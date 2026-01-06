Ajker Patrika
গোল্ডেন হারভেস্টের দুই পরিচালকের ১ কোটি শেয়ার হস্তান্তর বাতিল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত গোল্ডেন হারভেস্ট অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের দুই পরিচালকের শেয়ার হস্তান্তরের অনুমোদন বাতিল করেছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)। আজ মঙ্গলবার ডিএসইর ওয়েবসাইটে পৃথক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, কোম্পানিটির উদ্যোক্তা পরিচালক রাজীব সামদানি ও সাধারণ পরিচালক নাদিয়া খলিল চৌধুরীর মোট ১ কোটি শেয়ার আইপিডিসি ফাইন্যান্সের কাছে হস্তান্তরের কথা থাকলেও ডিএসইর নতুন সিদ্ধান্তের ফলে সেই প্রক্রিয়া আর কার্যকর হচ্ছে না।

ডিএসই জানিয়েছে, রাজীব সামদানি তাঁর মালিকানাধীন ৯০ লাখ শেয়ার আইপিডিসি ফাইন্যান্স পিএলসির কাছে হস্তান্তরের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে নাদিয়া খলিল চৌধুরী তাঁর হাতে থাকা ১০ লাখ শেয়ার একই প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তরের আবেদন করেন। গত বছরের ১০ ডিসেম্বর ডিএসই ওই দুই পরিচালকের শেয়ার হস্তান্তরের বিষয়ে একটি প্রাথমিক সংবাদ প্রকাশ করেছিল। সেই সময়ে ডিএসইর ট্রেডিং সিস্টেমের বাইরে এই বিশাল অঙ্কের শেয়ার হস্তান্তরের বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

বিষয়:

শেয়ারবাজারওয়েবসাইটপুঁজিবাজারডিএসই
