অর্থনীতি

৬৫ কোটি ডলারে দ্য টেলিগ্রাফ কিনছে ডেইলি মেইল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ কিনে নিচ্ছে দেশটির আরেক প্রভাবশালী দৈনিক ডেইলি মেইলের মালিক প্রতিষ্ঠান জেনারেল ট্রাস্ট পিএলসি (ডিএমজিটি)। প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা দ্য টেলিগ্রাফ অধিগ্রহণে ৫০ কোটি পাউন্ড (৬৫০ মিলিয়ন বা ৬৫ কোটি ডলার) মূল্যের চুক্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

গতকাল শনিবার ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, চুক্তিটি এমন এক সপ্তাহ পরে এসেছে, যখন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান রেডবার্ড ক্যাপিটাল পার্টনার্স টেলিগ্রাফ কেনার বিড প্রত্যাহার করেছিল। দ্য টেলিগ্রাফ ব্রিটেনের অন্যতম বড় সংবাদপত্র।

২০২৩ সালে রেডবার্ড-আইএমআই যৌথ উদ্যোগে টেলিগ্রাফ মিডিয়া গ্রুপ এবং দ্য স্পেক্টেটর ম্যাগাজিন কিনেছিল, তবে তখনকার সরকার ব্রিটিশ সংবাদপত্রে বিদেশি রাষ্ট্রের বিনিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। রেডবার্ড চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য সরকার থেকে অনুমোদন চাইছিল, যেখানে আবুধাবিভিত্তিক আইএমআই সংখ্যালঘু বিনিয়োগকারী হিসেবে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ অংশ নিত। কিন্তু ধীরগতির রেগুলেটরি প্রক্রিয়া এবং টেলিগ্রাফের সিনিয়র কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার কারণে তারা চুক্তি থেকে সরে আসে।

ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে, ডিএমজিটি প্রায় ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ডে চুক্তি করেছে, যা রেডবার্ড-ফ্রন্টেড সংস্থার খরচ ফেরত দিতে যথেষ্ট। ডিএমজিটি বলেছে, লেনদেন বিদেশি রাষ্ট্রের বিনিয়োগ ছাড়া সম্পূর্ণ রেগুলেটরি নিয়ম মেনে হবে এবং শীঘ্রই সরকার অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হবে।

ডিএমজিটির মিডিয়া ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে দ্য মেইল অন সানডে, মেট্রো, দ্য আই পেপার এবং নিউ সায়েন্টিস্ট। টেলিগ্রাফ গ্রুপের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা বজায় রাখবে।

তবে টেলিগ্রাফ বিক্রির বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে পত্রিকাটি কোনো সাড়া দেয়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স।

বিষয়:

যুক্তরাজ্যছাপা সংস্করণডলারঅর্থনীতির খবর
