সম্পদ বিক্রি করতে শুরু করে, পণ্যের দাম আকাশ ছুঁয়ে যায় এবং ঘরোয়া প্রবৃদ্ধি দারুণভাবে মন্থর হয়ে পড়ে।
এর পাঁচ বছর পর, ২০১৩ সালের জুনে ডলারের বিপরীতে রুপির ৬০–এর কাটা স্পর্শ করে। তখন নানা সমস্যার কারণে দেশীয় আস্থায় চরম সংকট দেখা দেয়। সে বছর রুপি ছিল এশিয়ার সবচেয়ে বাজে পারফর্ম করা মুদ্রাগুলোর একটি।
২০১৮ সালে তেলের দাম বৃদ্ধি, লাগাতার চলতি হিসাবের ঘাটতি এবং মার্কিন ডলারের শক্তিশালী হওয়ার কারণে রুপির মূল্য ৭০–এর দিকে ধাবিত হয়। চার বছর পর, ২০২২ সালের জুলাইয়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় এই মুদ্রা ৮০–এর ঘরও পার করে ফেলে। সে সময় পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় এবং ফেডারেল রিজার্ভের আগ্রাসী হারে সুদ বাড়ানোর ফলে বিশ্বজুড়ে সবাই ডলারের দিকে ঝুঁকেছিল। আর এখন, গাঠনিক ও স্বল্প-মেয়াদি উভয় ধরনের চাপের মিশ্রণে রুপির দর ৯০ ছুঁয়েছে। বছরের শুরু থেকে এটি প্রায় ৫ শতাংশ কমেছে—যা এশিয়ায় সবচেয়ে দ্রুত পতনের মধ্যে অন্যতম।
চলতি বছর রুপির দর অবমূল্যায়নের কারণ কী
সবচেয়ে বড় আঘাতটি এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ শতাংশ শুল্ক থেকে, যা ভারতের রপ্তানিতে আঘাত হেনেছে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ কমিয়ে দিয়েছে। এ বছর বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় ইক্যুইটি থেকে প্রায় ১৭ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করে দিয়েছে। ভারত মোট বিনিয়োগে বড় অঙ্কের অর্থ আকর্ষণ করলেও, আইপিও ও বেসরকারি ইক্যুইটি বিনিয়োগকারীদের বড় আকারের প্রস্থানের ফলে নিট প্রবাহ ঋণাত্মক হয়ে গেছে।
সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগও দুর্বল হয়েছে। টানা দুই মাস ধরে নিট এফডিআই ঋণাত্মক। কারণ ভারতীয় কোম্পানিগুলো বিদেশে বেশি করে অধিগ্রহণ করছে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাদের পুরোনো বিনিয়োগের অর্থ নিজ দেশে ফিরিয়ে নিচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই)নভেম্বরের বুলেটিনে এই প্রবণতার ওপর জোর দিয়েছে। সেখানে বাইরের এফডিআই বৃদ্ধি এবং পুনরায় বিনিয়োগ করা আয়ের হ্রাস তুলে ধরা হয়েছে।
এদিকে, অক্টোবরে পণ্য বাণিজ্যের ঘাটতি সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। এটি প্রধানত সোনার আমদানিতে উল্লম্ফন এবং মার্কিন আমদানিকারকদের কাছে রপ্তানি কমে যাওয়ার কারণে ঘটেছে। আরও অবমূল্যায়নের আশঙ্কায় আমদানিকারকরা দ্রুত তাদের হেজিং (মূল্য সুরক্ষার কৌশল) বাড়িয়েছে, আর রপ্তানিকারকরা ভালো দরের আশায় ডলার বিক্রি করা থেকে বিরত আছে। এই ভারসাম্যহীনতার কারণে পতনের প্রতিটি ধাপে রুপি আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর ভাঙার পরই—মঙ্গলবার ৮৮ দশমিক ৮০ ও বুধবার ৯০ পার করার পরই—নতুন করে ডলার কেনার ঢেউ উঠেছে।
আরবিআই (রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া) স্পট ও ফরওয়ার্ড উভয় বাজারেই ডলার বিক্রি করে অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু চাহিদার মাত্রা এতটাই যে তাদের রিজার্ভ কমিয়ে আনতে এবং বড় আকারের ফরওয়ার্ড পজিশন তৈরি করতে বাধ্য হতে হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি চাপ কমাতে বাজারে ভবিষ্যতের ডলার সরবরাহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেষ্টার কারণে ফরওয়ার্ড বুকে ডলারের শর্ট পজিশন প্রায় ৬৩ বিলিয়ন ডলারে উঠেছে, যা পাঁচ মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।
তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, আরবিআই ধীরে ধীরে রুপিকে সামঞ্জস্যে ফিরে আসার সুযোগ দিচ্ছে। এইচএসবিসির অর্থনীতিবিদেরা এই মুদ্রাকে অর্থনীতির জন্য একটি ‘শক অ্যাবজর্ভার’ বা ধাক্কা সামলানোর যন্ত্র হিসেবে হিসেবে বর্ণনা করেছেন, বিশেষ করে উচ্চ শুল্কের সময়ে। একটি ধীর, নিয়ন্ত্রিত অবমূল্যায়ন ভারতের বাহ্যিক ভারসাম্যহীনতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হঠাৎ বড় ধরনের বিকৃতি রোধ করে।
রুপি ৯০-এর ঘরে স্থিতিশীল হওয়ায় বাজার এখন সতর্ক অবস্থানে আছে। আমদানিকারকদের ডলারের চাহিদা জোরালো, জল্পনামূলক অবস্থান বেড়েছে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সতর্ক। কেভিন হ্যাসেট পরবর্তী ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যান হতে পারেন এমন প্রত্যাশার কারণে মার্কিন ডলার সামান্য দুর্বল হওয়ায় কিছুটা স্বস্তি মিলেছে। তবে ঘরোয়া কারণগুলো—দুর্বল প্রবাহ, হেজিংয়ের বিকৃতি এবং রেকর্ড বাণিজ্য ঘাটতি—এখনো যেকোনো বাইরের সমর্থনকে ছাপিয়ে যাচ্ছে।
ভারতীয় রুপি ডলারের বিপরীতে আজ বুধবার ৯০–এর ঘর পার করেছে। একসময় যা বহুদূর বলে মনে হতো, চার দশকের দীর্ঘ সময়ের পতনের ইতিহাস ধরে তা এখন বাস্তবতা। দুর্বল পুঁজি প্রবাহ, আমদানিকারকদের লাগাতার চাহিদা এবং মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কায় থাকা কোম্পানিগুলোর নতুন করে হেজিংয়ের চাপের ফলেই রুপির এই পতন।
ডলারের রুপি এদিন ৮৯ দশমিক ৯০ এর কাছাকাছি দরে লেনদেন শুরু করে এবং আন্তঃব্যাংক ব্যবস্থায় সামান্য সময়ের জন্য ৯০–এর ঘর স্পর্শ করে। এই পতনের কারণে রুপি চলতি বছরে এশিয়ার সবচেয়ে দুর্বল মুদ্রাগুলোর মধ্যে অন্যতম হয়ে আট মাসের নিম্নমুখী প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।
রুপির এই পতন-যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৮৩ সালে। সে সময়ই প্রথমবারের মতো রুপি ডলারের বিপরীতে ১০–এর ঘর পার করে। তখন ভারতের অর্থনীতি ছিল বদ্ধ, মূল্যস্ফীতি ছিল চড়া এবং বিদেশি বিনিয়োগ ছিল নগণ্য। তবে বড় এবং আসল ধাক্কাটি আসে ১৯৯১ সালের এপ্রিলে। সে সময় ঐতিহাসিক ‘ব্যালেন্স অব পেমেন্টস’ সংকটের সময় ডলারের বিপরীতে রুপির মূল্য ২০ পার হয়ে যায়। সে যাত্রায় টিকে থাকতে ভারতকে স্বর্ণের সঞ্চয় বন্ধক রাখতে হয়েছিল এবং এর পরেই ঘটে যাওয়া তীব্র অবমূল্যায়নের ফলে দুই বছরের মধ্যে ডলারের বিপরীতে রুপি মূল্য ৩০–এর ঘরে নেমে আসে।
ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ডের সাহিল কাপুরের মতে, ২০ থেকে ৩০ রুপিতে নামার এই পরিবর্তনই রুপির দ্রুততম অবমূল্যায়নের সময়কাল, যার যৌগিক বার্ষিক হার ছিল প্রায় ২৫ শতাংশ।
নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে রুপি সামান্য স্থিতিশীল হলেও, ১৯৯৮ সালে এশীয় আর্থিক সংকট ও পোখরান পারমাণবিক পরীক্ষার পর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মুখে এটি ৪০–এর ঘর পার হয়। ২০০০ এর দশকের শুরুতে, বৈশ্বিক প্রযুক্তি খাতের তেজিভাব ও ভারতের পরিষেবা খাতে নিয়মিত অর্থ প্রবাহের কারণে রুপির দাম ৪৪ থেকে ৪৯–এর মধ্যে ঘোরাফেরা করে।
পরবর্তী বড় পরিবর্তন আসে ২০০৮ সালের অক্টোবরে। সে সময় বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের মধ্যে ডলারের বিপরীতে রুপির দর ৫০ অতিক্রম করে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা উদীয়মান বাজার থেকে সম্পদ বিক্রি করতে শুরু করে, পণ্যের দাম আকাশ ছুঁয়ে যায় এবং ঘরোয়া প্রবৃদ্ধি দারুণভাবে মন্থর হয়ে পড়ে।
এর পাঁচ বছর পর, ২০১৩ সালের জুনে ডলারের বিপরীতে রুপির ৬০–এর কাটা স্পর্শ করে। তখন নানা সমস্যার কারণে দেশীয় আস্থায় চরম সংকট দেখা দেয়। সে বছর রুপি ছিল এশিয়ার সবচেয়ে বাজে পারফর্ম করা মুদ্রাগুলোর একটি।
২০১৮ সালে তেলের দাম বৃদ্ধি, লাগাতার চলতি হিসাবের ঘাটতি এবং মার্কিন ডলারের শক্তিশালী হওয়ার কারণে রুপির মূল্য ৭০–এর দিকে ধাবিত হয়। চার বছর পর, ২০২২ সালের জুলাইয়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় এই মুদ্রা ৮০–এর ঘরও পার করে ফেলে। সে সময় পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় এবং ফেডারেল রিজার্ভের আগ্রাসী হারে সুদ বাড়ানোর ফলে বিশ্বজুড়ে সবাই ডলারের দিকে ঝুঁকেছিল। আর এখন, গাঠনিক ও স্বল্প-মেয়াদি উভয় ধরনের চাপের মিশ্রণে রুপির দর ৯০ ছুঁয়েছে। বছরের শুরু থেকে এটি প্রায় ৫ শতাংশ কমেছে—যা এশিয়ায় সবচেয়ে দ্রুত পতনের মধ্যে অন্যতম।
চলতি বছর রুপির দর অবমূল্যায়নের কারণ কী
সবচেয়ে বড় আঘাতটি এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ শতাংশ শুল্ক থেকে, যা ভারতের রপ্তানিতে আঘাত হেনেছে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ কমিয়ে দিয়েছে। এ বছর বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগকারীরা ভারতীয় ইক্যুইটি থেকে প্রায় ১৭ বিলিয়ন ডলার বিক্রি করে দিয়েছে। ভারত মোট বিনিয়োগে বড় অঙ্কের অর্থ আকর্ষণ করলেও, আইপিও ও বেসরকারি ইক্যুইটি বিনিয়োগকারীদের বড় আকারের প্রস্থানের ফলে নিট প্রবাহ ঋণাত্মক হয়ে গেছে।
সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগও দুর্বল হয়েছে। টানা দুই মাস ধরে নিট এফডিআই ঋণাত্মক। কারণ ভারতীয় কোম্পানিগুলো বিদেশে বেশি করে অধিগ্রহণ করছে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাদের পুরোনো বিনিয়োগের অর্থ নিজ দেশে ফিরিয়ে নিচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (আরবিআই)নভেম্বরের বুলেটিনে এই প্রবণতার ওপর জোর দিয়েছে। সেখানে বাইরের এফডিআই বৃদ্ধি এবং পুনরায় বিনিয়োগ করা আয়ের হ্রাস তুলে ধরা হয়েছে।
এদিকে, অক্টোবরে পণ্য বাণিজ্যের ঘাটতি সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। এটি প্রধানত সোনার আমদানিতে উল্লম্ফন এবং মার্কিন আমদানিকারকদের কাছে রপ্তানি কমে যাওয়ার কারণে ঘটেছে। আরও অবমূল্যায়নের আশঙ্কায় আমদানিকারকরা দ্রুত তাদের হেজিং (মূল্য সুরক্ষার কৌশল) বাড়িয়েছে, আর রপ্তানিকারকরা ভালো দরের আশায় ডলার বিক্রি করা থেকে বিরত আছে। এই ভারসাম্যহীনতার কারণে পতনের প্রতিটি ধাপে রুপি আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর ভাঙার পরই—মঙ্গলবার ৮৮ দশমিক ৮০ ও বুধবার ৯০ পার করার পরই—নতুন করে ডলার কেনার ঢেউ উঠেছে।
আরবিআই (রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া) স্পট ও ফরওয়ার্ড উভয় বাজারেই ডলার বিক্রি করে অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে। কিন্তু চাহিদার মাত্রা এতটাই যে তাদের রিজার্ভ কমিয়ে আনতে এবং বড় আকারের ফরওয়ার্ড পজিশন তৈরি করতে বাধ্য হতে হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি চাপ কমাতে বাজারে ভবিষ্যতের ডলার সরবরাহের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেষ্টার কারণে ফরওয়ার্ড বুকে ডলারের শর্ট পজিশন প্রায় ৬৩ বিলিয়ন ডলারে উঠেছে, যা পাঁচ মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।
তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, আরবিআই ধীরে ধীরে রুপিকে সামঞ্জস্যে ফিরে আসার সুযোগ দিচ্ছে। এইচএসবিসির অর্থনীতিবিদেরা এই মুদ্রাকে অর্থনীতির জন্য একটি ‘শক অ্যাবজর্ভার’ বা ধাক্কা সামলানোর যন্ত্র হিসেবে হিসেবে বর্ণনা করেছেন, বিশেষ করে উচ্চ শুল্কের সময়ে। একটি ধীর, নিয়ন্ত্রিত অবমূল্যায়ন ভারতের বাহ্যিক ভারসাম্যহীনতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হঠাৎ বড় ধরনের বিকৃতি রোধ করে।
রুপি ৯০-এর ঘরে স্থিতিশীল হওয়ায় বাজার এখন সতর্ক অবস্থানে আছে। আমদানিকারকদের ডলারের চাহিদা জোরালো, জল্পনামূলক অবস্থান বেড়েছে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা সতর্ক। কেভিন হ্যাসেট পরবর্তী ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যান হতে পারেন এমন প্রত্যাশার কারণে মার্কিন ডলার সামান্য দুর্বল হওয়ায় কিছুটা স্বস্তি মিলেছে। তবে ঘরোয়া কারণগুলো—দুর্বল প্রবাহ, হেজিংয়ের বিকৃতি এবং রেকর্ড বাণিজ্য ঘাটতি—এখনো যেকোনো বাইরের সমর্থনকে ছাপিয়ে যাচ্ছে।
রূপালী ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদের সভায় বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার দ্রুত রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় এক বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দিলকুশায় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মো. আবদুর রশিদ ভূঁইয়া গতকাল মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) আনুমানিক বিকেল ৫টায় হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ঢাকার হেমায়েতপুরের বিসিক শিল্পনগরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় আয়োজিত১ ঘণ্টা আগে
ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (আইইউবি) বিজনেস স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী অধ্যাপক ওসামা খান যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলসের উপাচার্য ও প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। ২০২৬ সালের মে মাসে তিনি দায়িত্ব নেবেন। এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাজ্য তথা গোটা ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র...২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো তিন দিনব্যাপী বিশ্বমানের এক্সপো শেষ করেছে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি)। ‘গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো ২০২৫, ঢাকা’য় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে ৩ লাখ ১১ হাজার মার্কিন ডলারের পণ্য ক্রয়াদেশ এসেছে। একই সময়ে ক্রয়াদেশের প্রস্তাব এসেছে ৩ লাখ ৭২ হাজার ডলারের।৫ ঘণ্টা আগে