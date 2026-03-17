‘মিরসরাই মিডিয়া ক্লাব, ঢাকা’র আনুষ্ঠানিক যাত্রা

জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে ‘মিরসরাই মিডিয়া ক্লাব, ঢাকা’র ১৭ সদস্যের তিন বছর মেয়াদী কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানী ঢাকায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের সাংবাদিকদের সংগঠন ‘মিরসরাই মিডিয়া ক্লাব, ঢাকা’র আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৬ মার্চ) সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে ১৭ সদস্যের তিন বছর মেয়াদী কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

এ সময় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দৈনিক খবরের কাগজের অনলাইন বিভাগের শিফট ইনচার্জ সালেক নাছির উদ্দিনকে সভাপতি এবং দৈনিক কালের কন্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি ও অনুসন্ধানী সেলের উপপ্রধান জয়নাল আবেদীনকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়।

কমিটির অন্যান্যরা হলেন সিনিয়র সহসভাপতি মীরসরাই কণ্ঠের প্রকাশক ও সম্পাদক মো. শামসুদ্দিন শামস, সহসভাপতি আজকের পত্রিকার হেড অব মার্কেটিং সিরাজুল ইসলাম সুমন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এখন টেলিভিশনের কামরুল হাসান জনি, সাংগঠনিক সম্পাদক নয়াদিগন্তের মিজান ফারাবী, সহসাংগঠনিক সম্পাদক সময় টেলিভিশনের শাদরুল আবেদীন জিম, অর্থ সম্পাদক কালের কণ্ঠের সাদমান রহমান সময়, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রূপালী বাংলাদেশের আকাশ ইকবাল, দপ্তর সম্পাদক প্রথম আলোর সেলিম উদ্দিন রিয়াদ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডিবিসি টেলিভিশনের শেরিফ ফারুকী।

এছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্যরা হলেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের তৌহিদুল ইসলাম রানা, ডেইলি স্টারের তৌহিদুল ইসলাম, চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের সোহরাব হোসেন ওয়াসিম, কালের কণ্ঠের বোরহান উদ্দিন জাবেদ, সমকালের একরামুল হক রাকিব ও সমাচারের আবু নোমান।

সভা শেষে সংগঠনের নেতারা জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আইয়ুব ভূঁইয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তিনি সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং আগামী দিনের কার্যক্রম নিয়ে পরামর্শ দেন।

পাঠকের আগ্রহ

কফি পানের ভিডিওটিও এআই দিয়ে তৈরি, নেতানিয়াহু কি তবে মারা গেছেন

কফি পানের ভিডিওটিও এআই দিয়ে তৈরি, নেতানিয়াহু কি তবে মারা গেছেন

আটক ৩ ট্যাংকার ফেরত দিলে ভারতকে হরমুজে যাতায়াতের সুযোগ দেবে ইরান

আটক ৩ ট্যাংকার ফেরত দিলে ভারতকে হরমুজে যাতায়াতের সুযোগ দেবে ইরান

সিঙ্গাপুর ম্যাচের পরও হামজাদের কোচ থাকতে চান কাবরেরা

সিঙ্গাপুর ম্যাচের পরও হামজাদের কোচ থাকতে চান কাবরেরা

ইউএনওর আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল, এআই দিয়ে তৈরির দাবি

ইউএনওর আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল, এআই দিয়ে তৈরির দাবি

হরমুজ প্রণালি দিয়ে যেসব দেশকে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে ইরান

হরমুজ প্রণালি দিয়ে যেসব দেশকে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে ইরান

সম্পর্কিত

‘মিরসরাই মিডিয়া ক্লাব, ঢাকা’র আনুষ্ঠানিক যাত্রা

‘মিরসরাই মিডিয়া ক্লাব, ঢাকা’র আনুষ্ঠানিক যাত্রা

পুঁজিবাজার: বিদেশি-প্রবাসীর উপস্থিতি কমেছে

পুঁজিবাজার: বিদেশি-প্রবাসীর উপস্থিতি কমেছে

সংকট কাটছেই না, বড় বোতল উধাও

সংকট কাটছেই না, বড় বোতল উধাও

পোশাক কারখানা: ঋণ ও প্রণোদনায় স্বস্তি, এবার বেতন-বোনাস মিলছে আগেই

পোশাক কারখানা: ঋণ ও প্রণোদনায় স্বস্তি, এবার বেতন-বোনাস মিলছে আগেই