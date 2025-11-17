সিটিজেনস ব্যাংকের বার্ষিক ঝুঁকি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসির ‘বার্ষিক ঝুঁকি সম্মেলন ২০২৫’ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের অফসাইট সুপারভিশন বিভাগের পরিচালক এ এন এম মইনুল কবির। তিনি ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলমগীর হোসেন। তিনি সমসাময়িক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্যাংকিং কার্যক্রমে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও তা হ্রাসে করণীয় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেন।
সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও মো. আবদুল লতিফ, চিফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এবং চিফ রিস্ক অফিসার মো. ইসরাইল হোসেন।
রিসোর্স পারসন হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের অফসাইট সুপারভিশন বিভাগের উপপরিচালক এম এম অপূর্ব আবরার। এ ছাড়া ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, বিভাগীয় প্রধান ও বিভিন্ন শাখার ব্যবস্থাপকেরা সম্মেলনে অংশ নেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ ব্যাংক সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজ বন্ড বিক্রিসহ পাঁচ ধরনের সেবা বন্ধ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ ছাড়া গ্রাহক পর্যায়ে ছেঁড়া-ফাটা নোট বদল, সরকারি চালান সেবা এবং ভাংতি টাকা চালান-সংক্রান্ত কার্যক্রম থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ৩০ নভেম্বর থেকে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিস এসব সেবা বন্ধ করে দেবে।
পর্যায়ক্রমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঢাকার বাইরে অন্যান্য বিভাগীয় অফিসেও এসব কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হবে। বর্তমান এসব সেবা দেওয়া মতিঝিল অফিসের ১২ কাউন্টার ৩০ নভেম্বরের পর বন্ধ হয়ে যাবে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেবা বন্ধ করলেও বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখাগুলোতে গ্রাহক এসব সেবা পাবেন বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।
সূত্র জানায়, মতিঝিল অফিসের ১৬টি কাউন্টারে ধাতব মুদ্রা বিনিময়, স্মারক মুদ্রা বিক্রি, অপ্রচলিত নোটের বিরোধ নিষ্পত্তি ও ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন চলমান থাকবে। এসব সেবাও ভবিষ্যতে কীভাবে বন্ধ হবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে গভর্নর। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য বিভাগে নিয়োগ কার্যালয় এই সেবা ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা-সংক্রান্ত কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ নিরাপত্তা স্তরভুক্ত। তাই বিশেষ নিরাপত্তার অংশ হিসেবে সাধারণ মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কেরানীগঞ্জের পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কনটেইনার টার্মিনাল (পিআইসিটি) পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অভ্যন্তরীণ লজিস্টিক খাতের সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান মেডলগ বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেডকে। আগামী ২২ বছর তারা এই কনটেইনার টার্মিনাল উন্নয়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পরিচালনা করবে। এ জন্য তারা প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।
আজ সোমবার রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তিতে সই হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামান এবং মেডলগ বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ টি এম আনিসুল মিল্লাত তাঁদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সরকার ও মেডলগের ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশের লজিস্টিক ও বাণিজ্য অবকাঠামোর জন্য এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বক্তারা।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, চুক্তির আওতায় মেডলগ এসএ তার স্থানীয় প্রতিষ্ঠান মেডলগ বাংলাদেশ পানগাঁও টার্মিনালের কার্যক্রম, সরবরাহ ও অটোমেশন তত্ত্বাবধান করবে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ লজিস্টিকসকে উন্নত করতে বৈশ্বিক দক্ষতা ও উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে আসবে।
এ ছাড়া এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যে সহায়তা দেওয়ার জন্য টার্মিনালের সুবিধাগুলো বাড়বে এবং বার্ষিক হ্যান্ডলিং ক্ষমতা ১ লাখ ৬০ হাজার টিইইউয়ে উন্নীত করবে।
মাল্টিমোডাল সংযোগ জোরদার করার লক্ষ্যে পানগাঁওকে অন্যান্য নৌবন্দর ও সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত করতে মেডলগ অভ্যন্তরীণ বার্জ ভাড়া করা হবে। বার্জগুলো বৃহৎ আকারের পণ্যও পরিবহন করবে এবং অন্যদিকে ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান ও রিফার যানবাহন অঞ্চলজুড়ে অতিরিক্ত সরবরাহ চ্যানেল খুলবে। উন্নত আন্তমোডাল পরিবহন অভ্যন্তরীণ পণ্য পরিবহনের সঙ্গে সম্পর্কিত অনিশ্চয়তা কমাবে এবং লিড টাইম নিশ্চিত করবে, যা স্থানীয় আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের জন্য বড় সহায়ক হবে।
সরঞ্জাম ও সুবিধার মধ্যে থাকবে দুটি মোবাইল হারবার ক্রেন, রিফার কানেকশন এবং ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের পাশাপাশি একটি খালি কনটেইনার স্টোরেজ, মেরামত ইয়ার্ড এবং স্টাফিং ও স্ট্রিপিংয়ের জন্য ১০ হাজার বর্গমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত কনটেইনার ফ্রেইট স্টেশন।
টার্মিনালসংলগ্ন জমিতে তুলা গুদামজাতকরণ এবং ড্রাই স্টোরেজ ডিস্ট্রিবিউশনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে, যা আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকদের জন্য বিশেষ সুবিধাজনক হবে।
অনুষ্ঠানে নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, এ বিনিয়োগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। পার্টিকুলারলি তাদের জন্য, যারা ৪ আগস্ট রক্ত দিয়েছে। এই প্রকল্প যখন শেষ হবে, তখন অনেক তরুণের কর্মসংস্থান হবে।
এই উপদেষ্টা বলেন, ‘চট্টগ্রাম পোর্ট ছাড়াও মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানোর কাজ চলছে। মোংলাতেও বিনিয়োগ আসছে। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমরা মেরিটাইম পোর্ট স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কাজ করছি; যা ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হবে। আমরা আশা করছি, এটা আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান করবে।’
উপদেষ্টা সাখাওয়াত বলেন, ‘এই চুক্তি বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে জাতির জন্য বড় অবদান। যাদের মধ্যে এ নিয়ে সন্দেহ ছিল, আশা করি, আজ তা দূর হবে। এই ধারাবাহিকতায় মোংলা সমুদ্রবন্দর পরিচালনায়ও বিদেশি বিনিয়োগ আসবে।’
আনিসুল মিল্লাত বলেন, ‘পানগাঁও অভ্যন্তরীণ কনটেইনার টার্মিনালটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধি এবং লজিস্টিকস দক্ষতার ক্ষেত্রে নতুন মান গড়ে তোলার অপরিসীম সম্ভাবনা রাখে। মেডলগের বিশ্বব্যাপী দক্ষতা কাজে লাগিয়ে এবং আমাদের কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারব এবং অভ্যন্তরীণ লজিস্টিকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে এ অঞ্চলের শীর্ষ স্থানে নিয়ে যেতে পারব।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামীকাল মঙ্গলবার ১০ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড বিক্রয়ের নিলাম হতে যাচ্ছে। আগামীকাল নিলামটি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।
আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স অ্যান্ড পাবলিকেশন্স বিভাগ থেকে এ বিষয়ে একটা প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে জানানো হয়, নিলামে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা অভিহিত মূল্যের (ফেস ভ্যালু) ১০ বছর মেয়াদি বন্ড ইস্যু করা হবে। বন্ডটির কুপন বা মুনাফা বার্ষিক কাট অফ ইল্ড হারে নির্ধারিত হবে এবং মুনাফা ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে পরিশোধ করা হবে। নিলামে কেবল সরকারি সিকিউরিটিজের প্রাইমারি ডিলার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি বিড দাখিল করতে পারবে। তবে অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব খাত বা ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের পক্ষ থেকে প্রাইমারি ডিলারের মাধ্যমে বিড জমা দিতে পারবে।
এদিকে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি ১০০ টাকার ফেস ভ্যালু বন্ডের জন্য কাঙ্ক্ষিত ইল্ড হার ও ক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখ করে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থাপিত এফএমআই ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিড দাখিল করতে হবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে আগের প্রচলিত সিল-কভার ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বিড জমা দেওয়ার সুযোগও রাখা হয়েছে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দুবাই এয়ারশোর প্রথম দিনেই আজ সোমবার ৩৮ বিলিয়ন ডলারের চুক্তিতে বোয়িংয়ের ৬৫টি ৭৭৭এক্স বিমান কেনার ঘোষণা দিয়েছে এমিরেটস। এই উড়োজাহাজের ডেলিভারি শুরু হবে ২০২৭ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে। চুক্তিতে জেনারেল ইলেকট্রিকের ১৩০টি জিই৯ এক্স ইঞ্জিনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ইতিমধ্যেই বোয়িং ৭৭৭-এর সবচেয়ে বড় গ্রাহক এমিরেটস এখন মোট ২৭০টি ৭৭৭এক্স, ১০টি ৭৭৭ কার্গো বিমান এবং ৩৫টি বোয়িং ৭৮৭-এর অর্ডার করেছে।
এমিরেটস গ্রুপের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী শেখ আহমেদ বিন সায়েদ আল মাকতুম এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, এটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ, যা উচ্চমূল্যের উৎপাদন খাতে বিপুল কর্মসংস্থানকে টিকিয়ে রাখবে।
দুবাই সরকারের মালিকানাধীন এমিরেটস বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক বিমান সংস্থা, যারা চলতি মাসের শুরুর দিকে অর্ধবার্ষিক ২.৯ বিলিয়ন ডলার মুনাফার ঘোষণা করেছে। ৭৭৭এক্স সরবরাহে বারবার বিলম্বে সংস্থাটির অসন্তোষ ছিল। বর্তমানে তাদের ৩১৫টি বোয়িং ওয়াইড-বডি বা দীর্ঘ পাল্লার উড়োজাহাজের অর্ডার প্রক্রিয়াধীন।
শেখ আহমেদ বলেন, ‘কেউ কেউ হয়তো আমাদের বিশাল অর্ডার নিয়ে সন্দিহান; কিন্তু প্রতিটি উড়োজাহাজই এমিরেটসের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনার অংশ।’
সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা ও নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট মামলার কারণে চাপের মুখে থাকা বোয়িংয়ের জন্য এই অর্ডার বড় ধরনের স্বস্তি। জুনে এয়ার ইন্ডিয়ার দুর্ঘটনায় ২৬০ জন নিহত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি নতুন করে সমালোচনার মুখে পড়ে।
ডেলিভারিতে বিলম্বের কারণে এমিরেটসকে পুরোনো বহরের বিমান—বিশেষ করে উৎপাদন বন্ধ হওয়া এয়ারবাস এ৩৮০-পুনঃসংস্কার করতে হচ্ছে। নতুন অর্ডারে উন্নয়নাধীন বড় মাপের ৭৭৭এক্স সংস্করণে আপগ্রেডের অপশনও রাখা হয়েছে।
