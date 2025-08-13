রংপুরে ব্যাংক এশিয়ার এসএমই উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মশালা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রংপুর জেলার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য এক দিনব্যাপী ‘উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মশালা’ আয়োজন করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। গত শনিবার (৯ আগস্ট) জেলার আরডিআরএস অডিটোরিয়ামে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংক এশিয়ার উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জিয়াউল হাসান মোল্লা ও প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. মাহবুবুল হক।
জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা এ কর্মশালায় অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীরা ঋণ আবেদন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন এবং ঋণপ্রদান প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত ও সহজ করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কর্মশালায় উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক উন্নয়নে ব্যাংক এশিয়ার বিভিন্ন ঋণসহায়তা নিয়েও আলোচনা করা হয়।
উল্লেখ্য, ব্যাংক এশিয়া তাদের এজেন্ট ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ণ অর্থায়ন স্কিমের অধীনে পরিচালিত ‘সাপোর্টিং পোস্ট কোভিড-১৯ স্মল স্কেল এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন প্রজেক্ট’-এর আওতায় ৩ হাজার ২৭৪ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার মধ্যে ১৭৭ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করেছে।
কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংকের উপপরিচালক মো. সাগর সরকার ও মো. মেহেদী হাসান সোহাগ, ব্যাংক এশিয়ার ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও এজেন্ট ব্যাংকিং (ব্যক্তিক ও প্রতিষ্ঠান) প্রধান মাহবুবুল হাসান, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও অ্যাসেট অপারেশনসের প্রধান আহমেদ নূরে হাবিবাসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
রংপুর জেলার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য এক দিনব্যাপী ‘উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মশালা’ আয়োজন করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। গত শনিবার (৯ আগস্ট) জেলার আরডিআরএস অডিটোরিয়ামে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংক এশিয়ার উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জিয়াউল হাসান মোল্লা ও প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. মাহবুবুল হক।
জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা এ কর্মশালায় অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীরা ঋণ আবেদন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন এবং ঋণপ্রদান প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত ও সহজ করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কর্মশালায় উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক উন্নয়নে ব্যাংক এশিয়ার বিভিন্ন ঋণসহায়তা নিয়েও আলোচনা করা হয়।
উল্লেখ্য, ব্যাংক এশিয়া তাদের এজেন্ট ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ণ অর্থায়ন স্কিমের অধীনে পরিচালিত ‘সাপোর্টিং পোস্ট কোভিড-১৯ স্মল স্কেল এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন প্রজেক্ট’-এর আওতায় ৩ হাজার ২৭৪ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার মধ্যে ১৭৭ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করেছে।
কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংকের উপপরিচালক মো. সাগর সরকার ও মো. মেহেদী হাসান সোহাগ, ব্যাংক এশিয়ার ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও এজেন্ট ব্যাংকিং (ব্যক্তিক ও প্রতিষ্ঠান) প্রধান মাহবুবুল হাসান, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও অ্যাসেট অপারেশনসের প্রধান আহমেদ নূরে হাবিবাসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
দেশের জনপ্রিয় জুতার ব্র্যান্ড স্টেপ ফুটওয়্যার ঢাকার মিরপুর ও সাভারের আশুলিয়ায় দুটি নতুন শোরুম চালু করেছে। গত শুক্রবার (৮ আগস্ট) শোরুম দুটি উদ্বোধন করা হয়। নতুন দুটি শোরুমের অবস্থান—মিরপুর রূপনগর আবাসিক এলাকার ডোরেন ভিনসিটা শপিং কমপ্লেক্স ও আশুলিয়ায় সাভারের আব্দুল মজিদ মুন্সী ফিউচার টাওয়ার।১ ঘণ্টা আগে
বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের দিকে নজর রাখছে। বিদেশি বিনিয়োগ টানতে হলে সহিংসতা এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ, অস্থিরতার সামান্য ইঙ্গিত পেলেই বিদেশি বিনিয়োগকারীরা চলে যাবেন। তাই কোনো মতানৈক্য থাকলে তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। গতকাল বুধবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে এমন সতর্কবার্তা দিয়েছেন বিদেশি বিনিয়োগকার১ ঘণ্টা আগে
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির শরিয়াহ্ সুপারভাইজরি কমিটির ৮৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি ব্যাংকের করপোরেট প্রধান কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান মাওলানা মুফতি শাহেদ রহমানী।১ ঘণ্টা আগে
আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে কালোটাকার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ এবং ঋণখেলাপিদের অংশগ্রহণের পথ বন্ধ করতে অন্তর্বর্তী সরকার সক্রিয়ভাবে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। তবে তিনি একই সঙ্গে বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোকেও ইতিবাচক সাড়া দিয়ে চলমান সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন আনতে হবে।২ ঘণ্টা আগে