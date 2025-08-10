‘টানাটানির সংসারে যদি ৩০০ টাকা বাঁচে, এইটা আমাগো জন্য অনেক কিছু’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রোদে দাঁড়িয়ে ঘাম ঝরলেও মুখে হাসি আমেনা খাতুনের। শান্তিনগরের এক গৃহকর্মী তিনি। বাজারে যাচ্ছিলেন তেল ও ডাল কিনতে। পথেই চোখে পড়ে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) ভ্রাম্যমাণ ট্রাক। দাম শুনেই লাইনে দাঁড়িয়ে গেলেন।
বাজারে যেখানে লিটারপ্রতি সয়াবিন তেলের দাম ১৮৯, সেখানে ট্রাকে মিলছে ১১৫ টাকায়। ২ লিটারে সাশ্রয় ১৪৮ টাকা। সঙ্গে ২ কেজি মসুর ডাল ও ১ কেজি চিনি মিলিয়ে তাঁর মোট সাশ্রয় প্রায় ৩০০ টাকা। সংসারের টানাপোড়েনে এই সাশ্রয় আমেনা খাতুনের কাছে অনেক বড় স্বস্তি, যদিও এর জন্য তাঁকে ১ ঘণ্টা রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।
আমেনা খাতুন বলেন, ‘আমি শান্তিনগর বাজারে যাইতেছিলাম সদাই কিনতে। এখানে তেল বেচে দেখে দাঁড়াইছি। আমরা মাইনষের বাড়িত কাম কইরা যা পাই, তা দিয়া কোনোরকম সংসার চালাইতে হয়। টানাটানির সংসারে যদি তিন শ টাকা বাঁচে, এইটা আমাগো জন্য অনেক কিছু। তবে এর জন্য এক ঘণ্টা রইদের মধ্যে দাঁড়াই থাকুন লাগছে আমার।’
আজ রোববার (১০ আগস্ট) থেকে আগের ঘোষণা অনুযায়ী রাজধানীসহ সারা দেশে টিসিবির ভ্রাম্যমাণ ট্রাকসেলে নিত্যপণ্য বিক্রি শুরু হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেজে রয়েছে ২ লিটার ভোজ্যতেল (প্রতি লিটার ১১৫ টাকা), ১ কেজি চিনি (৮০ টাকা) ও ২ কেজি মসুর ডাল (প্রতি কেজি ৭০ টাকা)। প্যাকেজের দাম ৪৫০ টাকা।
প্রথম দিন রাজধানীতে ৬০ স্থানে, আর সারা দেশে মোট ১২৮টি ট্রাকে এ পণ্য বিক্রি হয়। প্রতিটি ট্রাকে ৫০০ জনের জন্য পণ্য বরাদ্দ ছিল।
বিক্রি শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘ লাইন পড়ে যায় এবং গড়ে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টায় সব পণ্য শেষ হয়ে যায়। কোথাও কোথাও ভিড় ও অপেক্ষার কারণে অনেকে মাঝপথে ফিরে যান। লাইনে দাঁড়ানো ক্রেতাদের অভিযোগ, পণ্যের তুলনায় মানুষের সংখ্যা বেশি, আর কিছু ক্ষেত্রে কেউ কেউ দুবার পণ্য নিয়েছেন।
সেগুনবাগিচা বাজারের সামনে পণ্য বিক্রি করছিলেন রিনি এন্টারপ্রাইজের বিক্রয় প্রতিনিধি মো. লিটন। তিনি জানান, বেলা ১টায় বিক্রি শুরু করে আড়াই ঘণ্টায় ৪৩০ জনকে পণ্য দেওয়া হয়েছে, বাকিটা শেষ হতে আধা ঘণ্টা লাগবে। সচিবালয়, শাহবাগ, বনশ্রী, যাত্রাবাড়ীসহ অন্যান্য স্থানে একই পরিস্থিতি ছিল।
বাসাবো বালুর মাঠের ক্রেতা নেসার আহমেদ দোকান বন্ধ রেখে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে ধৈর্য হারিয়ে ফিরে যান। তাঁর ভাষায়, ‘মানুষের তুলনায় পণ্য কম, তাই শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে কি না, সে নিশ্চয়তা নেই।’
গত মে ও জুন মাসে ঈদুল আজহা সামনে রেখে একইভাবে পণ্য বিক্রি করেছিল টিসিবি। তখন তেলের দাম ছিল লিটারপ্রতি ১৩৫, চিনি কেজিপ্রতি ৮৫ ও ডাল কেজিপ্রতি ৮০ টাকা। এবার তেল লিটারে ২০, চিনি কেজিতে ৫ ও ডাল কেজিতে ১০ টাকা করে কমেছে।
টিসিবির এ কার্যক্রম ঢাকায় চলবে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, আর ঢাকার বাইরে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত।
রোদে দাঁড়িয়ে ঘাম ঝরলেও মুখে হাসি আমেনা খাতুনের। শান্তিনগরের এক গৃহকর্মী তিনি। বাজারে যাচ্ছিলেন তেল ও ডাল কিনতে। পথেই চোখে পড়ে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) ভ্রাম্যমাণ ট্রাক। দাম শুনেই লাইনে দাঁড়িয়ে গেলেন।
বাজারে যেখানে লিটারপ্রতি সয়াবিন তেলের দাম ১৮৯, সেখানে ট্রাকে মিলছে ১১৫ টাকায়। ২ লিটারে সাশ্রয় ১৪৮ টাকা। সঙ্গে ২ কেজি মসুর ডাল ও ১ কেজি চিনি মিলিয়ে তাঁর মোট সাশ্রয় প্রায় ৩০০ টাকা। সংসারের টানাপোড়েনে এই সাশ্রয় আমেনা খাতুনের কাছে অনেক বড় স্বস্তি, যদিও এর জন্য তাঁকে ১ ঘণ্টা রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।
আমেনা খাতুন বলেন, ‘আমি শান্তিনগর বাজারে যাইতেছিলাম সদাই কিনতে। এখানে তেল বেচে দেখে দাঁড়াইছি। আমরা মাইনষের বাড়িত কাম কইরা যা পাই, তা দিয়া কোনোরকম সংসার চালাইতে হয়। টানাটানির সংসারে যদি তিন শ টাকা বাঁচে, এইটা আমাগো জন্য অনেক কিছু। তবে এর জন্য এক ঘণ্টা রইদের মধ্যে দাঁড়াই থাকুন লাগছে আমার।’
আজ রোববার (১০ আগস্ট) থেকে আগের ঘোষণা অনুযায়ী রাজধানীসহ সারা দেশে টিসিবির ভ্রাম্যমাণ ট্রাকসেলে নিত্যপণ্য বিক্রি শুরু হয়েছে। প্রতিটি প্যাকেজে রয়েছে ২ লিটার ভোজ্যতেল (প্রতি লিটার ১১৫ টাকা), ১ কেজি চিনি (৮০ টাকা) ও ২ কেজি মসুর ডাল (প্রতি কেজি ৭০ টাকা)। প্যাকেজের দাম ৪৫০ টাকা।
প্রথম দিন রাজধানীতে ৬০ স্থানে, আর সারা দেশে মোট ১২৮টি ট্রাকে এ পণ্য বিক্রি হয়। প্রতিটি ট্রাকে ৫০০ জনের জন্য পণ্য বরাদ্দ ছিল।
বিক্রি শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘ লাইন পড়ে যায় এবং গড়ে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টায় সব পণ্য শেষ হয়ে যায়। কোথাও কোথাও ভিড় ও অপেক্ষার কারণে অনেকে মাঝপথে ফিরে যান। লাইনে দাঁড়ানো ক্রেতাদের অভিযোগ, পণ্যের তুলনায় মানুষের সংখ্যা বেশি, আর কিছু ক্ষেত্রে কেউ কেউ দুবার পণ্য নিয়েছেন।
সেগুনবাগিচা বাজারের সামনে পণ্য বিক্রি করছিলেন রিনি এন্টারপ্রাইজের বিক্রয় প্রতিনিধি মো. লিটন। তিনি জানান, বেলা ১টায় বিক্রি শুরু করে আড়াই ঘণ্টায় ৪৩০ জনকে পণ্য দেওয়া হয়েছে, বাকিটা শেষ হতে আধা ঘণ্টা লাগবে। সচিবালয়, শাহবাগ, বনশ্রী, যাত্রাবাড়ীসহ অন্যান্য স্থানে একই পরিস্থিতি ছিল।
বাসাবো বালুর মাঠের ক্রেতা নেসার আহমেদ দোকান বন্ধ রেখে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে ধৈর্য হারিয়ে ফিরে যান। তাঁর ভাষায়, ‘মানুষের তুলনায় পণ্য কম, তাই শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে কি না, সে নিশ্চয়তা নেই।’
গত মে ও জুন মাসে ঈদুল আজহা সামনে রেখে একইভাবে পণ্য বিক্রি করেছিল টিসিবি। তখন তেলের দাম ছিল লিটারপ্রতি ১৩৫, চিনি কেজিপ্রতি ৮৫ ও ডাল কেজিপ্রতি ৮০ টাকা। এবার তেল লিটারে ২০, চিনি কেজিতে ৫ ও ডাল কেজিতে ১০ টাকা করে কমেছে।
টিসিবির এ কার্যক্রম ঢাকায় চলবে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, আর ঢাকার বাইরে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত।
পাবনার চাটমোহরে প্রাণ ডেইরির একটি গ্রামীণ দুধ সংগ্রহকেন্দ্রে ভেজাল দুধ শনাক্ত হওয়ার ঘটনাটি পরিকল্পিত বলে দাবি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রাণের তদন্তে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে নিম্নমানের দুধ সরবরাহে ব্যর্থ একটি স্থানীয় সংঘবদ্ধ চক্র কৌশলে এ ঘটনা ঘটায়।১ ঘণ্টা আগে
১২ আগস্ট (মঙ্গলবার) থেকে বাজারে আসছে ‘বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপত্য’ শীর্ষক নতুন ডিজাইন ও সিরিজের ১০০ টাকা মূল্যমানের ব্যাংক নোট। প্রথমে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিস থেকে ইস্যু করা হবে, পরে ধাপে ধাপে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যান্য অফিস থেকেও পাওয়া যাবে।৩ ঘণ্টা আগে
সভায় জানানো হয়, বিশ্বব্যাপী চিকিৎসা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি শিল্প গত এক দশকে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, গড় আয়ু বৃদ্ধির ফলে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি, দীর্ঘমেয়াদি ও জটিল রোগের হার বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণের ফলে চিকিৎসা সরঞ্জামের চাহিদা বিশ্বজুড়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে৩ ঘণ্টা আগে
সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে পূবালী ব্যাংক পিএলসি উপহারস্বরূপ বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের (BCSIR) কর্মকর্তাদের জন্য একটি মাইক্রোবাস দিয়েছে। পূবালী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ আলী বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল৫ ঘণ্টা আগে