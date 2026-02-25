Ajker Patrika
বাংলাদেশে বাজার সম্প্রসারণে এলজি ও ট্রান্সকম ডিজিটালের নতুন পথচলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশে নিজেদের উপস্থিতি আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করতে শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিকস রিটেইল চেইন ট্রান্সকম ডিজিটালের সঙ্গে স্ট্র্যাটেজিক রিটেইল পার্টনারশিপ শুরু করেছে এলজি ইলেকট্রনিকস। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) গুলশান-১-এ অবস্থিত ট্রান্সকম ডিজিটালের আউটলেটে এক ব্র্যান্ড লঞ্চিং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই নতুন যাত্রার সূচনা হয়।

এই অংশীদারত্বের মূল লক্ষ্য হলো ট্রান্সকম ডিজিটালের দেশব্যাপী বিস্তৃত শোরুম নেটওয়ার্ক ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এলজির উদ্ভাবনী এবং বিদ্যুৎসাশ্রয়ী হোম অ্যাপ্লায়েন্স পণ্যগুলো সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া।

অনুষ্ঠানে এলজির হোম সলিউশনস প্রোডাক্ট ডিরেক্টর মি. হান চাংহো বলেন, ‘দৈনন্দিন জীবনকে আরও সহজ ও উন্নত করতে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি পৌঁছে দিতে এলজি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ট্রান্সকম ডিজিটালের সঙ্গে আমাদের এই অংশীদারত্বের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশি গ্রাহকদের কাছে বিশ্বস্ত বৈশ্বিক প্রযুক্তি আরও কাছে নিয়ে যেতে পারব।’

অন্যদিকে, ট্রান্সকম ডিজিটালের হেড অব বিজনেস মি. রাশেদুল ইসলাম বলেন, ‘বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড এলজির সঙ্গে অংশীদার হতে পেরে আমরা গর্বিত। এই সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের প্রিমিয়াম পণ্যের পরিসর আরও সমৃদ্ধ হবে এবং গ্রাহকেরা উন্নত প্রযুক্তি ও নির্ভরযোগ্য সার্ভিস সাপোর্ট উপভোগ করতে পারবেন।’

লঞ্চিং অনুষ্ঠানে এলজি ও ট্রান্সকম ডিজিটালের নতুন পণ্যগুলোর আনুষ্ঠানিক উন্মোচন ও প্রদর্শনী করা হয়। অনুষ্ঠানে এলজি বাংলাদেশের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি. জেরাল্ড ছোন, ট্রান্সকম ডিজিটালের চিফ অপারেটিং অফিসার মি. শহিদুল ইসলামসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরে গণমাধ্যমের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় কর্মকর্তারা দেশের বাজারে এলজির অবস্থান শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য, এলজি ইলেকট্রনিকস বিশ্বের ১০০টির বেশি দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করা অন্যতম শীর্ষস্থানীয় হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে, ট্রান্সকম ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম মাল্টি-ব্র্যান্ড ইলেকট্রনিকস রিটেইল চেইন, যারা দীর্ঘকাল ধরে অরিজিনাল পণ্য ও উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করে আসছে।

এই উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিকস বাজারে এলজি ব্র্যান্ডের অবস্থান আরও সুসংহত হবে এবং গ্রাহকেরা বিশ্বমানের রিটেইল অভিজ্ঞতা পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

