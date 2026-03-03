Ajker Patrika
ভরিতে ৩ হাজার বাড়ল সোনার দাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দেশের বাজারে আবারও বাড়ল সোনার দাম। গতকাল সোমবার সবচেয়ে ভালো মানের ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ৫ হাজার ৪২৪ টাকা বাড়ার পর আজ মঙ্গলবার (৩ মার্চ) সোনার দাম বেড়েছে ৩ হাজার ২৮২ টাকা। এতে এক ভরি সোনার দাম হয়েছে ২ লাখ ৭৭ হাজার ৩৮৬ টাকা।

আজ সকাল সাড়ে ৯টায় বৈঠক শেষে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি বৈঠকে নির্ধারিত সোনার নতুন দাম আজ সকাল ১০টা থেকে কার্যকর হয়েছে।

বাজুসের মূল্য তালিকায় আরও দেখা গেছে, ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৬১ হাজার ৬৮২ টাকা থেকে বেড়ে ২ লাখ ৬৪ হাজার ৩৮৬ টাকা হয়েছে। ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনার দাম ২ লাখ ২৪ হাজার ২৯৯ টাকা থেকে ২ লাখ ২৬ হাজার ৯৬৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনার দাম ১ লাখ ৮৩ হাজার ৫৩৩ টাকা থেকে ১ লাখ ৮৫ হাজার ৭৭৯ টাকা হয়েছে।

সোনার দাম বাড়ালেও রুপার দামে পরিবর্তন আনেনি বাজুস। ২২ ক্যারেটের ১ ভরি রুপার দাম ৭ হাজার ১৭৩ টাকা, ২১ ক্যারেটের এক ভরি রুপা ৬ হাজার ৮৮২ টাকা, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি রুপা ৫ হাজার ৮৯১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির এক ভরি রুপার দাম ৪ হাজার ৪৩৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কমিটির চেয়ারম্যান ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, তেজাবী স্বর্ণের দাম বাড়ায় নতুন এই মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে এ মূল্য কার্যকর থাকবে।

সোনাবাজারঅর্থনীতির খবরবাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন
