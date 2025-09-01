ওয়ালটন লিফটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন তাহসান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশের সুপারব্র্যান্ড ও টেক জায়ান্ট ওয়ালটন ব্র্যান্ডের লিফট প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত হলেন দেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী তাহসান খান।
সম্প্রতি রাজধানীর ওয়ালটন করপোরেট অফিসে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে তাহসান খানের সঙ্গে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
ওয়ালটন লিফটের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ওয়ালটনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ও জাতীয় ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজ।
সে সময় ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির পরিচালক এস এম মঞ্জুরুল আলম অভি, ওয়ালটন প্লাজার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ রায়হান, ওয়ালটন লিফটের চিফ বিজনেস অফিসার জেনান-উল ইসলামসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বাংলাদেশের সুপারব্র্যান্ড ও টেক জায়ান্ট ওয়ালটন ব্র্যান্ডের লিফট প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত হলেন দেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী তাহসান খান।
সম্প্রতি রাজধানীর ওয়ালটন করপোরেট অফিসে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে তাহসান খানের সঙ্গে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
ওয়ালটন লিফটের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ওয়ালটনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ও জাতীয় ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজ।
সে সময় ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির পরিচালক এস এম মঞ্জুরুল আলম অভি, ওয়ালটন প্লাজার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ রায়হান, ওয়ালটন লিফটের চিফ বিজনেস অফিসার জেনান-উল ইসলামসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বাংলাদেশ শ্রম আইনের (বিএলএ) সংশোধনের উদ্যোগকে স্বাগত ও সমর্থন জানিয়েছে দেশে অবস্থিত বিদেশি কূটনৈতিক মিশন ও উন্নয়ন সহযোগীরা। একই সঙ্গে আগামী অক্টোবরের মধ্যে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রমমানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রম আইন সংশোধন পাস করা হবে বলেও আশা প্রকাশ করেছে তারা।৪০ মিনিট আগে
কৃষি খাতের আধুনিক প্রযুক্তি ও স্মার্ট সমাধান প্রদর্শনের অন্যতম আয়োজন ‘স্মার্ট এগ্রিউইক এক্সপো ২০২৫’ আগামী ৩ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর তাইওয়ানে অনুষ্ঠিত হবে। এই আয়োজনে অংশ নিচ্ছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পর্যটন মেলা বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার (বিটিটিএফ) ২০২৫ শুরু হচ্ছে আগামী ৩০ অক্টোবর। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ-চীন ফ্রেন্ডশিপ কনফারেন্স সেন্টারে (বিসিএফসিসি) তিন দিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন করেছে ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব)।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী সদস্য হলেন নাহিয়ান রহমান রচি। আগামী এক বছরের জন্য বিডার বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগের প্রধান রচিকে সংস্থাটির নির্বাহী সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।৬ ঘণ্টা আগে