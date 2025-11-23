Ajker Patrika
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

সরাসরি গ্রাহকসেবা বন্ধ করল বাংলাদেশ ব্যাংক, মানুষের ভোগান্তি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ ব্যাংক। ফাইল ছবি
বাংলাদেশ ব্যাংক। ফাইল ছবি

সাধারণ গ্রাহকদের জন্য সরাসরি সেবা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আজ রোববার (২৩ নভেম্বর) থেকে মতিঝিলসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সব অফিসে একযোগে সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ড বিক্রি, ছেঁড়া-ফাটা নোট বদল, অটোমেটেড চালানসহ সব ধরনের গ্রাহকসেবা স্থগিত করা হয়েছে। তবে অনেকে তথ্য না জানার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এসব সেবা না পেয়ে ফিরে গেছেন।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংক এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দাবি করেছে, বিশ্বের কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণ মানুষের কাছে কাউন্টারের মাধ্যমে এসব সেবা দেয় না। কেপিআইভুক্ত (গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা) প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনায় গ্রাহকসংশ্লিষ্ট এসব সেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যেন এই সেবাগুলো নির্বিঘ্নে দিতে পারে, সে জন্য তদারকি বাড়ানো হবে বলেও জানানো হয়।

সেবা বন্ধের খবর না জানায় অনেক গ্রাহক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে এসে হয়রানির শিকার হয়ে ফিরে গেছেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতিঝিল অফিসের সামনে শামীমা সুলতানা নামের এক গ্রাহক জানান, বাংলাদেশ ব্যাংক এই সেবা বন্ধ করে দেবে, তা তিনি জানতেন না। সে জন্য আজ তাঁকে ফিরে যেতে হচ্ছে। তিনি এটিকে হয়রানি বলে মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সঞ্চয়পত্র, প্রাইজ বন্ড ও ছেঁড়াফাটা নোট বিনিময় বন্ধবাংলাদেশ ব্যাংকের সঞ্চয়পত্র, প্রাইজ বন্ড ও ছেঁড়াফাটা নোট বিনিময় বন্ধ

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মতিঝিল, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী ও সিলেট অফিস এবং সদরঘাট অফিস থেকে গ্রাহকসংশ্লিষ্ট এসব সেবা দিয়ে আসছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর গত ২২ জুন মতিঝিল অফিসের ক্যাশ বিভাগ সরেজমিন পরিদর্শন করেন। ক্যাশ বিভাগ আধুনিকায়নে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সে বিষয়ে তিনি দিকনির্দেশনা দেন। তারই ধারাবাহিকতায় নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এই গ্রাহকসেবাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হলো।

বিষয়:

সঞ্চয়পত্রবাংলাদেশ ব্যাংকপ্রাইজবন্ডঅর্থনীতির খবরব্যাংক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

সম্পর্কিত

রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ প্রদান, ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি ঘোষণা

রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ প্রদান, ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি ঘোষণা

আয়কর রিটার্ন জমার সময় এক মাস বাড়ল

আয়কর রিটার্ন জমার সময় এক মাস বাড়ল

৬৫ কোটি ডলারে দ্য টেলিগ্রাফ কিনছে ডেইলি মেইল

৬৫ কোটি ডলারে দ্য টেলিগ্রাফ কিনছে ডেইলি মেইল

লক্ষ্য ও বাস্তবতার বড় ব্যবধান রাজস্বে

লক্ষ্য ও বাস্তবতার বড় ব্যবধান রাজস্বে

করপোরেট

রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ প্রদান, ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি ঘোষণা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশে অনলাইন বই বিপণনে শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান রকমারি ডটকম ‘রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫’ দিয়েছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়ে রকমারিতে সর্বোচ্চ বিক্রীত বইয়ের ভিত্তিতে চার বিভাগে (ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয় এবং ক্যারিয়ার ও একাডেমিক) মোট ৫৬টি পুরস্কার দেওয়া হয়।

গতকাল শনিবার (২৩ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এই জমকালো আয়োজন করা হয়। ১ হাজার ৩০০ জনের বেশি লেখক, পাঠক, প্রকাশক ও বইশিল্পের কর্মীদের উপস্থিতিতে মিলনায়তনটি উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে।

ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয় এবং ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে প্রথম হন যথাক্রমে—ইলমা বেহরোজ, মুহাম্মদ ইলিয়াস কাঞ্চন, ড. মিজানুর রহমান আজহারী এবং কিউএনএ পাবলিকেশন্স লেখক পরিষদ।

এ ছাড়া ফিকশন, নন-ফিকশন, ধর্মীয় এবং ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে যথাক্রমে প্রথম স্থানে থাকা বইগুলো—আমি পদ্মজা, ব্রেইন ব্যালেন্স ইকুয়াল ব্যাংক ব্যালেন্স, এক নজরে কুরআন এবং জোবায়ের’স জিকে (সাধারণ জ্ঞান)।  

অনুষ্ঠানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘোষণা আসে অন্যরকম গ্রুপের পক্ষ থেকে। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান সোহাগ জানান, বইশিল্পের পেছনে থাকা কর্মীদের সন্তানদের জন্য ‘প্রজেক্ট হাসিমুখ’ নামে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ছাপাখানার শ্রমিক, বাঁধাইকর্মী, টুকরিওয়ালাসহ বই-সম্পর্কিত সব কর্মীর সন্তানদের জন্য বার্ষিক ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হবে।

মাহমুদুল হাসান সোহাগ বলেন, লেখকেরা যে মূল্য সৃষ্টি করেন, সেটিকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কার্যকর মেকানিজম জরুরি। প্রকাশক, লেখক ও রকমারি একসঙ্গে সেই কাঠামো তৈরি করে আরও শক্তিশালী করতে কাজ করবে।

ফিকশন বিভাগে ছয়জন সেরা লেখক হলেন—ইলমা বেহরোজ, সালমা চৌধুরী, সাদাত হোসাইন, রাহিতুল ইসলাম, অন্তিক মাহমুদ, কয়েস সামী ও মাসফিক এনাম তূর্য।

নন-ফিকশন বিভাগে ছয়জন সেরা লেখক হলেন—মুহাম্মদ ইলিয়াস কাঞ্চন (কোচ কাঞ্চন), মার্ক অনুপম মল্লিক, আসিফ ইকবাল, মহিউদ্দিন আহমদ, সাদাত হোসাইন, কায় কাউস ও মনযূর আহমাদ।

ধর্মীয় বিভাগে ছয়জন সেরা লেখক হলেন—ড. মিজানুর রহমান আজহারী, আরিফ আজাদ, শায়খ আহমাদুল্লাহ, মিরাজ রহমান, মোহাম্মদ নসরত হোসেন, মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ ও অধ্যাপক মফিজুর রহমান।

ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে ছয়জন সেরা লেখক হলেন—কিউএনএ পাবলিকেশন্স লেখক পরিষদ, জোবায়ের আহমেদ, গাজী মিজানুর রহমান (বিসিএস), মো. আবু বকর সিদ্দিক, উদ্ভাস একাডেমিক অ্যান্ড অ্যাডমিশন কেয়ার, নাহিদ হাসান মুন্না ও সাইফুল ইসলাম।

এ ছাড়া ফিকশন বিভাগে আরও ছয়টি বেস্টসেলার বই হলো—আমি পদ্মজা, আমৃত্যু ভালোবাসি তোকে, শামীম হুসাইন: ফ্রিল্যান্সার গড়ার কারিগর, শঙ্খচূড় দ্বিতীয় খণ্ড, তুমি সন্ধ্যা অলকানন্দা, প্রাক্তন ও ভুল।

নন-ফিকশন বিভাগে ছয়টি বেস্টসেলার বই হলো—ব্রেইন ব্যালেন্স ইকুয়াল ব্যাংক ব্যালেন্স, Art of Triumph, দ্য গ্রোথ কোড, যদি লক্ষ্য থাকে অটুট, যেতে যেতে তোমাকে কুড়াই, জামায়াতে ইসলামী ও ইতিহাসের ছিন্নপত্র–তৃতীয় খণ্ড।

ধর্মীয় বিভাগে ছয়টি বেস্টসেলার বই হলো—এক নজরে কুরআন, উমরাহ সফরের গল্প, মাহে রমজানের সাতাশ আমল, কথা বলো যয়তুন বৃক্ষ, উসওয়াতুন হাসানা প্রোডাক্টিভ মুহাম্মাদ (সা.), আল কোরআনের বৈজ্ঞানিক তাফসির: সূরা আল বাক্বারা, দ্য গ্রেট গেইম।

ক্যারিয়ার ও একাডেমিক বিভাগে ছয়টি বেস্টসেলার বই হলো—জোবায়ের’স জিকে (সাধারণ জ্ঞান), অভিযাত্রী বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ, উনিশতম শিক্ষক নিবন্ধন Analysis, নেটওয়ার্ক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সহায়িকা, ছোটদের ইংলিশ থেরাপি, প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগ Analysis ও বাংলা এ প্লাস–এইচএসসি ২০২৬।

সমাপনী বক্তব্যে রকমারি ডটকমের চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান সোহাগ ৫৬ হাজার বর্গমাইল বইয়ে বইয়ে সয়লাব করার পাশাপাশি মানুষের পাঠাভ্যাস বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করার কথা তুলে ধরেন।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিবইকরপোরেটঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

সম্পর্কিত

সরাসরি গ্রাহকসেবা বন্ধ করল বাংলাদেশ ব্যাংক, মানুষের ভোগান্তি

সরাসরি গ্রাহকসেবা বন্ধ করল বাংলাদেশ ব্যাংক, মানুষের ভোগান্তি

আয়কর রিটার্ন জমার সময় এক মাস বাড়ল

আয়কর রিটার্ন জমার সময় এক মাস বাড়ল

৬৫ কোটি ডলারে দ্য টেলিগ্রাফ কিনছে ডেইলি মেইল

৬৫ কোটি ডলারে দ্য টেলিগ্রাফ কিনছে ডেইলি মেইল

লক্ষ্য ও বাস্তবতার বড় ব্যবধান রাজস্বে

লক্ষ্য ও বাস্তবতার বড় ব্যবধান রাজস্বে

অর্থনীতি

আয়কর রিটার্ন জমার সময় এক মাস বাড়ল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ০৩
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের আয়কর রিটার্ন জমার সময় এক মাস বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আজ রোববার এক বিশেষ আদেশের মাধ্যমে এই সময় বাড়ানো হয়।

আদেশ অনুযায়ী, আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া যাবে। ৩০ নভেম্বর এই সময় শেষ হওয়ার কথা ছিল।

একই সঙ্গে আরও একটি আদেশে এনবিআর জানিয়েছে, ই-রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধনসংক্রান্ত সমস্যার কারণে কোনো করদাতা অনলাইনে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে না পারলে আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপকর কমিশনারের কাছে সুনির্দিষ্ট যৌক্তিকতাসহ আবেদন করতে পারবেন।

এনবিআর বলছে, এ বছর ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের প্রবীণ করদাতা, শারীরিকভাবে অসমর্থ বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন করদাতা, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতা, মৃত করদাতার পক্ষে আইনগত প্রতিনিধি কর্তৃক রিটার্ন দাখিল ও বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিক ছাড়া সব ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ কর বছরে বেশ কয়েক শ্রেণির করদাতাকে অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলেও তাঁরা ইচ্ছা করলে অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল করতে পারছেন।

করদাতার পক্ষে তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিও এ বছর অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল করতে পারছেন।

এ ছাড়া বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতার ক্ষেত্রে অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা না থাকলেও তাঁর পাসপোর্ট নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ই-মেইল অ্যাড্রেস ইত্যাদি তথ্য [email protected] ই-মেইলে পাঠিয়ে আবেদন করলে আবেদনকারীর ই-মেইলে ওটিপি ও নিবন্ধন লিংক পাঠানো হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতারাও ই-রিটার্ন সিস্টেমে রেজিস্ট্রেশন করে সহজেই অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারছেন।

কোনো কাগজপত্র বা দলিল আপলোড না করে করদাতারা তাঁদের আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায়ের প্রকৃত তথ্য ই-রিটার্ন সিস্টেমে নিবন্ধন করে সহজে ঝামেলাহীনভাবে ঘরে বসেই অনলাইনে আয়কর পরিশোধ করতে পারবেন। ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং অথবা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের (বিকাশ, নগদ ইত্যাদি) মাধ্যমে আয়কর পরিশোধ করা যাবে। ই-রিটার্ন দাখিল করে তাৎক্ষণিকভাবে নিজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-রিটার্ন দাখিলের স্লিপ ও প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আয়কর সনদ প্রিন্ট করতে পারবেন।

এ বছর এখন পর্যন্ত ১৮ লাখের বেশি করদাতা অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল করেছেন।

বিষয়:

রাজস্বআয়করজাতীয় রাজস্ব বোর্ডঅর্থনীতির খবরআয়কর রিটার্নএনবিআর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

সম্পর্কিত

সরাসরি গ্রাহকসেবা বন্ধ করল বাংলাদেশ ব্যাংক, মানুষের ভোগান্তি

সরাসরি গ্রাহকসেবা বন্ধ করল বাংলাদেশ ব্যাংক, মানুষের ভোগান্তি

রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ প্রদান, ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি ঘোষণা

রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ প্রদান, ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি ঘোষণা

৬৫ কোটি ডলারে দ্য টেলিগ্রাফ কিনছে ডেইলি মেইল

৬৫ কোটি ডলারে দ্য টেলিগ্রাফ কিনছে ডেইলি মেইল

লক্ষ্য ও বাস্তবতার বড় ব্যবধান রাজস্বে

লক্ষ্য ও বাস্তবতার বড় ব্যবধান রাজস্বে

অর্থনীতি

৬৫ কোটি ডলারে দ্য টেলিগ্রাফ কিনছে ডেইলি মেইল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
৬৫ কোটি ডলারে দ্য টেলিগ্রাফ কিনছে ডেইলি মেইল

যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ কিনে নিচ্ছে দেশটির আরেক প্রভাবশালী দৈনিক ডেইলি মেইলের মালিক প্রতিষ্ঠান জেনারেল ট্রাস্ট পিএলসি (ডিএমজিটি)। প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা দ্য টেলিগ্রাফ অধিগ্রহণে ৫০ কোটি পাউন্ড (৬৫০ মিলিয়ন বা ৬৫ কোটি ডলার) মূল্যের চুক্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

গতকাল শনিবার ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, চুক্তিটি এমন এক সপ্তাহ পরে এসেছে, যখন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান রেডবার্ড ক্যাপিটাল পার্টনার্স টেলিগ্রাফ কেনার বিড প্রত্যাহার করেছিল। দ্য টেলিগ্রাফ ব্রিটেনের অন্যতম বড় সংবাদপত্র।

২০২৩ সালে রেডবার্ড-আইএমআই যৌথ উদ্যোগে টেলিগ্রাফ মিডিয়া গ্রুপ এবং দ্য স্পেক্টেটর ম্যাগাজিন কিনেছিল, তবে তখনকার সরকার ব্রিটিশ সংবাদপত্রে বিদেশি রাষ্ট্রের বিনিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। রেডবার্ড চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য সরকার থেকে অনুমোদন চাইছিল, যেখানে আবুধাবিভিত্তিক আইএমআই সংখ্যালঘু বিনিয়োগকারী হিসেবে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ অংশ নিত। কিন্তু ধীরগতির রেগুলেটরি প্রক্রিয়া এবং টেলিগ্রাফের সিনিয়র কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার কারণে তারা চুক্তি থেকে সরে আসে।

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে, ডিএমজিটি প্রায় ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ডে চুক্তি করেছে, যা রেডবার্ড-ফ্রন্টেড সংস্থার খরচ ফেরত দিতে যথেষ্ট। ডিএমজিটি বলেছে, লেনদেন বিদেশি রাষ্ট্রের বিনিয়োগ ছাড়া সম্পূর্ণ রেগুলেটরি নিয়ম মেনে হবে এবং শীঘ্রই সরকার অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হবে।

ডিএমজিটির মিডিয়া ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে দ্য মেইল অন সানডে, মেট্রো, দ্য আই পেপার এবং নিউ সায়েন্টিস্ট। টেলিগ্রাফ গ্রুপের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা বজায় রাখবে।

তবে টেলিগ্রাফ বিক্রির বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে পত্রিকাটি কোনো সাড়া দেয়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স।

বিষয়:

যুক্তরাজ্যছাপা সংস্করণডলারঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

সম্পর্কিত

সরাসরি গ্রাহকসেবা বন্ধ করল বাংলাদেশ ব্যাংক, মানুষের ভোগান্তি

সরাসরি গ্রাহকসেবা বন্ধ করল বাংলাদেশ ব্যাংক, মানুষের ভোগান্তি

রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ প্রদান, ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি ঘোষণা

রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ প্রদান, ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি ঘোষণা

আয়কর রিটার্ন জমার সময় এক মাস বাড়ল

আয়কর রিটার্ন জমার সময় এক মাস বাড়ল

লক্ষ্য ও বাস্তবতার বড় ব্যবধান রাজস্বে

লক্ষ্য ও বাস্তবতার বড় ব্যবধান রাজস্বে

অর্থনীতি

লক্ষ্য ও বাস্তবতার বড় ব্যবধান রাজস্বে

আসাদুজ্জামান নূর, ঢাকা 
লক্ষ্য ও বাস্তবতার বড় ব্যবধান রাজস্বে

রাজস্ব আয় বাড়াতে এনবিআরে সংস্কার হচ্ছে, আইএমএফের শর্তও এগোচ্ছে—সব মিলিয়ে সংস্কারের পরিকল্পনার তালিকাও এখন লম্বা। কাঠামো গড়ছে, নথিতে অগ্রগতি বাড়ছে, বিভিন্ন প্রকল্প চলছে। কিন্তু রাজস্ব আয়ের গতিতে তার কোনো স্পষ্ট ছাপ নেই। কাজ হচ্ছে, ফল আসছে না। ঘাটতি আগের মতোই স্থির। এত উদ্যোগের পরও মাসওয়ারি কিংবা বছরওয়ারি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের সে পুরোনো ধাঁচই রাজস্ব খাতকে ঠেলে দিচ্ছে।

সংস্কারের ধারাবাহিকতার ভেতর ই-রিটার্ন, ই-টিআইএন, ই-অডিট, আইভিএএস, ই-ইনভয়েস—এসব প্রযুক্তিনির্ভর পদক্ষেপ ভবিষ্যৎ রাজস্ব প্রশাসনের বড় ভিত্তি হিসেবে দাঁড়াচ্ছে। করদাতাদের সুবিধা নিশ্চিত করতে কলসেন্টার-অনলাইন ট্রেনিংও যুক্ত হয়েছে। তবে বাস্তবায়নের বেশির ভাগই এখনো মধ্যপথে; মাঠপর্যায়ে এর প্রভাব সীমিত। তাই প্রযুক্তি বাড়ছে, প্রক্রিয়া বদলাচ্ছে; কিন্তু রাজস্ব আহরণের মূল স্রোতে সেই পরিবর্তনের ধাক্কা পৌঁছায়নি। রাজস্বপ্রবাহ এখনো সেই আগের ধীর ছন্দেই আটকে রয়েছে।

বরাবরের মতো এবারও রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা ধরতে পারেনি এনবিআর। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে আদায় হয়েছে ১ লাখ ১৯ হাজার ৪৭৮ কোটি টাকা, যেখানে লক্ষ্য ছিল ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬৯৭ কোটি। ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার ২১৯ কোটি টাকা বা ১২ দশমিক ৬০ শতাংশ। যদিও আগের বছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ। সে তুলনায় এ বছর প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক, তবু লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে ব্যবধান রয়ে গেছে বাড়তি চাপ হয়ে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, অর্থনীতি স্থিতিশীল এবং ব্যবসার গতি না বাড়লে রাজস্ব আদায় বাড়বে না। এ প্রসঙ্গে গবেষণা প্রতিষ্ঠান চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের গবেষণা ফেলো ও অর্থনীতিবিদ এম হেলাল আহমেদ জনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, অর্থনীতি অস্থিতিশীল, ব্যবসার গতি মন্থর, আমদানি-রপ্তানি প্রত্যাশামতো বাড়ছে না। ফলে কাস্টমসে শুল্ক আদায় কমছে, ভ্যাটে লিকেজ বাড়ছে, বিক্রি গোপনের প্রবণতা থামছে না। এর ওপর করব্যবস্থার কাঠামোগত দুর্বলতা, সংকীর্ণ করজাল, অনানুষ্ঠানিক খাতে কর পৌঁছাতে না পারা, কর প্রশাসনের দক্ষতার ঘাটতি—সব মিলিয়ে রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা বারবার আটকে যাচ্ছে।

এ বাস্তবতার পাশাপাশি আরও কিছু প্রত্যক্ষ কারণও রয়েছে। সাবেক আমলা ও জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ ফিরোজ মিয়া এ প্রসঙ্গে বলেন, এনবিআরের সাম্প্রতিক অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা, বদলি, সাজামূলক ব্যবস্থা—সব মিলিয়ে কর্মকর্তাদের মনঃসংযোগে প্রভাব ফেলেছে। মাঠে রাজস্ব সংগ্রহে এর প্রতিক্রিয়া পড়েছে বলেই তিনি মনে করছেন।

এনবিআরের প্রকাশিত হালনাগাদ রাজস্ব তথ্যও এ সবকিছুই ইঙ্গিত দিচ্ছে। আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট—সব খাতেই ঘাটতি। এর মধ্যে ভ্যাট থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে। তারপরও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। চার মাসে আদায় হয়েছে ৪৬ হাজার ৮৭৮ কোটি টাকা। লক্ষ্য ছিল ৪৮ হাজার ১৪৬ কোটি। ঘাটতি ১ হাজার ২৬৮ কোটি বা ২ দশমিক ৬৩ শতাংশ। গত বছরের একই সময়ে ভ্যাট আদায় ছিল ৩৭ হাজার ৫৬৭ কোটি। ফলে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৪ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

আয়কর খাতে রাজস্ব এসেছে ৩৭ হাজার ৮৪৯ কোটি। লক্ষ্য ছিল ৪৭ হাজার ৪৩ কোটি। ঘাটতি ৯ হাজার ১৯৪ কোটি বা ১৯ দশমিক ৫৪ শতাংশ। আগের বছরের একই সময়ে আদায় ছিল ৩২ হাজার ৫৯৭ কোটি। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬ দশমিক ১১ শতাংশ।

কাস্টমস বা শুল্কে আদায় হয়েছে ৩৪ হাজার ৭৫১ কোটি। লক্ষ্য ছিল ৪১ হাজার ৫০৭ কোটি। ঘাটতি ৬ হাজার ৭৫৬ কোটি বা ১৬ দশমিক ২৭ শতাংশ। আগের বছরের একই সময়ে আদায় ছিল ৩৩ হাজার ২৪৩ কোটি। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৫৩ শতাংশ।

এনবিআরের শীর্ষ কর্মকর্তারা বলছেন, বছরের শেষ দিকে রাজস্ব সংগ্রহ বাড়বে, যেমনটি আগেও হয়েছে। করজাল বাড়ানো, কর ফাঁকি রোধ, বকেয়া রাজস্ব পুনরুদ্ধারে তৎপরতা—এসবে তাঁরা জোর দিচ্ছেন।

চলতি অর্থবছরে এনবিআরের মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪ লাখ ৯৯ হাজার কোটি টাকা। পরে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫ লাখ ৩ হাজার কোটি। লক্ষ্য পূরণে বাকি আট মাসে আদায় করতে হবে ৩ লাখ ৮৩ হাজার ৫২২ কোটি টাকা, যা বাস্তবতার সঙ্গে তুললে কঠিন লক্ষ্যই দাঁড়ায়।

এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. আব্দুল মজিদ মনে করেন, রাজস্ব ঘাটতির মূল কারণ লক্ষ্য নির্ধারণে ভুল। তাঁর ভাষায়, ‘এনবিআরের সক্ষমতার বাইরে লক্ষ্য দেওয়া হয়, এখানেই সমস্যার শুরু।’ অর্থাৎ সংস্কার, কাঠামো, নীতির পরিবর্তন—সবই প্রয়োজনীয়; কিন্তু লক্ষ্য ও বাস্তবতার ব্যবধান না কমালে রাজস্বপ্রবাহের গতি বাড়ানো কঠিনই থেকে যায়।

বিষয়:

রাজস্বসংস্কারআইএমএফঅর্থনীতির খবরএনবিআর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

সম্পর্কিত

সরাসরি গ্রাহকসেবা বন্ধ করল বাংলাদেশ ব্যাংক, মানুষের ভোগান্তি

সরাসরি গ্রাহকসেবা বন্ধ করল বাংলাদেশ ব্যাংক, মানুষের ভোগান্তি

রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ প্রদান, ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি ঘোষণা

রকমারি বেস্টসেলার অ্যাওয়ার্ড-২০২৫ প্রদান, ১০ লাখ টাকার শিক্ষাবৃত্তি ঘোষণা

আয়কর রিটার্ন জমার সময় এক মাস বাড়ল

আয়কর রিটার্ন জমার সময় এক মাস বাড়ল

৬৫ কোটি ডলারে দ্য টেলিগ্রাফ কিনছে ডেইলি মেইল

৬৫ কোটি ডলারে দ্য টেলিগ্রাফ কিনছে ডেইলি মেইল