ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে শীতের পোশাকে আস্থা ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘সারা’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
‘সাশ্রয়ী মূল্যে সেরা মান, টেকসই আরামদায়ক ফ্যাশন’—এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাংলাদেশে শীতকালীন পোশাকের বাজারে শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘সারা’। বিশেষ করে, জ্যাকেটের ক্ষেত্রে এই ব্র্যান্ডটি এখন ক্রেতাদের কাছে এক বিশ্বস্ত মানদণ্ড।
শীতের শুরুতে এবারও ‘সারা’ নিয়ে এসেছে নতুন ও বৈচিত্র্যময় কালেকশন। ক্রেতাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে এই কালেকশনে রয়েছে লাইট-ওয়েট শীতকালীন পোশাক থেকে শুরু করে তীব্র শীত মোকাবিলার উপযোগী ভারী জ্যাকেট।
সারা-এর পোশাকগুলোর দাম রাখা হয়েছে ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে। মাত্র ৫০০ টাকা থেকে ৪০০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে এই শীতকালীন পোশাকগুলো। পোশাক তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে টেনসিল, সুতি, ডেনিম, ব্লেন্ডেড এবং সিনথেটিকসহ বিভিন্ন উন্নত মানের ফেব্রিক।
কালেকশনের প্রধান আকর্ষণসমূহ—
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সারা ব্র্যান্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশে শীতের আগমন মানেই ফ্যাশন সচেতনদের মনে এক নতুন উত্তেজনা। আর পরিবারের সকলের শীতের ফ্যাশন চাহিদা পূরণের জন্য ‘সারা’ এখন একটি ওয়ান-স্টপ সলিউশন। ২০১৮ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে অল্প সময়ের মধ্যেই ক্রেতাদের বিপুল আস্থা অর্জন করেছে স্নোটেক্স গ্রুপের এই লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডটি।
সারা-এর আউটলেটগুলো রয়েছে দেশের নানা প্রান্তে—
২০১৮ সালের মে মাসে ঢাকার মিরপুর-৬-এ প্রথম আউটলেট চালুর পর, ‘সারা লাইফস্টাইল’ দ্রুত নিজেদের আউটলেট নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করেছে। বর্তমানে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে তাদের একাধিক আউটলেট রয়েছে।
সারা-এর আউটলেটগুলো রয়েছে দেশের নানা প্রান্তে—
২০১৮ সালের মে মাসে ঢাকার মিরপুর-৬-এ প্রথম আউটলেট চালুর পর, ‘সারা লাইফস্টাইল’ দ্রুত নিজেদের আউটলেট নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত করেছে। বর্তমানে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে তাদের একাধিক আউটলেট রয়েছে।
খুব শীঘ্রই খুলনা শহরের শিববাড়ী মোড়ে ‘সারা’র আরও একটি নতুন আউটলেট চালু হতে যাচ্ছে।
আউটলেটে সরাসরি ভিজিট করা ছাড়াও, ক্রেতারা ঘরে বসেই অনলাইনে কেনাকাটার সুবিধা উপভোগ করতে পারেন। সারা-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করতে পারেন।
এছাড়াও সারা-এর ফেসবুক পেজ ও ইনস্টাগ্রাম পেইজেও রয়েছে হাজারো পণ্যের সমাহার
সারা লাইফস্টাইল দেশজুড়ে দিচ্ছে হোম ডেলিভারি (ঢাকার ভেতরে) ও কুরিয়ার সার্ভিস (সারা দেশে) সুবিধা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুঁজিবাজারে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সক্ষমতা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে ‘ঋণাত্মক মূলধন’ এবং অবাস্তবায়িত ক্ষতির বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।
তবে সাম্প্রতিক বাজার পরিস্থিতি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আরও আটটি প্রতিষ্ঠানের জন্য শর্ত সাপেক্ষে সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি। আজ মঙ্গলবার বিএসইসির ৯৮৫ তম কমিশন সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ।
সভা শেষে বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র আবুল কালাম জানান, আটটি প্রতিষ্ঠানের জমা দেওয়া অ্যাকশন প্ল্যান পর্যালোচনা করে নেগেটিভ ইক্যুইটি ও আনরিয়েলাইজড লসের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণ ও সমন্বয়ের জন্য অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঝুঁকি-উপাত্ত সমন্বয়, আর্থিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং নিয়ম মানার অগ্রগতি কমিশনকে নিয়মিত জানাতে হবে।
বাড়তি সময় পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো হলো— সিটি ব্রোকারেজ লিমিটেড, ওয়ান সিকিউরিটিজ লিমিটেড, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড, বিডি সানলাইফ সিকিউরিটিজ লিমিটেড, আইএফআইসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড, অ্যাপেক্স ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড, অ্যাবাসি ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড এবং সোনালী ইনভেস্টমেন্ট পিএলসি।
বাজারে দীর্ঘমেয়াদি মন্দা, তারল্যসংকট ও মার্জিন ঋণসহ নানা কারণে অনেক মধ্যস্থতাকারীর ইক্যুইটি ঘাটতি তৈরি হয়। প্রভিশন সংরক্ষণে সময় না বাড়ালে এসব প্রতিষ্ঠান তহবিল ব্যবস্থাপনায় আরও সংকটে পড়তে পারত।
এর আগে ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ৯৮৪ তম কমিশন সভায় আরও ২৮টি প্রতিষ্ঠানকে একই শর্তে সময় বাড়ানো হয়েছিল। নতুন সিদ্ধান্তের ফলে মোট কয়েক ডজন প্রতিষ্ঠান এখন ধাপে ধাপে নেগেটিভ ইক্যুইটি ও লোকসান সমন্বয়ে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। বিএসইসি আশা করছে, এভাবে মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক স্বচ্ছতা ও স্থিতিশীলতা বাড়বে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের স্বাস্থ্যসেবা, মেডিকেল ইকুইপমেন্টস ও ওষুধশিল্পে উদ্যোক্তারা লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সহজ করার দাবি জানিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার এফবিসিসিআই আয়োজিত ‘স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক সেমিনারে তাঁরা এটিকে শিল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখান।
সেমিনারে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধে ঢাবির ইসস্টিটিউট অব হেলথ ইকোনমিকস বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ এপিআই শিল্পে পিছিয়ে থাকাকে ওষুধ খাতের বড় ঝুঁকি বলে দাবি করেন। জেএমআই গ্রুপের মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, যুগোপযোগী নীতিমালা ছাড়া মেডিকেল ইকুইপমেন্টস খাতের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।
বাংলাদেশ ওষুধশিল্প সমিতির সিইও মেজর জেনারেল (অব.) মো. মোস্তাফিজুর রহমান উল্লেখ করেন, এপিআই শিল্পে লাইসেন্সপ্রাপ্তির জন্য উদ্যোক্তাকে ৪৭টি সংস্থার অনুমোদন নিতে হয়, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য চ্যালেঞ্জ। লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সহজ করতে ওয়ান-স্টপ সার্ভিসের প্রস্তাব দেন। স্বাস্থ্যসচিব মো. সাইদুর রহমান জানান, সরকার ৩ বছরের মেয়াদের লাইসেন্স প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে এবং কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণের দিকে নজর রাখছে।
বিডা মহাপরিচালক গাজী এ কে এম ফজলুল হক বলেন, মেডিকেল ইকুইপমেন্টস শিল্পের জন্য স্বতন্ত্র নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে, যা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মূল্যায়ন অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে। সেমিনারে এফবিসিসিআইর প্রশাসক মো. আবদুর রহিম খান স্বাস্থ্যসেবার মানসম্মত নিশ্চিতকরণ এবং রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় নিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানান।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সরাসরি বিনিয়োগের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশকে (আইসিবি) ১ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে সরকার। টাকা পেয়েই আজ মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) শেয়ার কেনা শুরু করেছে বলে জানিয়েছে আইসিবি।
গতকাল সোমবার (২৪ নভেম্বর) অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে আইসিবির কাছে এই অর্থ স্থানান্তর করা হয়। আইসিবি ১৩ হাজার কোটি টাকা চেয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ১ হাজার কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ পেয়েছে।
এই ঋণ ১০ বছরে পরিশোধ করতে হবে, যার মধ্যে প্রথম বছর থাকবে গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ প্রথম বছরে কিস্তি দিতে হবে না। এরপর প্রতি ছয় মাসে মূলধন ও ৫ শতাংশ সুদসহ কিস্তি পরিশোধ করতে হবে।
এই ঋণ শুধু পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা যাবে। এটি বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াতে সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হবে। বাজারে বড় আকারের সরকারি বিনিয়োগ সাধারণত মূল্যবৃদ্ধি ও স্বাভাবিক চাহিদা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
এ বিষয়ে আইসিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঋণ পাওয়ার পরই নতুন একটি বেনিফিশিয়ারি ওনার্স বা বিও হিসাব খোলা হয়েছে এবং গতকাল বেলা ২টার পর থেকে কিছু শেয়ার কেনা শুরু হয়েছে। তিন মাসের মধ্যে বিনিয়োগের অগ্রগতি সম্পর্কে সরকারকে বিস্তারিত প্রতিবেদন দেওয়া হবে।
বাজারসংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, সরকারের এই উদ্যোগ পুঁজিবাজারে দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার জন্য এক শক্তিশালী প্রথম ধাপ হিসেবে কাজ করবে।
এমসিসিআইয়ের প্রতিবেদন
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে ইতিবাচক ধারায় আছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) অর্থনৈতিক সূচকে কিছু পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। গতকাল সোমবার মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) প্রকাশিত পর্যালোচনা প্রতিবেদনে এমন তথ্য তুলে ধরা হয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়, গত অর্থবছরের চতুর্থ প্রান্তিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে ৩ দশমিক ৩৫ শতাংশে নেমেছিল, যেখানে এর আগের তৃতীয় প্রান্তিকে ছিল ৪ দশমিক ৮৬ শতাংশ। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড মন্থর হওয়ার ফলে চাহিদা দুর্বল এবং বিনিয়োগ কমে গেছে। এ কারণে জিডিপির প্রবৃদ্ধিতেও ধীরগতি দেখা দেয়। তবে চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানি, আমদানি, মূল্যস্ফীতি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের উন্নতি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে স্থিতিশীল করেছে এবং সামগ্রিক অর্থনীতিকে সহায়তা করেছে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে ৮ দশমিক ৩৬ শতাংশে নেমে এসেছে। যদি এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, তবে আগামী ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি ৮ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশে নামতে পারে। একই সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা ফিরেছে। ২০২৫ সালের জুনের শেষের তুলনায় সেপ্টেম্বর শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্য শূন্য দশমিক ৭৯ শতাংশ বেড়েছে। তবে গত বছরের সেপ্টেম্বরের তুলনায় ১ দশমিক ৫০ শতাংশ কমেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়, নিট বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ১৭৮ দশমিক ৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৮ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১১৪ মিলিয়ন ডলার। তবে বাংলাদেশে এফডিআই এখনো অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় কম। মানবসম্পদ রপ্তানি ৬৩ দশমিক ৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩ লাখ ৯ হাজার ৯৪৫ জন হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের ১ লাখ ৮৯ হাজার ৫৮০ জনের তুলনায় অনেক বেশি।
এমসিসিআইয়ের পর্যালোচনায় দেখা যায়, জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়ে ৭ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা আগের বছরের ৬ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১৫ দশমিক ৯৪ শতাংশ বেশি। সেপ্টেম্বর ২০২৫ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩১ দশমিক ৪৩ বিলিয়ন ডলারে, যা সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর ২৪ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি।
চলতি প্রান্তিকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৫ দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ, যেখানে জুলাই মাসে প্রায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল। তবে আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে রপ্তানি যথাক্রমে ৩ দশমিক ৭০ এবং ৫ দশমিক ১০ শতাংশ কমে যাওয়ায় গড় প্রবৃদ্ধি কমে এসেছে। প্রথম প্রান্তিকে রপ্তানি আয় ১২ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার, যার ৮০ দশমিক ৮৫ শতাংশই তৈরি পোশাক থেকে এসেছে।
