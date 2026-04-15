দেশে বাড়ল সোনা-রুপার দাম, ভরি কত হলো

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
তেজাবী স্বর্ণ ও রুপার (পিওর গোল্ড ও সিলভার) দাম বাড়ায় দেশের বাজারে নতুন দাম নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। ২২ ক্যারেটের সোনার প্রতি ভরির দাম এখন থেকে ২ লাখ ৫০ হাজার ১৯৩ টাকা। আর ২২ ক্যারেটের রুপার প্রতি ভরির দাম ৬ হাজার ৬৫ টাকা।

এক বিজ্ঞপ্তিতে বাজুস জানিয়েছে, আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) সকালে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং-এর জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই দিন সকাল ১০টা থেকে নতুন মূল্য সারা দেশে কার্যকর হয়েছে।

বাজুস আরও জানিয়েছে, নতুন নির্ধারিত দর অনুযায়ী, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৩৮ হাজার ৮০৮ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ ৪ হাজার ৭৪৭ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতির সোনার প্রতি ভরি ১ লাখ ৬৬ হাজার ৭৩৬ টাকা।

অন্যদিকে ২১ ক্যারেট রুপার প্রতি ভরি ৫ হাজার ৭৭৫ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট রুপার প্রতি ভরির দাম ৪ হাজার ৯৫৮ টাকা। আর সনাতন পদ্ধতির রুপার প্রতি ভরি ৩ হাজার ৭৩২ টাকা।

বাজুস জানিয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত দেশের সব জুয়েলারি প্রতিষ্ঠানে এই দাম বহাল থাকবে। এছাড়া ক্রেতাদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ৫ শতাংশ ভ্যাট আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

