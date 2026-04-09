কমল সোনা-রুপার দাম, প্রতি ভরি কত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৯ এপ্রিল ২০২৬, ১০: ৫৪
দাম বাড়ানোর একদিন পরই দাম কমিয়ে নতুন করে নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। নতুন নির্ধারিত দামে ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি ভরি ধরা হয়েছে ২ লাখ ৪৭ হাজার ৯৭৯ টাকা, যা গতকাল বুধবার ছিল ২ লাখ ৫২ হাজার ৪৮৯ টাকা। অর্থাৎ গতকালের মূল্য থেকে আজ ৪ হাজার ৫১০ টাকা কমেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল‍) সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে বাজুসের স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং-এর এক জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সার্বিক বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আজ সকাল ১০টা থেকে সারাদেশে সোনা-রুপার দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাজুসের তালিকায় আরও দেখা যায়, ২১ ক্যারেট প্রতি ভরি প্রায় ২ লাখ ৩৬ হাজার ৭২১ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট প্রতি ভরি প্রায় ২ লাখ ২ হাজার ৮৯৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া সনাতন পদ্ধতির সোনার মূল্য প্রতি ভরি প্রায় ১ লাখ ৬৫ হাজার ২৮৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, রুপার ২২ ক্যারেট প্রতি ভরির দাম ৫ হাজার ৭১৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা গতকাল বুধবার ছিল ৫ হাজার ৮৮৫ টাকা। আর ২১ ক্যারেট প্রতি ভরি রুপার দাম ৫ হাজার ৪২৪ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট প্রতি ভরি রুপার দাম ৪ হাজার ৬৬৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এছাড়া, সনাতন পদ্ধতির রুপার দাম রাখা হয়েছে প্রতি ভরি ৩ হাজার ৪৯৯ টাকা।

বাজুস জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে এই মূল্য কার্যকর থাকবে। এছাড়া ক্রেতাদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট আদায় করে তা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

আ.লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের অধ্যাদেশ: শেষ মুহূর্তে সময় চাইলেন বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার বললেন—সুযোগ নেই

অভিজ্ঞতা ছাড়াই চাকরির সুযোগ মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে

ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি ‘লঙ্ঘন’, ফের হরমুজ প্রণালি বন্ধ করল ইরান

ইরান হরমুজে টোল বসালে বাহরাইনে মার্কিন পঞ্চম নৌবহরের কী হবে

সচিবালয়ের পক্ষে কথা বলায় এবং নিউজ শেয়ার করায় বিচারকদের শোকজ

এলাকার খবর
Loading...

বিটকয়েনে বিলিয়ন ডলারের ধরা খেয়েছে ট্রাম্প পরিবার

বিটকয়েনে বিলিয়ন ডলারের ধরা খেয়েছে ট্রাম্প পরিবার

সচিবালয়ের পক্ষে কথা বলায় এবং নিউজ শেয়ার করায় বিচারকদের শোকজ

সচিবালয়ের পক্ষে কথা বলায় এবং নিউজ শেয়ার করায় বিচারকদের শোকজ

ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি ‘লঙ্ঘন’, ফের হরমুজ প্রণালি বন্ধ করল ইরান

আবারও হরমুজ প্রণালি বন্ধ করল ইরান

অভিজ্ঞতা ছাড়াই চাকরির সুযোগ মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে

অভিজ্ঞতা ছাড়াই চাকরির সুযোগ মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকে

আ.লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের অধ্যাদেশ: শেষ মুহূর্তে সময় চাইলেন বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার বললেন—সুযোগ নেই

আ.লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধের অধ্যাদেশ: শেষ মুহূর্তে সময় চাইলেন বিরোধীদলীয় নেতা, স্পিকার বললেন—সুযোগ নেই

বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে ২৬%

বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে ২৬%

পিএমআই সূচক: অর্থনীতির প্রধান চার খাতের তিনটি অনিশ্চয়তায় ভরা

পিএমআই সূচক: অর্থনীতির প্রধান চার খাতের তিনটি অনিশ্চয়তায় ভরা

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন: তিন বছর ধরে কমছে প্রবৃদ্ধি, বাড়ছে দারিদ্র্য

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন: তিন বছর ধরে কমছে প্রবৃদ্ধি, বাড়ছে দারিদ্র্য