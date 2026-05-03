ঢাকায় দ্রুত ওষুধ ডেলিভারি দিতে চুক্তি করল গ্রামীণ হেলথটেক লিমিটেড ও ফুডি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গ্রামীণ হেলথটেক লিমিটেড এবং অন-ডিমান্ড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম ফুডির মধ্যে কৌশলগত অংশীদারত্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

স্বাস্থ্যসেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গ্রামীণ হেলথটেক লিমিটেড এবং অন-ডিমান্ড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম ‘ফুডি’ এর মধ্যে কৌশলগত অংশীদারত্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার অত্যাধুনিক সুবিধা এবং একটি শক্তিশালী লাস্ট-মাইল ডেলিভারি নেটওয়ার্কের দক্ষতা একত্রিত হয়ে ঢাকাবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পণ্য সহজলভ্য করল।

গ্রামীণ হেলথটেকের সিইও ড. আহমেদ আরমান সিদ্দিকী বলেন, ‘এই উদ্যোগ নগর স্বাস্থ্যসেবার দীর্ঘদিনের শূন্যতা পূরণে একটি দূরদর্শী ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। ডিজিটাল অর্ডারিং ও দ্রুত ডেলিভারির নিখুঁত সমন্বয়ে এই সেবা অপেক্ষার যন্ত্রণা কমিয়ে মানুষের জীবনে স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য আনবে।’

ফুডির সিইও শাহনেওয়াজ মান্নান বলেন, ‘এই উদ্যোগটি একটি পরিচিত অ্যাপভিত্তিক ইন্টারফেসের মাধ্যমে ডেলিভারি প্রক্রিয়াকে সহজ করে নগর স্বাস্থ্যসেবায় নতুন গতি আনবে বলে আশা করছি।’

এক বিজ্ঞপ্তিতে ফুডি জানিয়েছে, এই চুক্তির আওতায় সুখী অনলাইন হেলথস্টোর প্ল্যাটফর্মে অর্ডার করা ওষুধ সর্বোচ্চ এক ঘণ্টার মধ্যে গুলশান ১ ও ২, বনানী, বারিধারা ডিপ্লোম্যাটিক জোন, তেজগাঁও, নিকেতন, বাড্ডা, নাখালপাড়া, মহাখালী পৌঁছে যাবে। ভবিষ্যতে উত্তরাকেও এই সেবার আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে, যা নগরজীবনে স্বাস্থ্যসেবার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

অপরদিকে ব্যবহারকারীরা সরাসরি ফুডি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেও এই সেবা গ্রহণ করতে পারবেন, যেখানে সুখীর উত্তরা মডেল ফার্মেসি এবং সুখীর সেন্ট্রাল ওয়্যার হাউসের পণ্য যুক্ত করা হয়েছে। উত্তরা মডেল ফার্মেসিতে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ পাওয়া যায়, আর সুখীর সেন্ট্রাল ওয়্যার হাউসে মূলত ওটিসি পণ্য সরবরাহ করা হয়, যা দৈনন্দিন স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করে।

গ্রামীণ হেলথটেক লিমিটেডের সুদৃঢ় স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো এবং ফুডি প্ল্যাটফর্মের গতিশীল ডেলিভারি নেটওয়ার্কের এই মেলবন্ধন গ্রাহকদের জন্য এক অনন্য ও নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা তৈরি করবে। এখন থেকে ফার্মেসিতে না গিয়েও, ঘরে বসেই পণ্যের মান ও সেবার নির্ভরযোগ্যতায় পূর্ণ আস্থা রেখে প্রয়োজনীয় ওষুধ হাতের মুঠোয় পাওয়া সম্ভব হবে। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এ ধরনের অংশীদারত্ব শহরের মানুষ কীভাবে জরুরি চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহ করে, তা নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারে।

