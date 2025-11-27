Ajker Patrika
নগদে ফিরলে বা নতুন অ্যাকাউন্ট খুললে ক্যাশব্যাকসহ সারপ্রাইজ গিফট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নগদ নিয়ে এলো ‘আসা আর ফেরা সারপ্রাইজ সেরা’ ক্যাম্পেইন। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
বছর শেষে নগদ গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এসেছে ‘আসা আর ফেরা সারপ্রাইজ সেরা’ ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইনে থাকছে প্রতিদিন ক্যাশব্যাকসহ গ্র্যান্ড পুরস্কার হিসেবে রয়েল এনফিল্ড মোটরসাইকেল ও আইফোনসহ হাজারো পুরস্কার জেতার।

এক বিজ্ঞপ্তিতে নগদ জানিয়েছে, নগদে অ্যাকাউন্ট খুললেও নিয়মিত লেনদেন করেননি এমন গ্রাহকেরা ফিরে এসে লেনদেন শুরু করলে তাঁদের জন্য এই দারুণ ক্যাম্পেইন। পাশাপাশি যারা নতুন নগদ অ্যাকাউন্ট খুলে লেনদেন করবেন তাদের জন্যও থাকছে পুরস্কার।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যেসব গ্রাহক নগদ ওয়ালেট থেকে ৩০ জুন ২০২৫-এরপর লেনদেন করেননি, তারা এই ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে পারবেন। এ ছাড়া নতুন নিবন্ধনকৃত গ্রাহকেরাও এই ক্যাম্পেইনে অংশ নিতে পারবেন।

২৬ নভেম্বর ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া এই ক্যাম্পেইন চলবে পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত।

ক্যাম্পেইনের বিষয়ে নগদের চিফ মার্কেটিং অফিসার (সিএমও) সাইমন ইমরান হায়দার বলেন, ‘বছর শেষে আর নতুন বছরের শুরুতে গ্রাহকদের জন্য নগদের পক্ষ থেকে এটা একটা আনন্দ আয়োজন। হাজার হাজার গ্রাহকের জন্য এমন একটি ক্যাম্পেইন চালু করে আমরা গ্রাহকদের সঙ্গে আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি। গ্রাহকেরা আমাদের সম্পদ। তারা পাশে আছেন বলেই আমরা নতুন নতুন চিন্তা ও পরিকল্পনা নিয়ে আসতে পারছি।’

নগদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ক্যাম্পেইনে অংশ নেওয়ার জন্য ও বিস্তারিত জানতে গ্রাহকেরা নিয়মিত নগদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ লক্ষ্য রাখতে পারেন। এ ছাড়া আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে নগদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। ক্যাম্পেইনের যেকোনো শর্ত নগদ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিপালিত হবে।

