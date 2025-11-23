৬৫ কোটি ডলারে দ্য টেলিগ্রাফ কিনছে ডেইলি মেইল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ কিনে নিচ্ছে দেশটির আরেক প্রভাবশালী দৈনিক ডেইলি মেইলের মালিক প্রতিষ্ঠান জেনারেল ট্রাস্ট পিএলসি (ডিএমজিটি)। প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা দ্য টেলিগ্রাফ অধিগ্রহণে ৫০ কোটি পাউন্ড (৬৫০ মিলিয়ন বা ৬৫ কোটি ডলার) মূল্যের চুক্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
গতকাল শনিবার ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, চুক্তিটি এমন এক সপ্তাহ পরে এসেছে, যখন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান রেডবার্ড ক্যাপিটাল পার্টনার্স টেলিগ্রাফ কেনার বিড প্রত্যাহার করেছিল। দ্য টেলিগ্রাফ ব্রিটেনের অন্যতম বড় সংবাদপত্র।
২০২৩ সালে রেডবার্ড-আইএমআই যৌথ উদ্যোগে টেলিগ্রাফ মিডিয়া গ্রুপ এবং দ্য স্পেক্টেটর ম্যাগাজিন কিনেছিল, তবে তখনকার সরকার ব্রিটিশ সংবাদপত্রে বিদেশি রাষ্ট্রের বিনিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। রেডবার্ড চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য সরকার থেকে অনুমোদন চাইছিল, যেখানে আবুধাবিভিত্তিক আইএমআই সংখ্যালঘু বিনিয়োগকারী হিসেবে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ অংশ নিত। কিন্তু ধীরগতির রেগুলেটরি প্রক্রিয়া এবং টেলিগ্রাফের সিনিয়র কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার কারণে তারা চুক্তি থেকে সরে আসে।
ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে, ডিএমজিটি প্রায় ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ডে চুক্তি করেছে, যা রেডবার্ড-ফ্রন্টেড সংস্থার খরচ ফেরত দিতে যথেষ্ট। ডিএমজিটি বলেছে, লেনদেন বিদেশি রাষ্ট্রের বিনিয়োগ ছাড়া সম্পূর্ণ রেগুলেটরি নিয়ম মেনে হবে এবং শীঘ্রই সরকার অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হবে।
ডিএমজিটির মিডিয়া ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে দ্য মেইল অন সানডে, মেট্রো, দ্য আই পেপার এবং নিউ সায়েন্টিস্ট। টেলিগ্রাফ গ্রুপের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা বজায় রাখবে।
তবে টেলিগ্রাফ বিক্রির বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে পত্রিকাটি কোনো সাড়া দেয়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স।
যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ কিনে নিচ্ছে দেশটির আরেক প্রভাবশালী দৈনিক ডেইলি মেইলের মালিক প্রতিষ্ঠান জেনারেল ট্রাস্ট পিএলসি (ডিএমজিটি)। প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা দ্য টেলিগ্রাফ অধিগ্রহণে ৫০ কোটি পাউন্ড (৬৫০ মিলিয়ন বা ৬৫ কোটি ডলার) মূল্যের চুক্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
গতকাল শনিবার ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, চুক্তিটি এমন এক সপ্তাহ পরে এসেছে, যখন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান রেডবার্ড ক্যাপিটাল পার্টনার্স টেলিগ্রাফ কেনার বিড প্রত্যাহার করেছিল। দ্য টেলিগ্রাফ ব্রিটেনের অন্যতম বড় সংবাদপত্র।
২০২৩ সালে রেডবার্ড-আইএমআই যৌথ উদ্যোগে টেলিগ্রাফ মিডিয়া গ্রুপ এবং দ্য স্পেক্টেটর ম্যাগাজিন কিনেছিল, তবে তখনকার সরকার ব্রিটিশ সংবাদপত্রে বিদেশি রাষ্ট্রের বিনিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। রেডবার্ড চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য সরকার থেকে অনুমোদন চাইছিল, যেখানে আবুধাবিভিত্তিক আইএমআই সংখ্যালঘু বিনিয়োগকারী হিসেবে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ অংশ নিত। কিন্তু ধীরগতির রেগুলেটরি প্রক্রিয়া এবং টেলিগ্রাফের সিনিয়র কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার কারণে তারা চুক্তি থেকে সরে আসে।
ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে, ডিএমজিটি প্রায় ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ডে চুক্তি করেছে, যা রেডবার্ড-ফ্রন্টেড সংস্থার খরচ ফেরত দিতে যথেষ্ট। ডিএমজিটি বলেছে, লেনদেন বিদেশি রাষ্ট্রের বিনিয়োগ ছাড়া সম্পূর্ণ রেগুলেটরি নিয়ম মেনে হবে এবং শীঘ্রই সরকার অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হবে।
ডিএমজিটির মিডিয়া ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে দ্য মেইল অন সানডে, মেট্রো, দ্য আই পেপার এবং নিউ সায়েন্টিস্ট। টেলিগ্রাফ গ্রুপের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা বজায় রাখবে।
তবে টেলিগ্রাফ বিক্রির বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে পত্রিকাটি কোনো সাড়া দেয়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ কিনে নিচ্ছে দেশটির আরেক প্রভাবশালী দৈনিক ডেইলি মেইলের মালিক প্রতিষ্ঠান জেনারেল ট্রাস্ট পিএলসি (ডিএমজিটি)। প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা দ্য টেলিগ্রাফ অধিগ্রহণে ৫০ কোটি পাউন্ড (৬৫০ মিলিয়ন বা ৬৫ কোটি ডলার) মূল্যের চুক্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
গতকাল শনিবার ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, চুক্তিটি এমন এক সপ্তাহ পরে এসেছে, যখন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান রেডবার্ড ক্যাপিটাল পার্টনার্স টেলিগ্রাফ কেনার বিড প্রত্যাহার করেছিল। দ্য টেলিগ্রাফ ব্রিটেনের অন্যতম বড় সংবাদপত্র।
২০২৩ সালে রেডবার্ড-আইএমআই যৌথ উদ্যোগে টেলিগ্রাফ মিডিয়া গ্রুপ এবং দ্য স্পেক্টেটর ম্যাগাজিন কিনেছিল, তবে তখনকার সরকার ব্রিটিশ সংবাদপত্রে বিদেশি রাষ্ট্রের বিনিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। রেডবার্ড চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য সরকার থেকে অনুমোদন চাইছিল, যেখানে আবুধাবিভিত্তিক আইএমআই সংখ্যালঘু বিনিয়োগকারী হিসেবে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ অংশ নিত। কিন্তু ধীরগতির রেগুলেটরি প্রক্রিয়া এবং টেলিগ্রাফের সিনিয়র কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার কারণে তারা চুক্তি থেকে সরে আসে।
ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে, ডিএমজিটি প্রায় ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ডে চুক্তি করেছে, যা রেডবার্ড-ফ্রন্টেড সংস্থার খরচ ফেরত দিতে যথেষ্ট। ডিএমজিটি বলেছে, লেনদেন বিদেশি রাষ্ট্রের বিনিয়োগ ছাড়া সম্পূর্ণ রেগুলেটরি নিয়ম মেনে হবে এবং শীঘ্রই সরকার অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হবে।
ডিএমজিটির মিডিয়া ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে দ্য মেইল অন সানডে, মেট্রো, দ্য আই পেপার এবং নিউ সায়েন্টিস্ট। টেলিগ্রাফ গ্রুপের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা বজায় রাখবে।
তবে টেলিগ্রাফ বিক্রির বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে পত্রিকাটি কোনো সাড়া দেয়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স।
যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ কিনে নিচ্ছে দেশটির আরেক প্রভাবশালী দৈনিক ডেইলি মেইলের মালিক প্রতিষ্ঠান জেনারেল ট্রাস্ট পিএলসি (ডিএমজিটি)। প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা দ্য টেলিগ্রাফ অধিগ্রহণে ৫০ কোটি পাউন্ড (৬৫০ মিলিয়ন বা ৬৫ কোটি ডলার) মূল্যের চুক্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
গতকাল শনিবার ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, চুক্তিটি এমন এক সপ্তাহ পরে এসেছে, যখন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান রেডবার্ড ক্যাপিটাল পার্টনার্স টেলিগ্রাফ কেনার বিড প্রত্যাহার করেছিল। দ্য টেলিগ্রাফ ব্রিটেনের অন্যতম বড় সংবাদপত্র।
২০২৩ সালে রেডবার্ড-আইএমআই যৌথ উদ্যোগে টেলিগ্রাফ মিডিয়া গ্রুপ এবং দ্য স্পেক্টেটর ম্যাগাজিন কিনেছিল, তবে তখনকার সরকার ব্রিটিশ সংবাদপত্রে বিদেশি রাষ্ট্রের বিনিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। রেডবার্ড চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য সরকার থেকে অনুমোদন চাইছিল, যেখানে আবুধাবিভিত্তিক আইএমআই সংখ্যালঘু বিনিয়োগকারী হিসেবে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ অংশ নিত। কিন্তু ধীরগতির রেগুলেটরি প্রক্রিয়া এবং টেলিগ্রাফের সিনিয়র কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার কারণে তারা চুক্তি থেকে সরে আসে।
ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে, ডিএমজিটি প্রায় ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ডে চুক্তি করেছে, যা রেডবার্ড-ফ্রন্টেড সংস্থার খরচ ফেরত দিতে যথেষ্ট। ডিএমজিটি বলেছে, লেনদেন বিদেশি রাষ্ট্রের বিনিয়োগ ছাড়া সম্পূর্ণ রেগুলেটরি নিয়ম মেনে হবে এবং শীঘ্রই সরকার অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হবে।
ডিএমজিটির মিডিয়া ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে দ্য মেইল অন সানডে, মেট্রো, দ্য আই পেপার এবং নিউ সায়েন্টিস্ট। টেলিগ্রাফ গ্রুপের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা বজায় রাখবে।
তবে টেলিগ্রাফ বিক্রির বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে পত্রিকাটি কোনো সাড়া দেয়নি বলে জানিয়েছে রয়টার্স।
রাজস্ব আয় বাড়াতে এনবিআরে সংস্কার হচ্ছে, আইএমএফের শর্তও এগোচ্ছে—সব মিলিয়ে সংস্কারের পরিকল্পনার তালিকাও এখন লম্বা। কাঠামো গড়ছে, নথিতে অগ্রগতি বাড়ছে, বিভিন্ন প্রকল্প চলছে। কিন্তু রাজস্ব আয়ের গতিতে তার কোনো স্পষ্ট ছাপ নেই। কাজ হচ্ছে, ফল আসছে না।১০ ঘণ্টা আগে
দেশব্যাপী সাম্প্রতিক ভূমিকম্প পরিস্থিতির পর পোশাক খাতের সব কারখানাকে ‘আফটারশক’ বা পরাঘাতের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি আজ শনিবার একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করে।১৭ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রে খেলনা রপ্তানি শুরু করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আরএফএল। সম্প্রতি নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত আরএফএল গ্রুপের নিজস্ব কারখানা থেকে খেলনার প্রথম চালান আমেরিকার উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে কানাডা, ইতালি, সৌদি আরব, ভারত, নেপাল সহ বিশ্বের ১০ দেশে আরএফএল গ্রুপের খেলনা রপ্তানি হচ্ছে।২১ ঘণ্টা আগে
বিলিয়নিয়ার মুকেশ আম্বানির মালিকানাধীন ভারতের বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠী রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ অবশেষে রাশিয়ার অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রিলায়েন্স তাদের গুজরাটের জামনগরে অবস্থিত রপ্তানি-ভিত্তিক তেল শোধনাগার ইউনিটের জন্য আর রুশ তেল আমদানি...১ দিন আগে
আসাদুজ্জামান নূর, ঢাকা
রাজস্ব আয় বাড়াতে এনবিআরে সংস্কার হচ্ছে, আইএমএফের শর্তও এগোচ্ছে—সব মিলিয়ে সংস্কারের পরিকল্পনার তালিকাও এখন লম্বা। কাঠামো গড়ছে, নথিতে অগ্রগতি বাড়ছে, বিভিন্ন প্রকল্প চলছে। কিন্তু রাজস্ব আয়ের গতিতে তার কোনো স্পষ্ট ছাপ নেই। কাজ হচ্ছে, ফল আসছে না। ঘাটতি আগের মতোই স্থির। এত উদ্যোগের পরও মাসওয়ারি কিংবা বছরওয়ারি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের সে পুরোনো ধাঁচই রাজস্ব খাতকে ঠেলে দিচ্ছে।
সংস্কারের ধারাবাহিকতার ভেতর ই-রিটার্ন, ই-টিআইএন, ই-অডিট, আইভিএএস, ই-ইনভয়েস—এসব প্রযুক্তিনির্ভর পদক্ষেপ ভবিষ্যৎ রাজস্ব প্রশাসনের বড় ভিত্তি হিসেবে দাঁড়াচ্ছে। করদাতাদের সুবিধা নিশ্চিত করতে কলসেন্টার-অনলাইন ট্রেনিংও যুক্ত হয়েছে। তবে বাস্তবায়নের বেশির ভাগই এখনো মধ্যপথে; মাঠপর্যায়ে এর প্রভাব সীমিত। তাই প্রযুক্তি বাড়ছে, প্রক্রিয়া বদলাচ্ছে; কিন্তু রাজস্ব আহরণের মূল স্রোতে সেই পরিবর্তনের ধাক্কা পৌঁছায়নি। রাজস্বপ্রবাহ এখনো সেই আগের ধীর ছন্দেই আটকে রয়েছে।
বরাবরের মতো এবারও রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা ধরতে পারেনি এনবিআর। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে আদায় হয়েছে ১ লাখ ১৯ হাজার ৪৭৮ কোটি টাকা, যেখানে লক্ষ্য ছিল ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬৯৭ কোটি। ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার ২১৯ কোটি টাকা বা ১২ দশমিক ৬০ শতাংশ। যদিও আগের বছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ। সে তুলনায় এ বছর প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক, তবু লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে ব্যবধান রয়ে গেছে বাড়তি চাপ হয়ে।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, অর্থনীতি স্থিতিশীল এবং ব্যবসার গতি না বাড়লে রাজস্ব আদায় বাড়বে না। এ প্রসঙ্গে গবেষণা প্রতিষ্ঠান চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের গবেষণা ফেলো ও অর্থনীতিবিদ এম হেলাল আহমেদ জনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, অর্থনীতি অস্থিতিশীল, ব্যবসার গতি মন্থর, আমদানি-রপ্তানি প্রত্যাশামতো বাড়ছে না। ফলে কাস্টমসে শুল্ক আদায় কমছে, ভ্যাটে লিকেজ বাড়ছে, বিক্রি গোপনের প্রবণতা থামছে না। এর ওপর করব্যবস্থার কাঠামোগত দুর্বলতা, সংকীর্ণ করজাল, অনানুষ্ঠানিক খাতে কর পৌঁছাতে না পারা, কর প্রশাসনের দক্ষতার ঘাটতি—সব মিলিয়ে রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা বারবার আটকে যাচ্ছে।
এ বাস্তবতার পাশাপাশি আরও কিছু প্রত্যক্ষ কারণও রয়েছে। সাবেক আমলা ও জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ ফিরোজ মিয়া এ প্রসঙ্গে বলেন, এনবিআরের সাম্প্রতিক অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা, বদলি, সাজামূলক ব্যবস্থা—সব মিলিয়ে কর্মকর্তাদের মনঃসংযোগে প্রভাব ফেলেছে। মাঠে রাজস্ব সংগ্রহে এর প্রতিক্রিয়া পড়েছে বলেই তিনি মনে করছেন।
এনবিআরের প্রকাশিত হালনাগাদ রাজস্ব তথ্যও এ সবকিছুই ইঙ্গিত দিচ্ছে। আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট—সব খাতেই ঘাটতি। এর মধ্যে ভ্যাট থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে। তারপরও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। চার মাসে আদায় হয়েছে ৪৬ হাজার ৮৭৮ কোটি টাকা। লক্ষ্য ছিল ৪৮ হাজার ১৪৬ কোটি। ঘাটতি ১ হাজার ২৬৮ কোটি বা ২ দশমিক ৬৩ শতাংশ। গত বছরের একই সময়ে ভ্যাট আদায় ছিল ৩৭ হাজার ৫৬৭ কোটি। ফলে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৪ দশমিক ৭৮ শতাংশ।
আয়কর খাতে রাজস্ব এসেছে ৩৭ হাজার ৮৪৯ কোটি। লক্ষ্য ছিল ৪৭ হাজার ৪৩ কোটি। ঘাটতি ৯ হাজার ১৯৪ কোটি বা ১৯ দশমিক ৫৪ শতাংশ। আগের বছরের একই সময়ে আদায় ছিল ৩২ হাজার ৫৯৭ কোটি। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬ দশমিক ১১ শতাংশ।
কাস্টমস বা শুল্কে আদায় হয়েছে ৩৪ হাজার ৭৫১ কোটি। লক্ষ্য ছিল ৪১ হাজার ৫০৭ কোটি। ঘাটতি ৬ হাজার ৭৫৬ কোটি বা ১৬ দশমিক ২৭ শতাংশ। আগের বছরের একই সময়ে আদায় ছিল ৩৩ হাজার ২৪৩ কোটি। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৫৩ শতাংশ।
এনবিআরের শীর্ষ কর্মকর্তারা বলছেন, বছরের শেষ দিকে রাজস্ব সংগ্রহ বাড়বে, যেমনটি আগেও হয়েছে। করজাল বাড়ানো, কর ফাঁকি রোধ, বকেয়া রাজস্ব পুনরুদ্ধারে তৎপরতা—এসবে তাঁরা জোর দিচ্ছেন।
চলতি অর্থবছরে এনবিআরের মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪ লাখ ৯৯ হাজার কোটি টাকা। পরে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫ লাখ ৩ হাজার কোটি। লক্ষ্য পূরণে বাকি আট মাসে আদায় করতে হবে ৩ লাখ ৮৩ হাজার ৫২২ কোটি টাকা, যা বাস্তবতার সঙ্গে তুললে কঠিন লক্ষ্যই দাঁড়ায়।
এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. আব্দুল মজিদ মনে করেন, রাজস্ব ঘাটতির মূল কারণ লক্ষ্য নির্ধারণে ভুল। তাঁর ভাষায়, ‘এনবিআরের সক্ষমতার বাইরে লক্ষ্য দেওয়া হয়, এখানেই সমস্যার শুরু।’ অর্থাৎ সংস্কার, কাঠামো, নীতির পরিবর্তন—সবই প্রয়োজনীয়; কিন্তু লক্ষ্য ও বাস্তবতার ব্যবধান না কমালে রাজস্বপ্রবাহের গতি বাড়ানো কঠিনই থেকে যায়।
রাজস্ব আয় বাড়াতে এনবিআরে সংস্কার হচ্ছে, আইএমএফের শর্তও এগোচ্ছে—সব মিলিয়ে সংস্কারের পরিকল্পনার তালিকাও এখন লম্বা। কাঠামো গড়ছে, নথিতে অগ্রগতি বাড়ছে, বিভিন্ন প্রকল্প চলছে। কিন্তু রাজস্ব আয়ের গতিতে তার কোনো স্পষ্ট ছাপ নেই। কাজ হচ্ছে, ফল আসছে না। ঘাটতি আগের মতোই স্থির। এত উদ্যোগের পরও মাসওয়ারি কিংবা বছরওয়ারি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের সে পুরোনো ধাঁচই রাজস্ব খাতকে ঠেলে দিচ্ছে।
সংস্কারের ধারাবাহিকতার ভেতর ই-রিটার্ন, ই-টিআইএন, ই-অডিট, আইভিএএস, ই-ইনভয়েস—এসব প্রযুক্তিনির্ভর পদক্ষেপ ভবিষ্যৎ রাজস্ব প্রশাসনের বড় ভিত্তি হিসেবে দাঁড়াচ্ছে। করদাতাদের সুবিধা নিশ্চিত করতে কলসেন্টার-অনলাইন ট্রেনিংও যুক্ত হয়েছে। তবে বাস্তবায়নের বেশির ভাগই এখনো মধ্যপথে; মাঠপর্যায়ে এর প্রভাব সীমিত। তাই প্রযুক্তি বাড়ছে, প্রক্রিয়া বদলাচ্ছে; কিন্তু রাজস্ব আহরণের মূল স্রোতে সেই পরিবর্তনের ধাক্কা পৌঁছায়নি। রাজস্বপ্রবাহ এখনো সেই আগের ধীর ছন্দেই আটকে রয়েছে।
বরাবরের মতো এবারও রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা ধরতে পারেনি এনবিআর। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে আদায় হয়েছে ১ লাখ ১৯ হাজার ৪৭৮ কোটি টাকা, যেখানে লক্ষ্য ছিল ১ লাখ ৩৬ হাজার ৬৯৭ কোটি। ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার ২১৯ কোটি টাকা বা ১২ দশমিক ৬০ শতাংশ। যদিও আগের বছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫ দশমিক ৫৪ শতাংশ। সে তুলনায় এ বছর প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক, তবু লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে ব্যবধান রয়ে গেছে বাড়তি চাপ হয়ে।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, অর্থনীতি স্থিতিশীল এবং ব্যবসার গতি না বাড়লে রাজস্ব আদায় বাড়বে না। এ প্রসঙ্গে গবেষণা প্রতিষ্ঠান চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের গবেষণা ফেলো ও অর্থনীতিবিদ এম হেলাল আহমেদ জনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, অর্থনীতি অস্থিতিশীল, ব্যবসার গতি মন্থর, আমদানি-রপ্তানি প্রত্যাশামতো বাড়ছে না। ফলে কাস্টমসে শুল্ক আদায় কমছে, ভ্যাটে লিকেজ বাড়ছে, বিক্রি গোপনের প্রবণতা থামছে না। এর ওপর করব্যবস্থার কাঠামোগত দুর্বলতা, সংকীর্ণ করজাল, অনানুষ্ঠানিক খাতে কর পৌঁছাতে না পারা, কর প্রশাসনের দক্ষতার ঘাটতি—সব মিলিয়ে রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা বারবার আটকে যাচ্ছে।
এ বাস্তবতার পাশাপাশি আরও কিছু প্রত্যক্ষ কারণও রয়েছে। সাবেক আমলা ও জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ ফিরোজ মিয়া এ প্রসঙ্গে বলেন, এনবিআরের সাম্প্রতিক অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা, বদলি, সাজামূলক ব্যবস্থা—সব মিলিয়ে কর্মকর্তাদের মনঃসংযোগে প্রভাব ফেলেছে। মাঠে রাজস্ব সংগ্রহে এর প্রতিক্রিয়া পড়েছে বলেই তিনি মনে করছেন।
এনবিআরের প্রকাশিত হালনাগাদ রাজস্ব তথ্যও এ সবকিছুই ইঙ্গিত দিচ্ছে। আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট—সব খাতেই ঘাটতি। এর মধ্যে ভ্যাট থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হয়েছে। তারপরও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। চার মাসে আদায় হয়েছে ৪৬ হাজার ৮৭৮ কোটি টাকা। লক্ষ্য ছিল ৪৮ হাজার ১৪৬ কোটি। ঘাটতি ১ হাজার ২৬৮ কোটি বা ২ দশমিক ৬৩ শতাংশ। গত বছরের একই সময়ে ভ্যাট আদায় ছিল ৩৭ হাজার ৫৬৭ কোটি। ফলে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৪ দশমিক ৭৮ শতাংশ।
আয়কর খাতে রাজস্ব এসেছে ৩৭ হাজার ৮৪৯ কোটি। লক্ষ্য ছিল ৪৭ হাজার ৪৩ কোটি। ঘাটতি ৯ হাজার ১৯৪ কোটি বা ১৯ দশমিক ৫৪ শতাংশ। আগের বছরের একই সময়ে আদায় ছিল ৩২ হাজার ৫৯৭ কোটি। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬ দশমিক ১১ শতাংশ।
কাস্টমস বা শুল্কে আদায় হয়েছে ৩৪ হাজার ৭৫১ কোটি। লক্ষ্য ছিল ৪১ হাজার ৫০৭ কোটি। ঘাটতি ৬ হাজার ৭৫৬ কোটি বা ১৬ দশমিক ২৭ শতাংশ। আগের বছরের একই সময়ে আদায় ছিল ৩৩ হাজার ২৪৩ কোটি। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৫৩ শতাংশ।
এনবিআরের শীর্ষ কর্মকর্তারা বলছেন, বছরের শেষ দিকে রাজস্ব সংগ্রহ বাড়বে, যেমনটি আগেও হয়েছে। করজাল বাড়ানো, কর ফাঁকি রোধ, বকেয়া রাজস্ব পুনরুদ্ধারে তৎপরতা—এসবে তাঁরা জোর দিচ্ছেন।
চলতি অর্থবছরে এনবিআরের মূল লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪ লাখ ৯৯ হাজার কোটি টাকা। পরে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫ লাখ ৩ হাজার কোটি। লক্ষ্য পূরণে বাকি আট মাসে আদায় করতে হবে ৩ লাখ ৮৩ হাজার ৫২২ কোটি টাকা, যা বাস্তবতার সঙ্গে তুললে কঠিন লক্ষ্যই দাঁড়ায়।
এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. আব্দুল মজিদ মনে করেন, রাজস্ব ঘাটতির মূল কারণ লক্ষ্য নির্ধারণে ভুল। তাঁর ভাষায়, ‘এনবিআরের সক্ষমতার বাইরে লক্ষ্য দেওয়া হয়, এখানেই সমস্যার শুরু।’ অর্থাৎ সংস্কার, কাঠামো, নীতির পরিবর্তন—সবই প্রয়োজনীয়; কিন্তু লক্ষ্য ও বাস্তবতার ব্যবধান না কমালে রাজস্বপ্রবাহের গতি বাড়ানো কঠিনই থেকে যায়।
যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ কিনে নিচ্ছে দেশটির আরেক প্রভাবশালী দৈনিক ডেইলি মেইলের মালিক প্রতিষ্ঠান জেনারেল ট্রাস্ট পিএলসি (ডিএমজিটি)। প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা দ্য টেলিগ্রাফ অধিগ্রহণে ৫০ কোটি পাউন্ড (৬৫০ মিলিয়ন বা ৬৫ কোটি ডলার) মূল্যের চুক্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।৯ ঘণ্টা আগে
দেশব্যাপী সাম্প্রতিক ভূমিকম্প পরিস্থিতির পর পোশাক খাতের সব কারখানাকে ‘আফটারশক’ বা পরাঘাতের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি আজ শনিবার একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করে।১৭ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রে খেলনা রপ্তানি শুরু করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আরএফএল। সম্প্রতি নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত আরএফএল গ্রুপের নিজস্ব কারখানা থেকে খেলনার প্রথম চালান আমেরিকার উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে কানাডা, ইতালি, সৌদি আরব, ভারত, নেপাল সহ বিশ্বের ১০ দেশে আরএফএল গ্রুপের খেলনা রপ্তানি হচ্ছে।২১ ঘণ্টা আগে
বিলিয়নিয়ার মুকেশ আম্বানির মালিকানাধীন ভারতের বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠী রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ অবশেষে রাশিয়ার অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রিলায়েন্স তাদের গুজরাটের জামনগরে অবস্থিত রপ্তানি-ভিত্তিক তেল শোধনাগার ইউনিটের জন্য আর রুশ তেল আমদানি...১ দিন আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশব্যাপী সাম্প্রতিক ভূমিকম্প পরিস্থিতির পর পোশাক খাতের সব কারখানাকে ‘আফটারশক’ বা পরাঘাতের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি আজ শনিবার একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করে।
এতে বলা হয়, ভূমিকম্পের পরপরই বড় ধরনের পরাঘাত অনুভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই কারখানার মালিক, ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিরাপত্তাবিধি মেনে চলতে হবে এবং যেকোনো জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
এ ছাড়া ভবনকাঠামো, উৎপাদন এলাকা, সিঁড়ি, এক্সিট রুট, বৈদ্যুতিক সংযোগ, বয়লার রুমসহ ঝুঁকিপ্রবণ স্থানগুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোথাও ফাটল, ক্ষতি বা অস্বাভাবিকতা দেখা গেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা পরিদর্শন করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
কারখানার ভেতরে আতঙ্ক সৃষ্টি না করে শ্রমিকদের শান্ত রেখে নিরাপদ স্থানে সুশৃঙ্খলভাবে সরিয়ে নেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি নির্দেশনায় আরও উল্লেখ করে, নিরাপত্তা দলকে সর্বদা প্রস্তুত রাখতে এবং ভবনের ভেতরে জরুরি বহির্গমন পরিকল্পনা (ইভাকশন প্ল্যান) হালনাগাদ করে সবাইকে জানাতে হবে।
সার্কুলারে বিজিএমইএ জানায়, পরিস্থিতির অবনতি হলে প্রয়োজনে কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তও নিতে হবে। সর্বোপরি শ্রমিকদের জীবন-নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।
দেশব্যাপী সাম্প্রতিক ভূমিকম্প পরিস্থিতির পর পোশাক খাতের সব কারখানাকে ‘আফটারশক’ বা পরাঘাতের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি আজ শনিবার একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করে।
এতে বলা হয়, ভূমিকম্পের পরপরই বড় ধরনের পরাঘাত অনুভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই কারখানার মালিক, ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিরাপত্তাবিধি মেনে চলতে হবে এবং যেকোনো জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
এ ছাড়া ভবনকাঠামো, উৎপাদন এলাকা, সিঁড়ি, এক্সিট রুট, বৈদ্যুতিক সংযোগ, বয়লার রুমসহ ঝুঁকিপ্রবণ স্থানগুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোথাও ফাটল, ক্ষতি বা অস্বাভাবিকতা দেখা গেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা পরিদর্শন করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
কারখানার ভেতরে আতঙ্ক সৃষ্টি না করে শ্রমিকদের শান্ত রেখে নিরাপদ স্থানে সুশৃঙ্খলভাবে সরিয়ে নেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি নির্দেশনায় আরও উল্লেখ করে, নিরাপত্তা দলকে সর্বদা প্রস্তুত রাখতে এবং ভবনের ভেতরে জরুরি বহির্গমন পরিকল্পনা (ইভাকশন প্ল্যান) হালনাগাদ করে সবাইকে জানাতে হবে।
সার্কুলারে বিজিএমইএ জানায়, পরিস্থিতির অবনতি হলে প্রয়োজনে কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তও নিতে হবে। সর্বোপরি শ্রমিকদের জীবন-নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।
যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ কিনে নিচ্ছে দেশটির আরেক প্রভাবশালী দৈনিক ডেইলি মেইলের মালিক প্রতিষ্ঠান জেনারেল ট্রাস্ট পিএলসি (ডিএমজিটি)। প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা দ্য টেলিগ্রাফ অধিগ্রহণে ৫০ কোটি পাউন্ড (৬৫০ মিলিয়ন বা ৬৫ কোটি ডলার) মূল্যের চুক্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।৯ ঘণ্টা আগে
রাজস্ব আয় বাড়াতে এনবিআরে সংস্কার হচ্ছে, আইএমএফের শর্তও এগোচ্ছে—সব মিলিয়ে সংস্কারের পরিকল্পনার তালিকাও এখন লম্বা। কাঠামো গড়ছে, নথিতে অগ্রগতি বাড়ছে, বিভিন্ন প্রকল্প চলছে। কিন্তু রাজস্ব আয়ের গতিতে তার কোনো স্পষ্ট ছাপ নেই। কাজ হচ্ছে, ফল আসছে না।১০ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রে খেলনা রপ্তানি শুরু করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আরএফএল। সম্প্রতি নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত আরএফএল গ্রুপের নিজস্ব কারখানা থেকে খেলনার প্রথম চালান আমেরিকার উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে কানাডা, ইতালি, সৌদি আরব, ভারত, নেপাল সহ বিশ্বের ১০ দেশে আরএফএল গ্রুপের খেলনা রপ্তানি হচ্ছে।২১ ঘণ্টা আগে
বিলিয়নিয়ার মুকেশ আম্বানির মালিকানাধীন ভারতের বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠী রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ অবশেষে রাশিয়ার অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রিলায়েন্স তাদের গুজরাটের জামনগরে অবস্থিত রপ্তানি-ভিত্তিক তেল শোধনাগার ইউনিটের জন্য আর রুশ তেল আমদানি...১ দিন আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রে খেলনা রপ্তানি শুরু করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আরএফএল। সম্প্রতি নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত আরএফএল গ্রুপের নিজস্ব কারখানা থেকে খেলনার প্রথম চালান আমেরিকার উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে কানাডা, ইতালি, সৌদি আরব, ভারত, নেপাল সহ বিশ্বের ১০ দেশে আরএফএল গ্রুপের খেলনা রপ্তানি হচ্ছে।
প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, ‘আরএফএল-এর খেলনা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে তৈরি হওয়ায় শিশুদের জন্য নিরাপদ এবং দেশি-বিদেশি ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি বড় ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আমাদের খেলনা রপ্তানির নতুন দ্বার উন্মোচন করবে বলে আশা করি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র রপ্তানি বৃদ্ধি নয়; বরং বাংলাদেশের খেলনা শিল্পকে বৈশ্বিক মানচিত্রে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশের খেলনার বাজার আগে ছিল আমদানি নির্ভর, সেখানে এখন আমরা নিজেরাই স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আরএফএল বেবি স্পোর্টস ক্যাটাগরির খেলনা রপ্তানি শুরু করেছে।’
আরএফএল গ্রুপ ২০১৫ সালে খেলনা উৎপাদন ও বিপণন শুরু করে। বর্তমানে প্লেটাইম ব্র্যান্ডের অধীনে এডুকেশনাল টয়, রিচার্জেবল কার, ট্রাইসাইকেল, রকার, স্লাইডার, বেবি স্পোর্টস ক্যাটাগরি সহ বিভিন্ন ধরনের খেলনা উৎপাদন ও বিপণন করে।
যুক্তরাষ্ট্রে খেলনা রপ্তানি শুরু করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আরএফএল। সম্প্রতি নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত আরএফএল গ্রুপের নিজস্ব কারখানা থেকে খেলনার প্রথম চালান আমেরিকার উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে কানাডা, ইতালি, সৌদি আরব, ভারত, নেপাল সহ বিশ্বের ১০ দেশে আরএফএল গ্রুপের খেলনা রপ্তানি হচ্ছে।
প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, ‘আরএফএল-এর খেলনা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে তৈরি হওয়ায় শিশুদের জন্য নিরাপদ এবং দেশি-বিদেশি ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি বড় ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আমাদের খেলনা রপ্তানির নতুন দ্বার উন্মোচন করবে বলে আশা করি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র রপ্তানি বৃদ্ধি নয়; বরং বাংলাদেশের খেলনা শিল্পকে বৈশ্বিক মানচিত্রে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশের খেলনার বাজার আগে ছিল আমদানি নির্ভর, সেখানে এখন আমরা নিজেরাই স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আরএফএল বেবি স্পোর্টস ক্যাটাগরির খেলনা রপ্তানি শুরু করেছে।’
আরএফএল গ্রুপ ২০১৫ সালে খেলনা উৎপাদন ও বিপণন শুরু করে। বর্তমানে প্লেটাইম ব্র্যান্ডের অধীনে এডুকেশনাল টয়, রিচার্জেবল কার, ট্রাইসাইকেল, রকার, স্লাইডার, বেবি স্পোর্টস ক্যাটাগরি সহ বিভিন্ন ধরনের খেলনা উৎপাদন ও বিপণন করে।
যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ কিনে নিচ্ছে দেশটির আরেক প্রভাবশালী দৈনিক ডেইলি মেইলের মালিক প্রতিষ্ঠান জেনারেল ট্রাস্ট পিএলসি (ডিএমজিটি)। প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা দ্য টেলিগ্রাফ অধিগ্রহণে ৫০ কোটি পাউন্ড (৬৫০ মিলিয়ন বা ৬৫ কোটি ডলার) মূল্যের চুক্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।৯ ঘণ্টা আগে
রাজস্ব আয় বাড়াতে এনবিআরে সংস্কার হচ্ছে, আইএমএফের শর্তও এগোচ্ছে—সব মিলিয়ে সংস্কারের পরিকল্পনার তালিকাও এখন লম্বা। কাঠামো গড়ছে, নথিতে অগ্রগতি বাড়ছে, বিভিন্ন প্রকল্প চলছে। কিন্তু রাজস্ব আয়ের গতিতে তার কোনো স্পষ্ট ছাপ নেই। কাজ হচ্ছে, ফল আসছে না।১০ ঘণ্টা আগে
দেশব্যাপী সাম্প্রতিক ভূমিকম্প পরিস্থিতির পর পোশাক খাতের সব কারখানাকে ‘আফটারশক’ বা পরাঘাতের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি আজ শনিবার একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করে।১৭ ঘণ্টা আগে
বিলিয়নিয়ার মুকেশ আম্বানির মালিকানাধীন ভারতের বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠী রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ অবশেষে রাশিয়ার অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রিলায়েন্স তাদের গুজরাটের জামনগরে অবস্থিত রপ্তানি-ভিত্তিক তেল শোধনাগার ইউনিটের জন্য আর রুশ তেল আমদানি...১ দিন আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিলিয়নিয়ার মুকেশ আম্বানির মালিকানাধীন ভারতের বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠী রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ অবশেষে রাশিয়ার অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রিলায়েন্স তাদের গুজরাটের জামনগরে অবস্থিত রপ্তানি-ভিত্তিক তেল শোধনাগার ইউনিটের জন্য আর রুশ তেল আমদানি করবে না বলে জানিয়েছে।
আগামী বছর থেকে কার্যকর হতে যাওয়া তৃতীয় কোনো দেশের মাধ্যমে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল থেকে তৈরি জ্বালানি আমদানির ওপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার পরপরই ভারতের বৃহত্তম কনগ্লুমারেটটি এমন সিদ্ধান্ত নিল।
এ ছাড়া রিলায়েন্সের এই পদক্ষেপটি এল গতকাল শুক্রবার কার্যকর হওয়া রাশিয়ার প্রধান তেল উৎপাদনকারী সংস্থা রোসনেফট এবং লুকোইলের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পরপরই।
রিলায়েন্স এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০২৬ সালের ২১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হতে যাওয়া পণ্য আমদানি সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলোর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্মতি নিশ্চিত করতে এই পরিবর্তন নির্ধারিত সময়ের আগেই সম্পন্ন করা হয়েছে।
রিলায়েন্সের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। ওয়াশিংটন পোস্টকে দেওয়া এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউসের প্রেস অফিস বলেছে, ‘আমরা এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানাই এবং যুক্তরাষ্ট্র-ভারত বাণিজ্য আলোচনায় অর্থপূর্ণ অগ্রগতি সাধনের জন্য মুখিয়ে আছি।’
রুশ তেল ক্রয় নিয়ে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরেই তিক্ত। ট্রাম্প প্রশাসন গত আগস্টে ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন। এই অতিরিক্ত শুল্কের মধ্যে ২৫ শতাংশ জরিমানা বা শাস্তিমূলক শুল্ক রুশ তেল ও অস্ত্র কেনার কারণে। ট্রাম্পের অভিযোগ, এই কেনাকাটা মস্কোকে ইউক্রেন যুদ্ধে অর্থায়ন করছে। যদিও ভারত এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর আগে ভারতের মোট তেল আমদানির মাত্র ২ দশমিক ৫ শতাংশ ছিল রুশ তেল, ২০২৪-২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৫ দশমিক ৮ শতাংশ। ভারতের মোট রুশ তেল আমদানির প্রায় ৫০ শতাংশই আনে রিলায়েন্স। জামনগর শোধনাগারটি বিশ্বের বৃহত্তম একক-সাইট শোধনাগার কমপ্লেক্স। সেখানে রপ্তানি এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য দুটি পৃথক ইউনিট রয়েছে।
ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার বলার পরও মাসাধিককাল ধরে মস্কো থেকে তেল ক্রয় হ্রাস না করার গোঁ ধরে ছিল দিল্লি। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক চাপ অবশেষে ভারতে প্রত্যাশিত প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, কয়েক মাস ধরে ভারতীয় তেল শোধনাগারগুলো আমদানি কমিয়ে দিচ্ছে।
কার্নেগি এনডাওমেন্টের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, রিলায়েন্স অক্টোবরে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত রুশ সংস্থাগুলো থেকে ক্রয়াদেশ ১৩ শতাংশ কমিয়েছে, অন্যদিকে একই সময়ে সৌদি আরব থেকে আমদানি ৮৭ শতাংশ এবং ইরাক থেকে আমদানি ৩১ শতাংশ বাড়িয়েছে। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শোধনাগারগুলোও ডিসেম্বরের চুক্তির জন্য রুশ অপরিশোধিত তেল আমদানি এড়িয়ে যাচ্ছে।
গ্লোবাল ট্রেড অ্যান্ড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (জিটিআরআই) থিংকট্যাংকের অজয় শ্রীবাস্তব বিবিসিকে বলেন, ভারত যেহেতু রুশ তেল আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে, তাই ওয়াশিংটনের উচিত অবিলম্বে ভারতীয় পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করা।
শ্রীবাস্তব আরও বলেন, ‘ভারত আমেরিকার প্রত্যাশা পূরণের পরও শুল্ক বজায় রাখলে তা সদিচ্ছাকে ক্ষুণ্ন করে। যেখানে ইতিমধ্যে নাজুক বাণিজ্য আলোচনাকে মন্থর করার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।’
রাশিয়ার তেল ক্রয় নিয়ে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বৃহত্তর বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়েছিল। কিন্তু কয়েক মাসের অনিশ্চয়তার পর বর্তমান পরিস্থিতি সেই উত্তেজনা ধীরে ধীরে কমে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে।
বিলিয়নিয়ার মুকেশ আম্বানির মালিকানাধীন ভারতের বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠী রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ অবশেষে রাশিয়ার অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রিলায়েন্স তাদের গুজরাটের জামনগরে অবস্থিত রপ্তানি-ভিত্তিক তেল শোধনাগার ইউনিটের জন্য আর রুশ তেল আমদানি করবে না বলে জানিয়েছে।
আগামী বছর থেকে কার্যকর হতে যাওয়া তৃতীয় কোনো দেশের মাধ্যমে রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল থেকে তৈরি জ্বালানি আমদানির ওপর ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার পরপরই ভারতের বৃহত্তম কনগ্লুমারেটটি এমন সিদ্ধান্ত নিল।
এ ছাড়া রিলায়েন্সের এই পদক্ষেপটি এল গতকাল শুক্রবার কার্যকর হওয়া রাশিয়ার প্রধান তেল উৎপাদনকারী সংস্থা রোসনেফট এবং লুকোইলের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পরপরই।
রিলায়েন্স এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০২৬ সালের ২১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হতে যাওয়া পণ্য আমদানি সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলোর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্মতি নিশ্চিত করতে এই পরিবর্তন নির্ধারিত সময়ের আগেই সম্পন্ন করা হয়েছে।
রিলায়েন্সের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। ওয়াশিংটন পোস্টকে দেওয়া এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউসের প্রেস অফিস বলেছে, ‘আমরা এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানাই এবং যুক্তরাষ্ট্র-ভারত বাণিজ্য আলোচনায় অর্থপূর্ণ অগ্রগতি সাধনের জন্য মুখিয়ে আছি।’
রুশ তেল ক্রয় নিয়ে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরেই তিক্ত। ট্রাম্প প্রশাসন গত আগস্টে ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন। এই অতিরিক্ত শুল্কের মধ্যে ২৫ শতাংশ জরিমানা বা শাস্তিমূলক শুল্ক রুশ তেল ও অস্ত্র কেনার কারণে। ট্রাম্পের অভিযোগ, এই কেনাকাটা মস্কোকে ইউক্রেন যুদ্ধে অর্থায়ন করছে। যদিও ভারত এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর আগে ভারতের মোট তেল আমদানির মাত্র ২ দশমিক ৫ শতাংশ ছিল রুশ তেল, ২০২৪-২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৫ দশমিক ৮ শতাংশ। ভারতের মোট রুশ তেল আমদানির প্রায় ৫০ শতাংশই আনে রিলায়েন্স। জামনগর শোধনাগারটি বিশ্বের বৃহত্তম একক-সাইট শোধনাগার কমপ্লেক্স। সেখানে রপ্তানি এবং অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য দুটি পৃথক ইউনিট রয়েছে।
ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার বলার পরও মাসাধিককাল ধরে মস্কো থেকে তেল ক্রয় হ্রাস না করার গোঁ ধরে ছিল দিল্লি। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক চাপ অবশেষে ভারতে প্রত্যাশিত প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, কয়েক মাস ধরে ভারতীয় তেল শোধনাগারগুলো আমদানি কমিয়ে দিচ্ছে।
কার্নেগি এনডাওমেন্টের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, রিলায়েন্স অক্টোবরে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত রুশ সংস্থাগুলো থেকে ক্রয়াদেশ ১৩ শতাংশ কমিয়েছে, অন্যদিকে একই সময়ে সৌদি আরব থেকে আমদানি ৮৭ শতাংশ এবং ইরাক থেকে আমদানি ৩১ শতাংশ বাড়িয়েছে। ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শোধনাগারগুলোও ডিসেম্বরের চুক্তির জন্য রুশ অপরিশোধিত তেল আমদানি এড়িয়ে যাচ্ছে।
গ্লোবাল ট্রেড অ্যান্ড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (জিটিআরআই) থিংকট্যাংকের অজয় শ্রীবাস্তব বিবিসিকে বলেন, ভারত যেহেতু রুশ তেল আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে, তাই ওয়াশিংটনের উচিত অবিলম্বে ভারতীয় পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করা।
শ্রীবাস্তব আরও বলেন, ‘ভারত আমেরিকার প্রত্যাশা পূরণের পরও শুল্ক বজায় রাখলে তা সদিচ্ছাকে ক্ষুণ্ন করে। যেখানে ইতিমধ্যে নাজুক বাণিজ্য আলোচনাকে মন্থর করার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।’
রাশিয়ার তেল ক্রয় নিয়ে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বৃহত্তর বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়েছিল। কিন্তু কয়েক মাসের অনিশ্চয়তার পর বর্তমান পরিস্থিতি সেই উত্তেজনা ধীরে ধীরে কমে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে।
যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ কিনে নিচ্ছে দেশটির আরেক প্রভাবশালী দৈনিক ডেইলি মেইলের মালিক প্রতিষ্ঠান জেনারেল ট্রাস্ট পিএলসি (ডিএমজিটি)। প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা দ্য টেলিগ্রাফ অধিগ্রহণে ৫০ কোটি পাউন্ড (৬৫০ মিলিয়ন বা ৬৫ কোটি ডলার) মূল্যের চুক্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।৯ ঘণ্টা আগে
রাজস্ব আয় বাড়াতে এনবিআরে সংস্কার হচ্ছে, আইএমএফের শর্তও এগোচ্ছে—সব মিলিয়ে সংস্কারের পরিকল্পনার তালিকাও এখন লম্বা। কাঠামো গড়ছে, নথিতে অগ্রগতি বাড়ছে, বিভিন্ন প্রকল্প চলছে। কিন্তু রাজস্ব আয়ের গতিতে তার কোনো স্পষ্ট ছাপ নেই। কাজ হচ্ছে, ফল আসছে না।১০ ঘণ্টা আগে
দেশব্যাপী সাম্প্রতিক ভূমিকম্প পরিস্থিতির পর পোশাক খাতের সব কারখানাকে ‘আফটারশক’ বা পরাঘাতের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি আজ শনিবার একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি জারি করে।১৭ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রে খেলনা রপ্তানি শুরু করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আরএফএল। সম্প্রতি নরসিংদীর পলাশে অবস্থিত আরএফএল গ্রুপের নিজস্ব কারখানা থেকে খেলনার প্রথম চালান আমেরিকার উদ্দেশে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে কানাডা, ইতালি, সৌদি আরব, ভারত, নেপাল সহ বিশ্বের ১০ দেশে আরএফএল গ্রুপের খেলনা রপ্তানি হচ্ছে।২১ ঘণ্টা আগে