Ajker Patrika
> অর্থনীতি
> করপোরেট

ওয়ালটন লিফটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন তাহসান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ওয়ালটন লিফটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর নিযুক্ত হয়েছেন সংগীতশিল্পী তাহসান। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
ওয়ালটন লিফটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর নিযুক্ত হয়েছেন সংগীতশিল্পী তাহসান। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের সুপারব্র্যান্ড ও টেক জায়ান্ট ওয়ালটন ব্র্যান্ডের লিফট প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত হলেন দেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী তাহসান খান।

সম্প্রতি রাজধানীর ওয়ালটন করপোরেট অফিসে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে তাহসান খানের সঙ্গে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ওয়ালটন লিফটের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ওয়ালটনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ও জাতীয় ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজ।

সে সময় ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির পরিচালক এস এম মঞ্জুরুল আলম অভি, ওয়ালটন প্লাজার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ রায়হান, ওয়ালটন লিফটের চিফ বিজনেস অফিসার জেনান-উল ইসলামসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিকরপোরেটপ্রতিষ্ঠানের খবরওয়ালটন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

সম্পর্কিত

অক্টোবরের মধ্যে শ্রম আইন সংশোধন পাস হবে—আশা কূটনৈতিক ও উন্নয়ন সহযোগীদের

অক্টোবরের মধ্যে শ্রম আইন সংশোধন পাস হবে—আশা কূটনৈতিক ও উন্নয়ন সহযোগীদের

তাইওয়ানে স্মার্ট এগ্রিউইক এক্সপোতে অংশ নিচ্ছে ডিসিসিআই

তাইওয়ানে স্মার্ট এগ্রিউইক এক্সপোতে অংশ নিচ্ছে ডিসিসিআই

ওয়ালটন লিফটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন তাহসান

ওয়ালটন লিফটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন তাহসান

ঢাকায় আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা শুরু ৩০ অক্টোবর

ঢাকায় আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলা শুরু ৩০ অক্টোবর