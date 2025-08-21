Ajker Patrika
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুলের ‘আপত্তিকর ভিডিও’ তদন্তে চার সদস্যের কমিটি

নিজস্ব প্রদিবেদক, ঢাকা
বিএফআইইউয়ের প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক এ এফ এম শাহীনুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) প্রধান এএফএম শাহীনুল ইসলামের আপত্তিকর ভিডিওর সত্যতা নিশ্চিতে অর্থমন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাঈদ কুতুবকে আহবায়ক করে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। সাত কর্মদিবসের মধ্যে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়।

বুধবার (২০ আগস্ট) অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আফছানা বিলকিস স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তদন্ত কমিটি গঠনের কথা বলা হয়।

কমিটির অপর তিন সদস্য হলেন— বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের আইসিটি-২ এর পরিচালক মতিউর রহমান ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক ও সহকারী মুখপাত্র শাহরিয়ার সিদ্দিকী বলেন, বিএফআইইউ একটি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বিএফআইইউ প্রধানের বিষয়ে সরকারের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি রয়েছে। তার সম্পর্কে উত্থাপিত প্রতিটি অভিযোগের বিষয়ে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে সরকার। তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইতোমধ্যে, তদন্তের স্বার্থে সরকারের নির্দেশে বিএফআইইউ প্রধানকে ছুটিতে থাকতে বলা হয়েছে।

এদিকে এএফএম শাহীনুল ইসলামকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে বলে মঙ্গলবার জানান গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন, ‘তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিএফআইইউ প্রধান প্রধান ছুটিতে থাকবেন। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ অথচ বুধবার অফিস করেছেন বিএফআইইউ-এর প্রধান শাহীনুল। এ নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে দিনভর উত্তেজনা তৈরি হয়।

মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের একটি অংশ অবিলম্বে তাকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে গভর্নর বরাবর স্মারকলিপি দেয়। এর আগে গত সোমবার শাহীনুলের একাধিক আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। শাহীনুল ইসলাম এটিকে ভুয়া দাবি করলেও প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই ভিডিও সঠিক বলে জানতে পেরেছে।

এ ছাড়া বিতর্কিত পরিবহন ব্যবসায়ী এনা পরিবহনের মালিক খন্দকার এনায়েত উল্লাহর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার পর সেই অ্যাকাউন্ট থেকে ১৯ কোটি টাকা উত্তোলনের সুযোগ দেন এএফএম শাহীনুল ইসলাম। এ ক্ষেত্রে অনৈতিক কিছু হয়েছে কি না সে বিষয়েও তদন্ত করা হবে বলে জানা গেছে।

