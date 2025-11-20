Ajker Patrika
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

গত তিন মাসে সবচেয়ে বেশি আমানত পেয়েছে ইসলামী ব্যাংক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গত তিন মাসে সবচেয়ে বেশি আমানত পেয়েছে ইসলামী ব্যাংক

দেশের ব্যাংক খাতে গত জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে মোট আমানত সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৭ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। তার মধ্যে ইসলামী ব্যাংক একাই সংগ্রহ করেছে ২১ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকা, যা শতকরা হিসাবে ৪৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য পর্যালোচনা করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, চলতি বছরে জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট চালানো ৩০টি ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করেছে ৪৭ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। সবচেয়ে বেশি আমানত সংগ্রহ করেছে ইসলামী ব্যাংক। ব্যাংকটি আমানত সংগ্রহ করেছে ২১ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকা। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ডাচ্-বাংলা ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করেছে ৬ হাজার ৭৫২ কোটি টাকা। আর তৃতীয় অবস্থানে থাকা ব্যাংক এশিয়া সংগ্রহ করেছে ৬ হাজার ২৬৩ কোটি টাকা।

ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম জুবায়দুর রহমান বলেন, আস্থা ইসলামী ব্যাংকের মূল শক্তি। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ চলতি বছরে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা নতুন আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে ১ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার আমানতের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। এখন পর্যন্ত ব্যাংকিং খাতে আমানতের দিক থেকে শীর্ষে অবস্থান করছে। ব্যাংকে সুশাসন ও গ্রাহকের আস্থা ফিরে আসায় ব্যাংক এ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়া ইসলামী ব্যাংক রেমিট্যান্স সংগ্রহেও শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালানো ৩০টি ব্যাংক মিলিয়ে ঋণ বিতরণ করেছে ৩১ হাজার ৯১০ কোটি টাকা। এর মধ্যে একাই ব্র্যাক ব্যাংক বিতরণ করেছে ২২ হাজার ৭১২ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, দেশে বর্তমানে ৩০টি ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব ব্যাংকের মোট এজেন্ট ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টের পরিমাণ ২ কোটি ৫১ লাখ ৩৯ হাজার ২৯৩ কোটি। এর মধ্যে শীর্ষে থাকা ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ৭৬ লাখ ১৩ হাজার ৬২১টি। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ব্যাংক এশিয়ার অ্যাকাউন্ট ৭৪ লাখ ৩৫ হাজার ৭২৭টি এবং ইসলামী ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ৫৬ লাখ ১০ হাজার ১৪৫টি। আর বর্তমানে দেশে এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেট রয়েছে ২০ হাজার ৪৮৮টি। এর মধ্যে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ৫ হাজার ৬২০, ব্যাংক এশিয়ার ৫ হাজার ৩৫টি এবং ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট আউটলেটের পরিমাণ ২ হাজার ৭৯২টি।

এদিকে গত জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ঋণ বিতরণে শীর্ষে থাকা ব্র্যাক ব্যাংক বিতরণ করেছে ২২ হাজার ৭১২ কোটি টাকা। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা সিটি ব্যাংক বিতরণ করেছে ৩ হাজার ৫৬৩ কোটি টাকা। আর তৃতীয় অবস্থানে থাকা ব্যাংক এশিয়া বিতরণ করেছে ১ হাজার ৬৮৪ কোটি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে দেশে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৪০ লাখ ৭৩ হাজার ৮৬৫টি। কিন্তু গত সেপ্টেম্বর শেষে এই অ্যাকাউন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৫১ লাখ ৭ হাজার ১৬৪টি। অর্থাৎ ৯ মাসের অ্যাকাউন্ট বেড়েছে ১০ লাখ ৩৩ হাজার ২৯৯টি।

একই সময়ে আমানত বেড়েছে ৫ হাজার ৯১৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত ডিসেম্বরে ব্যাংকগুলোর এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে আমানত ছিল ৪১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। কিন্তু সেপ্টেম্বর শেষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭ হাজার ৭০০ কোটি টাকা।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংকের সঞ্চয়পত্র, প্রাইজ বন্ড ও ছেঁড়াফাটা নোট বিনিময় বন্ধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ০০: ২৮
বাংলাদেশ ব্যাংকের সঞ্চয়পত্র, প্রাইজ বন্ড ও ছেঁড়াফাটা নোট বিনিময় বন্ধ

বাংলাদেশ ব্যাংক সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজ বন্ড বিক্রয় এবং ছেঁড়াফাটা নোট বিনিময়সহ পাঁচ ধরনের সেবা আজ বৃহস্পতিবার বন্ধ করে দিয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি চালানসেবা এবং চালানসংক্রান্ত ভাংতি টাকা কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আজ ইস্যু করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, প্রাথমিকভাবে আজকের পর বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ ও সদরঘাট অফিস এসব সেবা থেকে বিরত থাকবে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেবা বন্ধ করলেও বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখাগুলো যাতে নির্বিঘ্নে এসব সেবা দেয়, সে জন্য তদারকি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক কেপিআইভুক্ত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করে সেবা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। আর বিশ্বের কোনো দেশ এ ধরনের সেবা দেয় না।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সঞ্চয়পত্রের সার্ভার জালিয়াতিকে কেন্দ্র করে গ্রাহকদের বিভিন্ন সেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসংক্রান্ত কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ নিরাপত্তা স্তরভুক্ত। তাই বিশেষ নিরাপত্তার অংশ হিসেবে সাধারণ মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত করতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

অর্থনীতি

চার মাসে রাজস্ব ঘাটতি ১৭ হাজার কোটি টাকা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
চার মাসে রাজস্ব ঘাটতি ১৭ হাজার কোটি টাকা

বরাবরের মতোই রাজস্ব আদায়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) রাজস্ব আদায় হয়েছে ১ লাখ ১৯ হাজার ৪৭৮ কোটি, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬৯৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার ২১৯ কোটি টাকা বা ১২ দশমিক ৬০ শতাংশ।

তবে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় এ বছর রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ১ লাখ ৩ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, অর্থনৈতিক অস্থিতিশীল পরিবেশ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্লথগতি থাকায় রাজস্ব আদায় তুলনামূলক কম হয়েছে। একই সঙ্গে এনবিআরের কর্মকর্তাদের আন্দোলনের পর বিভিন্ন সাজামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সব পদে রদবদলের কারণে অনেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। এসবের প্রচ্ছন্ন প্রভাব রয়েছে রাজস্ব আদায়ে। যদিও রাজস্ব আদায়ে নিরলস চেষ্টার কথা জানিয়েছেন এনবিআরের কর্মকর্তারা।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের গবেষণা ফেলো ও অর্থনীতিবিদ এম হেলাল আহমেদ জনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, সামষ্টিক অর্থনীতির গতি কমে এসেছে। ব্যবসায় কর্মকাণ্ড কিছুটা মন্থরগতিতে এগোচ্ছে। আমদানি-রপ্তানির গতি বাড়ছে না; ফলে কাস্টমস থেকে প্রত্যাশিত শুল্ক আদায় হয়নি। ভ্যাট আদায়েও দুর্বলতা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের প্রকৃত বিক্রি গোপন করা, যা উল্লেখযোগ্য ভ্যাট লিকেজ তৈরি করে। তা ছাড়া করব্যবস্থারও কাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে করের আওতা সংকীর্ণ থাকা, অনানুষ্ঠানিক খাতকে কর নেটে আনা না এবং কর প্রশাসনের দক্ষতার ঘাটতি।

সাবেক আমলা ও জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ ফিরোজ মিয়া বলেন, সংগত কারণেই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এনবিআর রাজস্ব আদায়ে করতে পারে না। তবে এনবিআরের আন্দোলনের পর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম সাজামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও ব্যাপক হারে বদলির কারণে রাজস্ব আদায়ে একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতেও পারে।

তথ্য বলছে, আয়কর; শুল্ক (কাস্টমস) এবং মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট—এই তিন খাতেই রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি দেখা গেছে। এর মধ্যে ভ্যাট থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে।

আগের বছরের তুলনায় ভ্যাট আদায়ে প্রবৃদ্ধিও সবচেয়ে বেশি হয়েছে। তারপরও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। চার মাসে এনবিআর ভ্যাট আদায় করতে পেরেছে ৪৬ হাজার ৮৭৮ কোটি, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৮ হাজার ১৪৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ ঘাটতি ১ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা বা ২ দশমিক ৬৩ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে ভ্যাট আদায় হয়েছিল ৩৭ হাজার ৫৬৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৪ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

চার মাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায় হয়েছে আয়কর খাতে। এ খাতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ৩৭ হাজার ৮৪৯ কোটি, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৭ হাজার ৪৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ ঘাটতি ৯ হাজার ১৯৪ কোটি টাকা বা ১৯ দশমিক ৫৪ শতাংশ। তবে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬ দশমিক ১১ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চার মাসে এ খাতে রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৩২ হাজার ৫৯৭ কোটি টাকা।

কাস্টমস বা শুল্ক খাতে ৪১ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৩৪ হাজার ৭৫১ কোটি, ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৭৫৬ কোটি টাকা বা ১৬ দশমিক ২৭ শতাংশ। আগের বছরের প্রথম চার মাসে শুল্ক আদায় ছিল ৩৩ হাজার ২৪৩ কোটি টাকা। ফলে আগের বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৫৩ শতাংশ।

রাজস্ব আদায় বেগবান করতে অঙ্গীকারবদ্ধ জানিয়ে এনবিআরের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ‘ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্লথগতি থাকায় রাজস্ব আদায় তুলনামূলক কম হয়েছে। তবে বছরের শেষ দিকে রাজস্ব আদায়ে গতি বাড়বে বলে আশা করি, যেমনটা হয়েও থাকে। এ ছাড়া করের আওতা বৃদ্ধি, কর পরিপালন নিশ্চিতকরণ, কর ফাঁকি প্রতিরোধ ও ফাঁকি দেওয়া রাজস্ব পুনরুদ্ধার করতে কাজ করে যাচ্ছি আমরা।’

চলতি অর্থবছরে এনবিআরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৪ লাখ ৯৯ হাজার কোটি টাকা। তবে ১০ নভেম্বর ৪ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে নতুন রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৫ লাখ ৩ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণ করেছে বাজেট মনিটরিং ও সম্পদ কমিটি। লক্ষ্যপূরণে অর্থবছরের বাকি আট মাসে এনবিআরকে রাজস্ব আদায় করতে হবে ৩ লাখ ৮৩ হাজার ৫২২ কোটি টাকা।

রাজস্ব আদায়ে ঘাটতির জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে দায়ী করেছেন এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. আব্দুল মজিদ। তিনি বলেন, এনবিআরের সক্ষমতার চেয়ে বেশি লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়। এ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে।

করপোরেট

স্কুলশিক্ষার্থীদের নিয়ে লায়ন কল্লোলের হাইজিন ক্যাম্পেইন শুরু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
স্কুল শিক্ষার্থীদের নিয়ে লায়ন কল্লোলের হাইজিন ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
স্কুল শিক্ষার্থীদের নিয়ে লায়ন কল্লোলের হাইজিন ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

লায়ন কল্লোল লিমিটেডের জনপ্রিয় মামা লেমন লিকুইড ডিশওয়াশ আজ রাজধানীর লেকশোর হাইটসে ‘মিট দ্য প্রেস’ আয়োজনের মাধ্যমে তাদের নতুন কিচেন হাইজিন সচেতনতা ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করে। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস তৈরি ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা শেখানোই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, লায়ন কল্লোল লিমিটেড, কল্লোল গ্রুপ অব কোম্পানিসের প্রতিনিধিসহ শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা।

বর্তমানে ক্যাম্পেইনটি মানিকগঞ্জের ৬৫১টি স্কুলে পরিচালিত হচ্ছে, যার মাধ্যমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা হাত ধোয়া, খাবার নিরাপদে রাখা এবং সঠিকভাবে থালাবাসন পরিষ্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস শিখছে। পাশাপাশি তারা প্রশিক্ষণ পাচ্ছে ‘হাইজিন অ্যাম্বাসেডর’ হিসেবে যাতে এই জ্ঞান পরিবার ও কমিউনিটিতে ছড়িয়ে দিতে পারে।

প্রশিক্ষণপ্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হচ্ছে জাইকার রেগুলেটরি অ্যান্ড কো-অর্ডিনেটিং (এসটিআইআরসি) প্রোজেক্টের তিনটি ধাপে। প্রথমে শিক্ষকদের বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ এরপর সেই শিক্ষকেরা অন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেন এবং সর্বশেষ ধাপে ইন্টারঅ্যাকটিভ ক্লাসের মধ্যমে শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়।

জাইকা বাংলাদেশের প্রোজেক্ট ফরমুলেশন অ্যাডভাইজর মিস ওকাদা আকিকো বলেন, শিশুরা যখন ছোটবেলা থেকেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে শেখে তখন তারা নিজেদের পরিবার ও সমাজকে আরও স্বাস্থ্যকর করে তোলে। এ ছাড়া তিনি দীর্ঘমেয়াদি কার্যকরী সামজিক প্রভাব তৈরি করতে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

লায়ন কল্লোল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকেশি হাসেগাওয়া বলেন, ‘লায়নের বৈশ্বিক হাইজিন দক্ষতা এবং কল্লোল গ্রুপের শক্তিশালী বিতরণ নেটওয়ার্ক একত্রে বাংলাদেশে প্রতিদিনের স্বাস্থ্যবিধি অভ্যাসে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। তিনি জাইকা ও কল্লোল গ্রুপকে তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান।

কল্লোল গ্রুপ অব কোম্পানিসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম মোস্তফা বলেন, কমিউনিটির সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘমেয়াদি হাইজিন সচেতনতা বাড়াতে এই উদ্যোগে যুক্ত হতে পেরে তাঁরা গর্বিত।

এ ছাড়া সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেসের প্রধান বিজ্ঞানী ড. মো. লতিফুল বারী রান্নাঘরে কীভাবে ব্যাকটেরিয়া জমতে পারে এবং তা স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ঝুঁকিপূর্ণ এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন।

মো. লতিফুল বারী বলেন, চলমান পানির সঙ্গে লিকুইড ডিসওয়াশ ব্যবহার করলে দূষণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এবং খাদ্যবাহিত রোগ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

লায়ন কল্লোল লিমিটেডের মার্কেটিং ডিরেক্টর তন্ময় দত্ত গুপ্ত বলেন, ‘কিচেন হাইজিন উন্নয়নে লায়ন কল্লোল একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাজ করছে, যা সরাসরি এসডিজি ৩ গুড হেলথ অ্যান্ড ওয়েল বিং লক্ষ্যকে সমর্থন করে।

তন্ময় দত্ত গুপ্ত আরও জানান, শিক্ষার্থীদের হাইজিন অ্যাম্বাসেডর হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি ভবিষ্যতে ‘কিচেন হাইজিন অ্যাওয়ারনেস ডে’ চালু করারও পরিকল্পনা রয়েছে।

লায়ন কল্লোল লিমিটেড ২০২২ সালে জাপানের লায়ন করপোরেশন ও বাংলাদেশের কল্লোল লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে যাত্রা শুরু করে। এর ফ্ল্যাগশিপ পণ্য মামা লেমন লিকুইড ডিশওয়াশ উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিদিনের থালাবাসন ধোঁয়াকে আরও সহজ ও কার্যকর করে তুলছে।

করপোরেট

বিশ্ব টয়লেট দিবস উপলক্ষে হারপিকের বিশেষ আয়োজন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

বিশ্ব টয়লেট দিবস উপলক্ষে স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে রাজধানী ঢাকার লেকশোর হাইটস হোটেলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে হারপিক বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্যানিটেশন ব্যবস্থার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ড. আব্দুল্লাহ আল মূঈদ (পিএইচডি) ‘বিশ্ব টয়লেট দিবস ও স্যানিটেশন কর্মী’ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কি-নোট বক্তব্য দেন। তিনি জনস্বাস্থ্য রক্ষায় স্যানিটেশন কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, এসডিজিবিষয়ক স্যানিটেশনের চ্যালেঞ্জ ও তা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন। করপোরেটদের এ সেক্টরে ভূমিকা রাখার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও তিনি আলোচনা করেন।

ড. আব্দুল্লাহ আল মূঈদ তাঁর বক্তব্যের শেষে বলেন, ‘টয়লেট শুধু প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্যই নয়; বরং এটি স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা।’

পরবর্তী প্যানেল আলোচনায় বক্তারা স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি বলে মত দেন। যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের মানুষের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব বলে তাঁরা একমত হন।

প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন ডিএনসিসির প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা কমোডর এ বি এম শামসুল আলম, ডিএসসিসির প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা এয়ার কমোডর মো. মাহবুবুর রহমান তালুকদার, সাজেদা ফাউন্ডেশনের ডেপুটি সিইও ফজলুল হক, মজার ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক আরিয়ান আরিফ, রেকিট বেনকিজার (বাংলাদেশ) পিএলসির হেড অব মার্কেটিং সাবরিন মারুফ তিন্নি প্রমুখ।

আলোচনা সেশনটি পরিচালনা করেন রেকিট বেনকিজার (বাংলাদেশ) পিএলসির এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স ম্যানেজার মো. রাকিব উদ্দিন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল হারপিকের নতুন সংস্করণ ‘দিপু-টুশি হাইজিন অভিযান’ কমিক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন। এই বইয়ের মাধ্যমে শিশুরা আনন্দময়, প্রাণবন্ত ও মজার কৌশলে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, টয়লেট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন সম্পর্কে সহজে শিখতে পারবে। শিশুদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলাই এ বইয়ের লক্ষ্য।

বইটির পাশাপাশি, সারা দেশের শিশুদের স্বাস্থ্যবিধির গুরুত্ব সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে শেখাতে হারপিক প্রকাশ করেছে ডিজিটাল কার্টুন সিরিজ ‘দিপু-টুশির হাইজিন অভিযান’।

অনুষ্ঠানে হারপিক বাংলাদেশ ও সাজেদা ফাউন্ডেশন যৌথ উদ্যোগে স্যানিটেশনকর্মী এবং তাঁদের পরিবারের কল্যাণে আরও সক্রিয় হওয়ার ঘোষণা দেয়। এ ছাড়াও, সাজেদা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সিটি করপোরেশনের সঙ্গে যৌথভাবে দুই হাজার পরিচ্ছন্নতাকর্মীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার উদ্যোগের ঘোষণাও দেওয়া হয়।

রেকিট বেনকিজার (বাংলাদেশ) পিএলসির হেড অব মার্কেটিং সাবরিন মারুফ তিন্নি বলেন, ‘বিশ্ব টয়লেট দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় স্যানিটেশন একটি মৌলিক মানবাধিকার। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে আমরা ভবিষ্যতেও কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে যাব।’

উল্লেখ্য, বিশ্ব টয়লেট দিবস প্রতিবছর ১৯ নভেম্বর পালিত হয়। দিবসটির লক্ষ্য হলো, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি ৬)—২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করা।

