পেইন্টারদের বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণে বার্জার-এনএইচআরডিএফের চুক্তি

ডেকোরেটিভ পেইন্টারদের জন্য বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (এনএইচআরডিএফ) ও বার্জার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (বিটিআই) মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১০ মে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে এ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।
অনুষ্ঠানে জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিলের পক্ষে এর চেয়ারম্যান মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার, বার্জার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষে এর চেয়ারম্যান ও বার্জার পেইন্টসের প্রধান বিপণন কর্মকর্তা মো. সালাউদ্দিন আহমেদসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বক্তাদের একজন বলেন, ‘সরকারের সঙ্গে প্রথমবারের চুক্তি অনুসারে পেইন্টিং ফর কনস্ট্রাকশন লেভেল-২-এর শর্ট কোর্সের সাতটা ব্যাচ সফলভাবে সম্পন্ন এবং দ্বিতীয়বারের মতো লেভেল-২ শর্ট কোর্স নবায়নসহ ঢাকার পাশাপাশি রাজশাহীতেও দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করার উদ্যোগকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই।’
এখানে উল্লেখ্য যে, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কর্তৃক পেইন্ট শিল্পে একমাত্র নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান বার্জার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ২০১৬ সালে যাত্রা শুরুর পর এখন পর্যন্ত ১৫ হাজার পেইন্টারকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতার সার্টিফিকেট দিয়েছে।
