১২তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা নভেম্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আগামী ৪-১১ নভেম্বর রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজন করা হবে ১২তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা।
আজ মঙ্গলবার এই উপলক্ষে এসএমই চেম্বার-অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় জানানো হয়, এ মেলায় অংশগ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন খাতের ৮৫০ জন উদ্যোক্তা আবেদন করেছেন। শিগগির যাচাই-বাছাই শেষে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য উদ্যোক্তাদের তালিকা চূড়ান্ত করা হবে।
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিক্রয় এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজার সম্প্রসারণ; এসএমই উদ্যোক্তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, যোগাযোগ ও সেতুবন্ধন তৈরিতে সহায়তা; ভোক্তা এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন এবং সেমিনার/মতবিনিময় সভা আয়োজনের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন ও সেবা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভোক্তাসহ বিভিন্ন মহলের সৃজনশীল মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ মেলার আয়োজন করা হচ্ছে বলে সভায় জানানো হয়।
এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন মো. মুসফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ও পরিচালক পর্ষদ সদস্য সামিম আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য দেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজিম হাসান সাত্তার।
মুসফিকুর রহমান বলেন, এ মেলা উদ্যোক্তাদের, এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজকমাত্র। তাই উদ্যোক্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সম্ভব সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে এ মেলা আয়োজন করবে এসএমই ফাউন্ডেশন। এ লক্ষ্যে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।
সভায় জানানো হয়, শতভাগ দেশি পণ্যের এ মেলায় এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য তিন শতাধিক স্টলের ব্যবস্থা থাকবে।
এ ছাড়া এসএমই উদ্যোক্তাদের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে এ বছরও পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ‘জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২৫’ দেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত গত ১১টি জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় প্রায় আড়াই হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা প্রায় ৪৪ কোটি টাকার পণ্য বিক্রয় ও প্রায় ৭৩ কোটি টাকার অর্ডার নেন।
এ ছাড়া সারা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য বিভাগ ও জেলায় আঞ্চলিক-বিভাগীয় এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন।
মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচিতি ও কর্মসূচি তুলে ধরার লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের একটি সচিবালয়, মিডিয়া সেন্টার, রক্তদান কেন্দ্র, ক্রেতা-বিক্রেতা মিটিং বুথ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন: বিটাক, বিএসটিআই, বিসিআইসি, বিসিক, বিএসইসি, জেডিপিসি, বিসিএসআইআর, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্টল থাকবে।
মেলায় বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনারের পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহজে ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে ব্যাংকার-উদ্যোক্তা ম্যাচমেকিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। দেশীয় উৎপাদনকারী অথবা সেবামূলক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তারাই মেলায় পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের সুযোগ পাবেন।
বিদেশি/আমদানি করা পণ্য মেলায় প্রদর্শন কিংবা বিক্রয় করা যাবে না।
আগামী ৪-১১ নভেম্বর রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজন করা হবে ১২তম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা।
আজ মঙ্গলবার এই উপলক্ষে এসএমই চেম্বার-অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় জানানো হয়, এ মেলায় অংশগ্রহণের জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন খাতের ৮৫০ জন উদ্যোক্তা আবেদন করেছেন। শিগগির যাচাই-বাছাই শেষে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য উদ্যোক্তাদের তালিকা চূড়ান্ত করা হবে।
ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিক্রয় এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজার সম্প্রসারণ; এসএমই উদ্যোক্তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, যোগাযোগ ও সেতুবন্ধন তৈরিতে সহায়তা; ভোক্তা এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন এবং সেমিনার/মতবিনিময় সভা আয়োজনের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন ও সেবা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভোক্তাসহ বিভিন্ন মহলের সৃজনশীল মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ মেলার আয়োজন করা হচ্ছে বলে সভায় জানানো হয়।
এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন মো. মুসফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ও পরিচালক পর্ষদ সদস্য সামিম আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য দেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজিম হাসান সাত্তার।
মুসফিকুর রহমান বলেন, এ মেলা উদ্যোক্তাদের, এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজকমাত্র। তাই উদ্যোক্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সম্ভব সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে এ মেলা আয়োজন করবে এসএমই ফাউন্ডেশন। এ লক্ষ্যে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।
সভায় জানানো হয়, শতভাগ দেশি পণ্যের এ মেলায় এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য তিন শতাধিক স্টলের ব্যবস্থা থাকবে।
এ ছাড়া এসএমই উদ্যোক্তাদের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে এ বছরও পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ‘জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২৫’ দেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত গত ১১টি জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় প্রায় আড়াই হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা প্রায় ৪৪ কোটি টাকার পণ্য বিক্রয় ও প্রায় ৭৩ কোটি টাকার অর্ডার নেন।
এ ছাড়া সারা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য বিভাগ ও জেলায় আঞ্চলিক-বিভাগীয় এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন।
মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচিতি ও কর্মসূচি তুলে ধরার লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের একটি সচিবালয়, মিডিয়া সেন্টার, রক্তদান কেন্দ্র, ক্রেতা-বিক্রেতা মিটিং বুথ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন: বিটাক, বিএসটিআই, বিসিআইসি, বিসিক, বিএসইসি, জেডিপিসি, বিসিএসআইআর, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্টল থাকবে।
মেলায় বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনারের পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহজে ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে ব্যাংকার-উদ্যোক্তা ম্যাচমেকিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। দেশীয় উৎপাদনকারী অথবা সেবামূলক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তারাই মেলায় পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের সুযোগ পাবেন।
বিদেশি/আমদানি করা পণ্য মেলায় প্রদর্শন কিংবা বিক্রয় করা যাবে না।
দেশের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে স্পট মার্কেট থেকে তিন কার্গো এলএনজি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। যুক্তরাজ্য থেকে এই তিন কার্গো এলএনজি আনতে ব্যয় হবে ১ হাজার ৪৪২ কোটি ৩ লাখ ৯৬ হাজার ৩৮৮ টাকা। আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত৪ মিনিট আগে
এক দিনেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ৪১ অতিরিক্ত কর কমিশনারকে বদলি করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) এনবিআরের কর প্রশাসন থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে সই করেছেন প্রথম সচিব (কর প্রশাসন) মো. মোসাদ্দেক হুসেন।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের কমার্শিয়াল কাউন্সেলর (বাণিজ্য বিভাগ) পল জি ফ্রস্ট বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময়, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়ন, বাজার সম্প্রসারণ৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান এ এফ এম শাহীনুল ইসলামের একটি অশ্লীল ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এ ঘটনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন গভর্নর আহসান এইচ মনসুর।৪ ঘণ্টা আগে