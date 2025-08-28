Ajker Patrika
> অর্থনীতি

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রতারণা, বিনিয়োগকারীদের সতর্ক থাকার আহ্বান বিএসইসির

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ১৪: ৩৯
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রতারণা, বিনিয়োগকারীদের সতর্ক থাকার আহ্বান বিএসইসির

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রতারণা বাড়তে থাকায় বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করেছে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। আজ বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থার পরিচালক ও মুখপাত্র আবুল কালাম এ তথ্য জানান।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতারণামূলক কার্যক্রম হতে সতর্ক থাকার জন্য বিনিয়োগকারীদের জন্য সতর্কবার্তায় বলা হয়, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের মার্কেট ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য পেয়েছে। প্রতারকচক্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (হোয়াটস্অ্যাপ, টেলিগ্রাম) বিনিয়োগকারীদের লোভনীয় বার্তা পাঠিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগের পর প্রথমে সামান্য মুনাফা দেখিয়ে বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করা হয় এবং পরবর্তীতে অধিক মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে বড় অঙ্কের বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করা হয়ে থাকে। এভাবে বড় অংকের টাকা হাতিয়ে নিতে এক সময় বিনিয়োগকারীকে জানানো হয়, যে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে বিনিয়োগ করেছে, সেটিতে সমস্যা হয়েছে তার জন্য বিনিয়োগকারীকে আরও অর্থ দিতে হবে। এভাবে প্রতারণার মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়ার পর প্রতারকচক্র ভুক্তভোগীকে ব্লক করে দেয়। এ ধরণের প্রতারণা থেকে সুরক্ষার জন্য সাধারণ বিনিয়োগকারীদের নিম্নোক্ত সতর্কবার্তা বিশেষভাবে অনুসরণের এবং সতর্ক থাকার অনুরোধ করা হলো।

সতর্কবার্তা—

১। সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতারকচক্র পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য লোভনীয় প্রস্তাব করে বিনিয়োগকারীদের সাথে প্রতারণার চেষ্টা করছে। উক্ত প্রলোভনমূলক বিনিয়োগ প্রস্তাব থেকে সব বিনিয়োগকারীদের সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২। পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের জন্য বিও আইডি থাকা আবশ্যক, যা নিবন্ধিত স্টক ব্রোকার বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর মাধ্যমে খোলা হয়। নিজ নামে বিও হিসাব ছাড়া এবং নিবন্ধিত স্টক ব্রোকার বা মার্চেন্ট ব্যাংকার বা পোর্টফোলিও ম্যানেজারের মাধ্যম ছাড়া পুঁজিবাজারে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় বা আর্থিক লেনদেন না করার জন্যও অনুরোধ করেছে বিএসইসি।

উল্লেখ্য, সিকিউরিটিজ বা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত লেনদেন বিনিয়োগকারীর নিজ নামে পরিচালতি বিও হিসাব-এ সঠিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। বিনিয়োগকারীর নিজ স্বার্থেই এ বিষয়গুলোতে বিনিয়োগকারীদের বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বনের অনুরোধ করা হলো।

৩। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতারক চক্রের বিষয়ে বা পুঁজিবাজার সংক্রান্ত যে কোন অনিয়মের বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেলে তা কমিশনের মার্কেট ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের ই-মেইলে ([email protected]) প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেছে বিএসইসি।

এর আগে গত মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলন করে একই বিষয়ে বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)।

বিষয়:

বিএসইসিশেয়ারবাজারপুঁজিবাজারসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমঅর্থনীতির খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

সেজ ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেললেন অপর দুই ভাই, বাবাসহ আসামি ৮

সেজ ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেললেন অপর দুই ভাই, বাবাসহ আসামি ৮

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

সম্পর্কিত

সংসার চালাতেও দেশের মানুষকে ঋণ নিতে হচ্ছে: পিপিআরসির গবেষণা

সংসার চালাতেও দেশের মানুষকে ঋণ নিতে হচ্ছে: পিপিআরসির গবেষণা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রতারণা, বিনিয়োগকারীদের সতর্ক থাকার আহ্বান বিএসইসির

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রতারণা, বিনিয়োগকারীদের সতর্ক থাকার আহ্বান বিএসইসির

দরিদ্রদের ব্যাংক আমানত-হিসাবে ঊর্ধ্বগতি, তিন মাসেই জমা ১৪৮ কোটি টাকা

দরিদ্রদের ব্যাংক আমানত-হিসাবে ঊর্ধ্বগতি, তিন মাসেই জমা ১৪৮ কোটি টাকা

মিঠাপানির মাছ রপ্তানিতে রেকর্ড

মিঠাপানির মাছ রপ্তানিতে রেকর্ড