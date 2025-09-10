আমদানি-রপ্তানি সহজ করতে এনবিআরকে ৭ দফা প্রস্তাব বিজিএমইএর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
পোশাক শিল্পের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণ ও হয়রানিমুক্ত করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। এজন্য তারা ৭ দফা প্রস্তাবনাও দিয়েছে।
আজ বুধবার এনবিআর আয়োজিত ‘মিট দ্য বিজনেস’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এসব প্রস্তাবনা দেওয়া হয়। রাজস্ব বোর্ডের মাল্টিপারপাস হল আয়োজিত সভায় এনবিআর চেয়ারম্যান মোঃ আবদুর রহমান খান সভাপতিত্ব করেন।
বিজিএমইএ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব তুলে ধরে সেগুলো হলো, নন-বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধা চালু করা এবং বন্ড লাইসেন্সের বাধ্যবাধকতা বাতিল। এফওসি ভিত্তিতে কাঁচামাল আমদানির প্রক্রিয়া আরও সহজ করা। ওয়াশিং, প্রিন্টিং, ডাইং ও এমব্রয়ডারির মতো সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান। সাব-কন্ট্রাক্ট কার্যক্রম সহজ ও দ্রুত করা। ওভেন গার্মেন্টস উৎপাদনে অপচয়ের হার বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুনঃনির্ধারণ। বন্ড লাইসেন্সে এইচ. এস. কোড সংযোজনের জটিলতা দূর করা। আসাইকুডা সিস্টেমের সার্ভার সমস্যার সমাধান করে রপ্তানি প্রক্রিয়া দ্রুততর করা।
সভায় বিজিএমইএর সহ-সভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী পোশাক শিল্পের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। তার সঙ্গে ছিলেন বিজিএমইএ’র পরিচালক সুমাইয়া ইসলাম। এ ছাড়া এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, বিসিআইসহ বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠন, চেম্বার এবং সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
বিজিএমইএ প্রতিনিধিরা বলেন, বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ নানা কারণে পোশাক শিল্প গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজ ও হয়রানিমুক্ত না হলে দেশের প্রধান শিল্পখাতকে টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে।
বিজিএমইএ আশা করছে, এই আলোচনার মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম আরও সহজ হবে এবং দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পখাতের উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
পোশাক শিল্পের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণ ও হয়রানিমুক্ত করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। এজন্য তারা ৭ দফা প্রস্তাবনাও দিয়েছে।
আজ বুধবার এনবিআর আয়োজিত ‘মিট দ্য বিজনেস’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এসব প্রস্তাবনা দেওয়া হয়। রাজস্ব বোর্ডের মাল্টিপারপাস হল আয়োজিত সভায় এনবিআর চেয়ারম্যান মোঃ আবদুর রহমান খান সভাপতিত্ব করেন।
বিজিএমইএ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব তুলে ধরে সেগুলো হলো, নন-বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধা চালু করা এবং বন্ড লাইসেন্সের বাধ্যবাধকতা বাতিল। এফওসি ভিত্তিতে কাঁচামাল আমদানির প্রক্রিয়া আরও সহজ করা। ওয়াশিং, প্রিন্টিং, ডাইং ও এমব্রয়ডারির মতো সেবার ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান। সাব-কন্ট্রাক্ট কার্যক্রম সহজ ও দ্রুত করা। ওভেন গার্মেন্টস উৎপাদনে অপচয়ের হার বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুনঃনির্ধারণ। বন্ড লাইসেন্সে এইচ. এস. কোড সংযোজনের জটিলতা দূর করা। আসাইকুডা সিস্টেমের সার্ভার সমস্যার সমাধান করে রপ্তানি প্রক্রিয়া দ্রুততর করা।
সভায় বিজিএমইএর সহ-সভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী পোশাক শিল্পের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। তার সঙ্গে ছিলেন বিজিএমইএ’র পরিচালক সুমাইয়া ইসলাম। এ ছাড়া এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, বিসিআইসহ বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠন, চেম্বার এবং সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
বিজিএমইএ প্রতিনিধিরা বলেন, বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ নানা কারণে পোশাক শিল্প গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজ ও হয়রানিমুক্ত না হলে দেশের প্রধান শিল্পখাতকে টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে।
বিজিএমইএ আশা করছে, এই আলোচনার মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম আরও সহজ হবে এবং দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পখাতের উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে সার্কুলার অর্থনীতি ও টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করতে নেদারল্যান্ডসে চার দিনব্যাপী সার্কুলার টেক্সটাইল ট্রেড মিশনে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। ‘টুগেদার ফর এ সার্কুলার ফ্যাশন টুমোরো’ প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত এ মিশন ৮ সেপ্টেম্বর শ২ ঘণ্টা আগে
দেশে সোনার দাম ক্রমেই বাড়ছে। প্রায় প্রতিদিন গড়ছে নতুন রেকর্ড। আন্তর্জাতিক বাজারে ঊর্ধ্বগতি, ডলার-সংকট ও আমদানির জটিলতা প্রভাব ফেলছে স্থানীয় বাজারে। ক্রেতারা আগ্রহ হারাচ্ছেন। ফলে বিপাকে পড়েছেন জুয়েলারি ব্যবসায়ীরা।১২ ঘণ্টা আগে
ব্যাংক খাতে অস্থিরতা, দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ থাকলেও সুদের হার বেড়ে যাওয়ায় আমানতে নতুন করে সাড়া মিলেছে। চলতি বছরের এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে মাত্র তিন মাসে ব্যাংকে জমা বেড়েছে ৭৩ হাজার কোটি টাকা, যা প্রবৃদ্ধির হারে দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ।১৬ ঘণ্টা আগে
করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কর্মসূচির অংশ হিসেবে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি কুমিল্লার মুরাদনগরের হতদরিদ্র কৃষক ও রিকশাচালক মো. মেহেদী হাসানকে স্ত্রী ও সন্তানের চিকিৎসার জন্য ৫ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।১ দিন আগে