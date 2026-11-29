পাবনায় নাবিল গ্রুপের ‘পার্টনারস মিট’ অনুষ্ঠিত
পাবনায় ডিলার, পরিবেশক ও ব্যবসায়িক অংশীদারদের নিয়ে পার্টনারস মিট আয়োজন করেছে নাবিল গ্রুপ। গতকাল শনিবার পাবনার রত্নদ্বীপ রিসোর্টে ‘সাফল্যের সঙ্গে আগামীর পথে’ প্রত্যয় নিয়ে এ আয়োজন করা হয়। এতে পাবনা ও আশপাশের এলাকার ব্যবসায়িক অংশীদাররা অংশ নেন।
অনুষ্ঠানে নাবিল গ্রুপের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হেড অব ফ্লাওয়ার বিজনেস জিল্লুর রহমান, হেড অব মার্কেটিং মো. আখতারুজ্জামান, নাবিল এগ্রি বিজনেসের সিইও মাহবুব হাসান, পালস বিজনেসের সিইও সাজ্জাদ হোসেন, হেড অব ফিড বিজনেস ড. সানোয়ার হোসেন, হেড অব রাইস বিজনেস শহিদুল ইসলাম এবং পোল্ট্রি বিজনেসের জেনারেল ম্যানেজার বাবলুর রহমান।
অনুষ্ঠানে ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে গ্রুপের বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রম, পণ্যের গুণগত মান, বাজার সম্প্রসারণ, বিক্রয় ব্যবস্থাপনা ও ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয়।
এ সময় স্থানীয় ব্যবসায়িক অংশীদারেরা তাঁদের বাজার অভিজ্ঞতা, পণ্যের চাহিদা, ব্যবসা পরিচালনার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। নাবিল গ্রুপের কর্মকর্তারা তাঁদের মতামত ও পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে শোনেন। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম আরও গতিশীল করার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেন তাঁরা।
মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, ব্যবসায়িক সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি পারস্পরিক আস্থা, স্বচ্ছতা ও সহযোগিতা। ডিলার ও পরিবেশকেরা একটি প্রতিষ্ঠানের বাজার সম্প্রসারণের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তাঁদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং স্থানীয় বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে টেকসই ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব।
উল্লেখ্য, ব্যবসায়িক অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা এবং আঞ্চলিক বাজারের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সরাসরি ধারণা পাওয়ার লক্ষ্যে নাবিল গ্রুপ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে পার্টনারস মিট আয়োজন করছে।