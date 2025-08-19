Ajker Patrika
১২তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা নভেম্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামী ৪-১১ নভেম্বর রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজন করা হবে ১২তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা।

আজ মঙ্গলবার এই উপলক্ষে এসএমই চেম্বার-অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় জানানো হয়, এ মেলায় অংশগ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন খাতের ৮৫০ জন উদ্যোক্তা আবেদন করেছেন। শিগগির যাচাই-বাছাই শেষে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য উদ্যোক্তাদের তালিকা চূড়ান্ত করা হবে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিক্রয় এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজার সম্প্রসারণ; এসএমই উদ্যোক্তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, যোগাযোগ ও সেতুবন্ধন তৈরিতে সহায়তা; ভোক্তা এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন এবং সেমিনার/মতবিনিময় সভা আয়োজনের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন ও সেবা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভোক্তাসহ বিভিন্ন মহলের সৃজনশীল মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ মেলার আয়োজন করা হচ্ছে বলে সভায় জানানো হয়।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন মো. মুসফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ও পরিচালক পর্ষদ সদস্য সামিম আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য দেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজিম হাসান সাত্তার।

মুসফিকুর রহমান বলেন, এ মেলা উদ্যোক্তাদের, এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজকমাত্র। তাই উদ্যোক্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সম্ভব সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে এ মেলা আয়োজন করবে এসএমই ফাউন্ডেশন। এ লক্ষ্যে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

সভায় জানানো হয়, শতভাগ দেশি পণ্যের এ মেলায় এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য তিন শতাধিক স্টলের ব্যবস্থা থাকবে।

এ ছাড়া এসএমই উদ্যোক্তাদের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে এ বছরও পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ‘জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২৫’ দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত গত ১১টি জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় প্রায় আড়াই হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা প্রায় ৪৪ কোটি টাকার পণ্য বিক্রয় ও প্রায় ৭৩ কোটি টাকার অর্ডার নেন।

এ ছাড়া সারা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য বিভাগ ও জেলায় আঞ্চলিক-বিভাগীয় এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন।

মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচিতি ও কর্মসূচি তুলে ধরার লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের একটি সচিবালয়, মিডিয়া সেন্টার, রক্তদান কেন্দ্র, ক্রেতা-বিক্রেতা মিটিং বুথ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন: বিটাক, বিএসটিআই, বিসিআইসি, বিসিক, বিএসইসি, জেডিপিসি, বিসিএসআইআর, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্টল থাকবে।

মেলায় বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনারের পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহজে ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে ব্যাংকার-উদ্যোক্তা ম্যাচমেকিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। দেশীয় উৎপাদনকারী অথবা সেবামূলক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তারাই মেলায় পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের সুযোগ পাবেন।

বিদেশি/আমদানি করা পণ্য মেলায় প্রদর্শন কিংবা বিক্রয় করা যাবে না।

