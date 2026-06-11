Ajker Patrika
অর্থনীতি

ব্যাংক হিসাব খুলতে টিআইএন বাধ্যতামূলক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ব্যাংক হিসাব খুলতে টিআইএন বাধ্যতামূলক

করের আওতা বাড়াতে ব্যাংক হিসাব খোলার ক্ষেত্রে কর শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব দিয়েছে সরকার। আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপনকালে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এ ঘোষণা দেন।

প্রস্তাব অনুযায়ী, নতুন কোনো ব্যাংক হিসাব খুলতে হলে গ্রাহককে টিআইএন সনদ জমা দিতে হবে। তবে শিক্ষার্থী, ১০ টাকার নো-ফ্রিলস হিসাবধারী, সরকারি ভাতা গ্রহণকারী এবং পেনশনভোগীদের হিসাব এ বাধ্যবাধকতার বাইরে থাকবে।

দেশে বর্তমানে ১৭ কোটিরও বেশি ব্যাংক হিসাব রয়েছে। নতুন বিধান কার্যকর হলে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যুক্ত হতে ইচ্ছুক অধিকাংশ গ্রাহককে আগে টিআইএন নিতে হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর্মকর্তারা বলছেন, ব্যাংক হিসাবের সঙ্গে টিআইএন যুক্ত হলে আর্থিক লেনদেনের তথ্যভান্ডার আরও বিস্তৃত হবে। এতে করযোগ্য ব্যক্তিদের শনাক্ত করা সহজ হবে এবং করদাতার সংখ্যা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

দীর্ঘদিন ধরেই কর-জিডিপি অনুপাত বাড়ানোর চ্যালেঞ্জে থাকা সরকার এবার ব্যাংকিং খাতকে কর নেট সম্প্রসারণের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে যাচ্ছে।

বিষয়:

করটিআইএনসরকারজাতীয় সংসদবাজেট ২০২৬-২৭জাতীয় বাজেট
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