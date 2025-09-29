Ajker Patrika
রাশিয়া থেকে ৫২ হাজার টন গম নিয়ে জাহাজ ভিড়েছে চট্টগ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২: ০৩
রাশিয়া থেকে সাড়ে ৫২ হাজার মেট্রিক টন গম নিয়ে চট্টগ্রামে এসেছে এমভি পার্থ-১ নামে একটি জাহাজ। ছবি: খাদ্য মন্ত্রণালয়
রাশিয়া থেকে সাড়ে ৫২ হাজার মেট্রিক টন গম নিয়ে চট্টগ্রামে এসেছে এমভি পার্থ-১ নামে একটি জাহাজ। ছবি: খাদ্য মন্ত্রণালয়

রাশিয়া থেকে ৫২ হাজার ৫০০ টন গম আমদানি করা হয়েছে। গত ৭ জুলাই সম্পাদিত নগদ ক্রয় চুক্তিতে প্যাকেজ-১-এর আওতায় এই গম আমদানি করা হয়। বিপুল পরিমাণ এই গম নিয়ে সম্প্রতি এমভি পার্থ-১ নামে একটি জাহাজ চট্টগ্রামে এসে পৌঁছেছে। মাল্টার পতাকাবাহী জাহাজটি চট্টগ্রামের কুতুবদিয়ায় বহির্নোঙর করা হয়েছে।

আজ সোমবার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় খাদ্য মন্ত্রণালয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জাহাজে রক্ষিত গমের নমুনা পরীক্ষা এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। দ্রুত গম খালাসের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ৫২ হাজার ৫০০ টন গমের মধ্যে ৩১ হাজার ৫০০ টন চট্টগ্রামে এবং অবশিষ্ট ২১ হাজার টন গম মোংলা বন্দরে খালাস করা হবে।

